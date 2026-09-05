Năm học mới: Tâm thế mới, quyết tâm mới

Một năm học mới lại về trong niềm hân hoan, phấn khởi của thầy và trò các nhà trường cùng sự quyết tâm phát huy trí tuệ, sáng tạo, phấn đấu gìn giữ và làm rạng rỡ thêm vị trí “bảng vàng” của giáo dục xứ Thanh trên bản đồ tri thức cả nước.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo chiều 28/8, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Giáo dục phải làm cho người học tốt hơn, người thầy tốt hơn, nhà trường tốt hơn, qua đó có nguồn nhân lực tốt hơn

Khép lại năm học 2025-2026 với nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và các em học sinh (HS), sự nghiệp giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tỉnh nhà tiếp tục đạt được những kết quả đáng tự hào. Đội ngũ nhà giáo ngày càng nâng cao về trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Cơ sở vật chất trường, lớp tiếp tục được quan tâm xây dựng, từng bước quy hoạch khang trang với tỷ lệ trường, lớp học kiên cố, cao tầng ở các cấp học đạt khoảng 91%. Phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia có nhiều chuyển biến với tỷ lệ trường đạt chuẩn chiếm 86,9%. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và mạng lưới cơ sở giáo dục được triển khai quyết liệt, bài bản, đúng định hướng của Trung ương và của tỉnh... Đây được xem là những tiền đề quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại trà cũng như giáo dục mũi nhọn trong toàn ngành.

Điểm lại thành tích trong năm học 2025-2026 cho thấy, chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được giữ vững, giáo dục đại trà chuyển biến tích cực với tỷ lệ HS tốt nghiệp THCS đạt 99,9%; tỷ lệ HS tốt nghiệp THPT đạt 99,36%, điểm thi trung bình xếp thứ 11/34 tỉnh/thành phố trong cả nước. Giáo dục mũi nhọn nằm trong nhóm 6 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Toàn tỉnh có 86/90 HS dự Kỳ thi HS giỏi quốc gia THPT đoạt giải, cao nhất từ trước đến nay. Tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2026, HS Thanh Hóa đoạt 1 Huy chương Đồng môn Toán học châu Á - Thái Bình Dương, 2 Huy chương Đồng môn Vật lý châu Á - Thái Bình Dương, 1 Huy chương Bạc môn Vật lý quốc tế (IPhO)... Cùng với thành tích đó, trong năm học 2025-2026, công tác chỉ đạo thi, kiểm tra, đánh giá có nhiều đổi mới; công tác xã hội hóa giáo dục, công tác khuyến học, khuyến tài tiếp tục trở thành điểm sáng của giáo dục cả nước.

Đại diện lãnh đạo tỉnh trao thưởng cho học sinh đoạt giải tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026.

Thành công của giáo dục xứ Thanh trong năm học qua là kết quả của quá trình lãnh đạo, chỉ đạo sáng tạo, năng động của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự chung tay góp sức của toàn xã hội, đặc biệt là sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, giáo viên và HS toàn ngành. Tuy nhiên, hoạt động GD&ĐT của tỉnh nhà vẫn còn những “điểm nghẽn” cần sớm được tháo gỡ, như: Chất lượng giáo dục chưa đồng đều giữa các vùng miền trong tỉnh; đội ngũ nhà giáo vẫn còn thiếu so với yêu cầu thực tiễn; cơ sở vật chất được tăng cường, song một số trường vẫn còn khó khăn; công tác quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục chưa theo kịp tốc độ phát triển đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế và điều chỉnh địa giới hành chính sau sáp nhập; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, dạy học chưa được như kỳ vọng...

Tiếng trống khai trường năm học mới 2026-2027 đã điểm, ngành giáo dục cần thẳng thắn nhìn lại những hạn chế, yếu kém đưa ra các giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng GD&ĐT của tỉnh nhà. Để từng bước khắc phục những “điểm nghẽn”, tại hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 của ngành, nhiều giải pháp đã được đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh gợi ý và đề nghị ngành giáo dục triển khai thực hiện trong năm học 2026-2027, như: Tập trung khắc phục tình trạng thiếu, mất cân đối đội ngũ nhà giáo; nâng cao chất lượng quản trị các cơ sở giáo dục sau sắp xếp; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; giữ vững thành tích giáo dục mũi nhọn, đồng thời tạo chuyển biến rõ nét hơn về chất lượng giáo dục đại trà...

Mới đây, tại buổi làm việc với Sở GD&ĐT, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có những chỉ đạo cụ thể và yêu cầu ngành giáo dục tỉnh nhà quán triệt sâu sắc phương châm hoạt động trong năm học 2026-2027, đó là “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”; chuyển từ “bảo đảm điều kiện” sang “tạo ra chất lượng”; từ quản lý theo đầu vào sang quản trị theo kết quả; lấy sự tiến bộ của người học, chất lượng đội ngũ và hiệu quả sử dụng nguồn lực làm thước đo. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT thực hiện nhiệm vụ được giao theo nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt”, chuyển từ “có kế hoạch” sang “có sản phẩm”; từ “phân công chung” sang “đích danh người chịu trách nhiệm”. Đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Mục tiêu cuối cùng của giáo dục không phải là điểm số, bằng cấp hay thứ hạng, mà là hình thành những con người phát triển toàn diện: Có đạo đức, nhân cách, sức khỏe, văn hóa; có năng lực số, ngoại ngữ, tư duy khoa học, năng lực sáng tạo và khả năng thích ứng với cuộc sống. Giáo dục phải làm cho người học tốt hơn, người thầy tốt hơn, nhà trường tốt hơn, qua đó có nguồn nhân lực tốt hơn”.

Sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền cùng những thành quả đã đạt được trong năm học vừa qua đang là điểm tựa, là động lực cho ngành giáo dục tỉnh nhà bước vào năm học mới 2026-2027 với tâm thế mới, quyết tâm mới. Bằng tất cả tâm huyết, sự tận tụy và trí tuệ, thầy và trò xứ Thanh sẽ cùng nhau gieo những “hạt mầm” hy vọng. Đích đến không chỉ là giữ vững vị thế tự hào trên “bảng vàng” giáo dục cả nước, mà là kiến tạo nên một thế hệ tương lai bản lĩnh, trí tuệ và giàu tình yêu quê hương, đất nước.

Bài và ảnh: Phong Sắc