Mỹ: Thách thức pháp lý đầu tiên chống lại quy định mới về thị thực H-1B

Ngày 3/10, một liên minh gồm người lao động trong nhiều lĩnh vực đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang ở San Francisco nhằm ngăn chặn khoản phí 100.000 USD đối với thị thực H-1B mới được chính quyền của Tổng thống Donald Trump ban hành.

Nguyên đơn bao gồm Nghiệp đoàn Công nhân ô tô Mỹ (UAW), Hiệp hội Giảng viên đại học Mỹ, một công ty tuyển dụng y tá cùng một số tổ chức tôn giáo.

Họ lập luận rằng quyền hạn của Tổng thống Trump trong việc hạn chế người nước ngoài nhập cảnh không cho phép ông vượt qua đạo luật đã thiết lập chương trình thị thực H-1B, đồng thời quy định này sẽ cản trở việc thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng kinh tế tại Mỹ.

Đơn kiện này là thách thức pháp lý đầu tiên đối với quy định mới được ông Trump đưa ra hai tuần trước, theo đó áp đặt khoản phí này trong bối cảnh siết chặt nhập cư vào Mỹ.

Người phát ngôn Nhà Trắng Abigail Jackson trong một tuyên bố phát biểu rằng chính quyền đã hành động hợp pháp nhằm ngăn các công ty lợi dụng hệ thống và kéo giảm mức lương của người Mỹ, đồng thời tạo sự chắc chắn cho các chủ lao động cần thu hút nhân tài tốt nhất từ nước ngoài.

Từ trước đến nay, các nhà tuyển dụng bảo trợ cho lao động H-1B thường phải trả phí từ 2.000 đến 5.000 USD tùy theo quy mô công ty và các yếu tố khác.

Theo sắc lệnh mới của ông Trump, người nhận thị thực H-1B sẽ không được nhập cảnh vào Mỹ nếu chủ lao động không nộp thêm 100.000 USD.

Chính quyền cho biết quy định này không áp dụng cho những người đã có thị thực H-1B hoặc đã nộp hồ sơ trước ngày 21/9./.

Theo TTXVN