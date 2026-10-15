Mỹ không mời quan sát viên quốc tế giám sát bầu cử giữa nhiệm kì

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định không mời các quan sát viên từ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) giám sát cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, chấm dứt một thông lệ mà Washington đã nhất quán tuân theo kể từ năm 2002.

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Người phát ngôn Nhà Trắng Lauren Biss giải thích lập trường của Washington bằng cách khẳng định rằng các cuộc bầu cử ở Mỹ nên được tiến hành, thực hiện và giám sát trực tiếp bởi công dân Mỹ, đồng thời nhấn mạnh đóng góp của đất nước vào sự phát triển dân chủ.

Tuy nhiên, quyết định trên ngay lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ phe Dân chủ và các tổ chức độc lập. Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen, thành viên cấp cao Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, nhấn mạnh việc loại bỏ quan sát viên quốc tế “hoàn toàn trái ngược với tinh thần tự do và minh bạch”. Trong khi đó, Dân biểu Steve Cohen thuộc Ủy ban Helsinki chỉ trích hành động này là tín hiệu đáng lo ngại, làm giảm đi niềm tin vào tính độc lập của quá trình bỏ phiếu.

Trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, OSCE được mời quan sát cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018. Tổ chức này cũng quan sát các cuộc bầu cử liên bang năm 2020, 2022 và bầu cử tổng thống năm 2024. Báo cáo về năm 2024 đánh giá cuộc bầu cử được tổ chức tốt, các ứng viên vận động tự do trên toàn quốc và cử tri tham gia tích cực. Chính quyền Trump cũng đã đẩy mạnh các biện pháp xác minh tư cách cử tri và dự kiến triển khai khoảng 1.000 nhân viên giám sát tại các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Sự tương phản nằm ở chỗ chính quyền nhấn mạnh việc ngăn chặn gian lận, nhưng lại không tiếp tục thông lệ mời cơ quan quan sát quốc tế vốn đã theo dõi các cuộc bầu cử liên bang Mỹ hơn hai thập kỷ. Điều này đang đặt ra một câu hỏi lớn về sự thay đổi chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump

Sự tranh cãi xung quanh tính minh bạch bầu cử diễn ra vào thời điểm then chốt khi chỉ còn ít tuần nữa cuộc Bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội Mỹ sẽ chính thức diễn ra (vào ngày 3/11). Các số liệu thăm dò và nhận định từ chính nội bộ Đảng Cộng hòa đang vẽ nên một kịch bản không mấy khả quan cho phe cầm quyền.

Dẫn nguồn từ Politico, truyền thông quốc tế cho biết nhiều nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đã bắt đầu thừa nhận khả năng cao sẽ mất quyền kiểm soát Hạ viện vào tay Đảng Dân chủ. Một nghị sĩ giấu tên tiết lộ phe Dân chủ có thể dễ dàng giành thêm ít nhất 10 ghế, con số quá đủ để đảo ngược thế đa số hiện tại.

Nhật Lệ