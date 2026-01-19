Mỹ gia tăng quan tâm tới Canada trong chiến lược Tây bán cầu

Tổng thống Mỹ Donald Trump thời gian gần đây được cho là đang âm thầm gia tăng sự quan tâm tới Canada, đặc biệt liên quan đến vấn đề an ninh tại khu vực Bắc Cực. Theo hãng tin NBC news, các quan chức Mỹ đương nhiệm và cựu quan chức am hiểu các cuộc thảo luận nội bộ, ông Trump trong các cuộc trao đổi kín đã bày tỏ lo ngại về khả năng Canada bảo vệ biên giới phía bắc trước nguy cơ từ Nga và Trung Quốc.

Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Donald Trump cùng chụp ảnh lưu niệm trong Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Kananaskis, Alberta, ngày 16 tháng 6 năm 2025. Ảnh: Getty.

Các nguồn tin cho biết, trong bối cảnh Nhà Trắng theo đuổi mục tiêu kiểm soát Greenland, Tổng thống Trump cũng cho rằng Canada đang đối mặt với những thách thức tương tự trong việc bảo vệ lãnh thổ và cần tăng chi tiêu quốc phòng.

Các cuộc thảo luận cấp cao giữa Mỹ và Canada nhằm mở rộng hợp tác quân sự ở vùng địa chính trị chiến lược này đang được tiến hành.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là không hài lòng với mức chi tiêu quốc phòng của Canada, cho rằng Ottawa cần đầu tư tương xứng hơn cho năng lực phòng thủ.

Theo các nguồn tin từ NBC News, các phương án hợp tác đang được thảo luận bao gồm: Hiện đại hóa hệ thống cảnh báo sớm của Canada trước các mối đe dọa tiềm tàng. Mở rộng các cuộc tập trận quân sự chung.Tăng cường hoạt động tuần tra phối hợp trên không và trên biển.

Giới chức Mỹ khẳng định hiện không có thảo luận nào về việc triển khai binh sĩ Mỹ dọc biên giới Canada. Không giống như những phát biểu liên quan đến Greenland, Tổng thống Trump không tìm cách mua lại Canada cũng như không đề cập khả năng sử dụng biện pháp quân sự đối với quốc gia láng giềng này.

Sự tập trung ngày càng tăng của Tổng thống Trump vào Canada diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương giữa hai nước thời gian qua gặp nhiều căng thẳng.

Tàu phá băng của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Canada. Ảnh: NBC News

Mỹ cũng được cho là cân nhắc mở rộng năng lực tàu phá băng tại Bắc Cực. Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ quan ngại về khả năng dễ bị tổn thương của Canada tại khu vực Bắc Cực và đang xem xét kế hoạch mua thêm tàu phá băng nhằm tăng cường tuần tra tại các vùng biển ngoài khơi quốc gia này. Trong khi Mỹ chỉ có một vài tàu cũ kỹ, Nga đang sở hữu đội tàu phá băng lớn nhất thế giới (khoảng 57 chiếc) và Trung Quốc cũng đang gia tăng hiện diện mạnh mẽ tại Bắc cực

Nhật Lệ

Nguồn: Yahoo news, NBC news