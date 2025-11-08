Mường Chanh bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc Thái, gắn với xây dựng bản làng, cơ quan văn hóa

Là một xã biên giới, với trên 90% là đồng bào Thái sinh sống, hiện nay xã Mường Chanh vẫn lưu giữ nguyên vẹn nét văn hóa truyền thống của dân tộc Thái - đó là văn hóa nhà sàn, trang phục và các loại hình nghệ thuật, trò chơi, trò diễn dân gian hết sức độc đáo.

Phụ nữ dân tộc Thái xã Mường Chanh trong trang phục truyền thống.

Ông Lò Văn Điện, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Mường Chanh, cho biết: Để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái theo Nghị quyết Trung ương V (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; phong trào “Xây dựng làng văn hóa, cơ quan văn hóa”, những năm qua Đảng ủy, chính quyền xã Mường Chanh đã có nhiều giải pháp thiết thực, như vận động Nhân dân giữ được nếp văn hóa truyền thống của dân tộc. Đến nay, 87% hộ dân trong xã vẫn sinh sống với nhiều thế hệ trong ngôi nhà sàn truyền thống được lưu giữ từ bao đời nay với tất cả những nét đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái Thanh Hóa. Người dân trong xã vẫn giữ được nghề dệt thổ cẩm truyền thống, hầu hết các hộ gia đình đều có khung dệt tạo nên những sản phẩm thổ cẩm, như: váy áo, đệm ngồi, khăn piêu, tấm trải bàn... phục vụ cho gia đình và bán ra thị trường các nước, như: Lào, Thái Lan. Ngoài ra, việc lưu giữ những nét văn hóa, văn nghệ truyền thống cũng được quan tâm. Đến nay, hầu hết các trò chơi, trò diễn dân gian vẫn được người dân lưu giữ, như những làn điệu khặp, điệu xòe, nhảy sạp, khua luống, ném còn, đánh cồng chiêng, bắn nỏ, kéo co... được người dân tham gia thi đấu, biểu diễn ở các ngày lễ, tết, đón nhận làng văn hóa, cơ quan văn hóa. Xã đã có 12/14 làng, cơ quan, đơn vị được công nhận làng, cơ quan, đơn vị văn hóa, 8,75% gia đình đạt gia đình văn hóa. Hầu hết các thôn, bản đều có đội văn nghệ, TDTT duy trì hoạt động thường xuyên, thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia.

Việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thái, gắn với phong trào xây dựng làng, bản, cơ quan, gia đình văn hóa ở xã Mường Chanh đã góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức sống cho người dân.

Bài và ảnh: Vũ Khắc