Mua Quà Tết – Bộ sưu tập hộp quà Tết sang trọng và ý nghĩa

Tết là khoảnh khắc sum vầy, là dịp để mỗi người gửi gắm những món quà ý nghĩa thay cho lời chúc an khang và gắn kết yêu thương trong năm mới. Thấu hiểu tinh thần ấy, Mua Quà Tết giới thiệu bộ sưu tập hộp quà Tết sang trọng và ý nghĩa, được tuyển chọn từ những sản phẩm chất lượng, mang đậm giá trị tri ân và tinh thần văn hóa Việt.

Giữ gìn nét đẹp tặng quà Tết trong văn hóa Việt

Tặng quà dịp Tết là nét đẹp truyền thống, thể hiện lòng trân trọng, gắn bó giữa con người với con người. Mỗi món quà, dù nhỏ, đều gửi gắm tấm lòng và lời chúc bình an, hạnh phúc cho năm mới.

Ngày nay, cùng với sự phát triển của đời sống hiện đại, văn hóa tặng quà Tết được các doanh nghiệp chú trọng như một hình thức tri ân - kết nối - lan tỏa yêu thương, góp phần gắn kết quan hệ hợp tác và xây dựng hình ảnh thương hiệu.

Bộ sưu tập quà Tết 2026 – Sang trọng và đậm tinh thần tri ân

Hòa trong không khí rộn ràng của mùa Xuân Bính Ngọ 2026, Mua Quà Tết ra mắt Bộ sưu tập quà Tết 2026 gồm nhiều mẫu thiết kế tinh tế, mang thông điệp Phúc – Lộc – An – Khang. Mỗi hộp quà là sự kết hợp hài hòa giữa chất lượng, thẩm mỹ và giá trị tinh thần, phù hợp cho cả doanh nghiệp và cá nhân biếu tặng.

Hộp quà Tết Tân Xuân Phúc Lộc

Lấy cảm hứng từ lời chúc may mắn đầu năm, Tân Xuân Phúc Lộc là lựa chọn quà Tết giá bình dân nhưng vẫn trọn vẹn tinh thần tri ân và sẻ chia. Set quà gồm bánh, kẹo, cà phê và rượu vang nhập khẩu được sắp xếp tinh tế trong hộp sang trọng, phù hợp để doanh nghiệp tặng nhân viên, đối tác thân thiết hoặc khách hàng phổ thông.

Các mẫu hộp quà Tết Phúc Lộc An Khang

Hộp quà Tết Phú Quý Bình An

Mang sắc xuân trang nhã và tinh thần thịnh vượng, Phú Quý Bình An là hộp quà Tết cao cấp được tuyển chọn từ những sản phẩm nhập khẩu chất lượng như rượu vang, cà phê, bánh quy, trái cây sấy và kẹo hảo hạng. Từng chi tiết trong thiết kế đều toát lên vẻ sang trọng và ý nghĩa may mắn, thể hiện trọn vẹn lời chúc Phú Quý - Bình An dành tặng đối tác, khách hàng và người thân.

Trao gửi quà Tết với thông điệp Phú Quý Bình An

Quà Tết Thịnh Vượng

Tượng trưng cho lời chúc năm mới sung túc và thành công, Thịnh Vượng là dòng hộp quà Tết cao cấp được thiết kế dành riêng cho doanh nghiệp tri ân đối tác, khách hàng quan trọng và lãnh đạo. Hộp quà được thiết kế độc đáo bằng chất liệu mica trong suốt, dạng quà Tết vali sang trọng, set quà bằng gỗ tinh tế. Mỗi set quà là sự hòa quyện giữa rượu ngoại hảo hạng, chocolate thượng hạng, trà và bánh nhập khẩu, được sắp đặt tinh tế trong hộp sang trọng, tôn lên đẳng cấp người tặng.

Set quà Tết Thịnh Vượng sang trọng

Hộp quà Tết Đoàn Viên Sum Vầy

Mang ý nghĩa kết nối yêu thương trong những ngày đầu năm, Đoàn Viên Sum Vầy là hộp quà Tết được thiết kế tinh tế với sắc xuân rực rỡ, biểu trưng cho niềm vui đoàn tụ và hạnh phúc tròn đầy. Thành phần là sự kết hợp hài hòa giữa rượu, trà, bánh kẹo và trái cây sấy, tất cả được sắp đặt khéo léo trong hộp sang trọng. Đây là món quà lý tưởng để gửi tặng người thân, khách hàng và đối tác, thay cho lời chúc một năm mới ấm áp, sung túc và viên mãn.

Giá trị khác biệt của thương hiệu Mua Quà Tết

Với sứ mệnh “Trao gửi giá trị - Gắn kết yêu thương”, Mua Quà Tết chú trọng đến cả chất lượng sản phẩm lẫn thiết kế bao bì.

Các hộp quà được chế tác từ mica, gỗ, giấy mỹ thuật cao cấp, phối màu sang trọng và mang đậm phong vị văn hóa Việt qua họa tiết hoa mai, mẫu đơn, cá chép biểu trưng cho phú quý, thịnh vượng và đoàn viên.

Không chỉ cung cấp quà tặng sẵn, thương hiệu còn nhận thiết kế và sản xuất theo yêu cầu, in logo, thiệp chúc Tết và thông điệp riêng cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, chính sách chiết khấu linh hoạt đến 40%, giao hàng toàn quốc và dịch vụ tư vấn ngân sách tận tâm giúp Mua Quà Tết trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều doanh nghiệp mỗi mùa Xuân về.

Mua Quà Tết – Địa chỉ quà Tết cao cấp tại Hà Nội và TP.HCM

Hiện thương hiệu có hệ thống ba cửa hàng tại Hà Nội và TP.HCM, phục vụ khách hàng trên toàn quốc:

Cửa hàng 1: 1168/41 Trường Sa, Phường Phú Nhuận, (Quận Phú Nhuận) TP.HCM

Cửa hàng 2: 9/68 Trung Kính, Phường Yên Hòa, (Quận Cầu Giấy) TP. Hà Nội

Cửa hàng 3: Shop 9 TN Pandora 53 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân, (Quận Thanh Xuân) Hà Nội.

Hotline: 0963 745 399|0942 660 369

Website: https://muaquatet.vn

Mua Quà Tết là điểm đến tin cậy cho những ai muốn chọn quà Tết tinh tế và sang trọng. Từng hộp quà được thiết kế tỉ mỉ, gửi gắm lời chúc an khang và thịnh vượng, góp phần mang đến một mùa Xuân trọn vẹn yêu thương và gắn kết.