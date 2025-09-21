MU tiếp mạch 12 năm bất bại sân nhà trước Chelsea; Ronaldinho được chọn trao Quả bóng Vàng 2025

MU nối dài chuỗi 12 năm bất bại trên sân nhà trước Chelsea; Liverpool thắng trận thứ 6 liên tiếp

Rạng sáng 21/9, MU vượt qua Chelsea 2-1 trên sân Old Trafford trong trận cầu căng thẳng với hai thẻ đỏ chia đều cho mỗi đội. Bryan Mbeumo khiến thủ môn Sanchez nhận thẻ đỏ ngay phút thứ 5, giúp MU chiếm ưu thế và nhanh chóng dẫn 2-0 nhờ Bruno Fernandes và Casemiro.

Fernandes, Casemiro lập công cho MU.

Tuy nhiên, Casemiro bị truất quyền thi đấu trước giờ nghỉ, khiến thế trận cân bằng trở lại. Chelsea vùng lên, rút ngắn tỷ số nhờ Chalobah ở phút 80, nhưng “Quỷ đỏ” vẫn bảo toàn 3 điểm sau những phút phòng ngự nghẹt thở, qua đó nối dài chuỗi 12 năm bất bại trên sân nhà trước đối thủ đến từ London.

Ekitiké liên tục ghi bàn cho Liverpool.

Trước đó, tối 20/9, Liverpool thắng Everton 2-1 ở derby Merseyside. Gravenberch và Ekitiké lập công giúp đội chủ sân Anfield dẫn trước 2-0, trước khi Gueye gỡ lại một bàn cho Everton. Đây là trận thắng thứ 6 liên tiếp của Liverpool từ đầu mùa.

Ronaldinho được chọn trao Quả bóng Vàng 2025

Ronaldinho sẽ là người trao Quả bóng Vàng 2025 tại gala rạng sáng 23/9, theo quyết định của France Football. Đây được xem là “nước cờ chiến lược” khi huyền thoại Brazil từng khoác áo cả PSG lẫn Barcelona - hai CLB gắn liền với hai ứng viên sáng giá nhất: Ousmane Dembele và Lamine Yamal.

Việc chọn Ronaldinho là “nước cờ chiến lược” khi cựu danh thủ Brazil từng khoác áo cả PSG lẫn Barcelona. (Ảnh: Gemini AI).

Dembele có mùa giải bùng nổ với 35 bàn, 16 kiến tạo, giúp PSG giành 5 danh hiệu lớn. Trong khi đó, Yamal ghi 18 bàn, 25 kiến tạo, góp công lớn vào cú ăn ba quốc nội cùng Barcelona. Chủ nhân Quả bóng Vàng sẽ chỉ được hé lộ tại buổi gala.

Trường Tươi Đồng Nai chia điểm tiếc nuối với TP HCM trong ngày Minh Vương tỏa sáng

CLB Đồng Nai có trận ra quân đáng chú ý tại giải hạng Nhất Quốc gia - Bia Sao Vàng 2025/26 khi hòa 2-2 với TP HCM. Dù Công Phượng không ra sân, Minh Vương đã thay thế hoàn hảo với một bàn thắng và một kiến tạo.

Minh Vương (giữa) góp công lớn giúp Đồng Nai giành trọn 3 điểm.

Cựu cầu thủ HAGL góp công lớn ở phút 54 khi đá phạt góc chuẩn xác để Tự Nhân đánh đầu mở tỷ số. TP HCM nhanh chóng gỡ hòa nhờ cú sút phạt đền thành công của Lâm Thuận. Phút 76, Minh Vương tiếp tục tỏa sáng bằng pha dứt điểm kỹ thuật nâng tỷ số lên 2-1 cho Đồng Nai.

Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà không trọn vẹn khi Văn Kiên tung cú sút xa hiểm hóc ở phút 89, ấn định tỷ số hòa 2-2. Ở trận cùng giờ, Phú Thọ cũng chia điểm 1-1 trước Đồng Tháp.

Kết quả vòng 1 giải hạng Nhất Quốc gia - Bia Sao Vàng 2025/26 Khánh Hoà - Long An: 2-0 Quy Nhơn United - Đại học Văn Hiến: 1-1 Đồng Tháp - Phú Thọ: 1-1 Đồng Nai - TP HCM: 1-1

CLB Hà Nội tiếp tục gây thất vọng, PVF-CAND chia điểm kịch tính

CLB Hà Nội vẫn chưa thể tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở V.League 2025/26 khi chỉ hòa 1-1 với Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy tối 20/9. Đội chủ nhà khởi đầu hứng khởi, có bàn dẫn trước nhờ pha lập công của Tuấn Hải sau đường kiến tạo của Văn Quyết.

Hà Nội chưa có chiến thắng đầu tiên ở V.League 2025/26. (Ảnh: Hanoi Football Club)

Tuy nhiên, bước sang hiệp hai, Văn Khang tận dụng cơ hội để gỡ hòa cho Thể Công Viettel. Nỗ lực dâng cao sau đó không giúp Hà Nội có thêm bàn thắng, khiến quyền HLV Adachi ra mắt trong tiếc nuối. Từ đầu mùa, Hà Nội đã trải qua 5 trận liên tiếp trên mọi đấu trường mà chưa biết thắng, áp lực dồn nặng lên nhà cầm quân người Nhật Bản.

Tân binh PVF-CAND ngắt được chuỗi thua ở V-League. (Ảnh: VPF)

Ở các trận đấu cùng vòng, Thanh Hóa thoát thua Hải Phòng nhờ sự tỏa sáng của Lê Văn Thuận và Mbodji, khép lại trận đấu đầy cảm xúc với tỷ số 2-2. Trong khi đó, tân binh PVF-CAND cũng cầm hòa Đà Nẵng 2-2 sau màn rượt đuổi kịch tính, qua đó ngắt mạch thua và có thêm sự tự tin cho chặng đường phía trước.

Tin vắn nổi bật: - HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã đăng ký sơ bộ Nguyễn Thị Bích Tuyền vào danh sách dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. Danh sách chính thức 14 VĐV sẽ chốt sát ngày thi đấu. -ĐT futsal Việt Nam thắng hủy diệt 9-1 trước Hong Kong (Trung Quốc) ở trận ra quân bảng E vòng loại futsal châu Á 2026.Tại sự kiện giao lưu bóng đá Nhật Bản ở Hà Nội, tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc (CAHN) chia sẻ mong muốn được xuất ngoại thi đấu để thử thách bản thân. -Cristiano Ronaldo lập cú đúp, góp công lớn giúp Al Nassr thắng Al Riyadh 5-1, qua đó đòi lại ngôi đầu Saudi Pro League.

