MTTQ phường Đông Quang nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Phát huy vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, những năm qua, Ủy ban MTTQ phường Đông Quang đã triển khai đồng bộ, sáng tạo nhiều cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. Nhờ cách làm linh hoạt, bám sát thực tiễn, lấy người dân làm chủ thể, các phong trào đã lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng phường ngày càng văn minh, hiện đại.

Hội viên phụ nữ phường Đông Quang thu gom rác thải tái chế gây quỹ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nghèo.

Đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Đông Quang, cho biết: Trong quá trình triển khai các phong trào thi đua yêu nước, MTTQ phường luôn chú trọng phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời không ngừng đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền theo hướng gần gũi, sát thực với Nhân dân. Công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện thông qua hệ thống loa truyền thanh, các phương tiện thông tin đại chúng, các buổi sinh hoạt tại khu dân cư cùng sự tham gia của những người có uy tín trong cộng đồng. Qua đó, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân được kịp thời phản ánh tới cấp ủy, chính quyền, đồng thời tạo sự đồng thuận và hưởng ứng rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân.

Thực hiện cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024 - 2025 theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, MTTQ phường đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và Nhân dân. Sau hơn 1 năm triển khai, toàn phường đã vận động được hơn 3,1 tỷ đồng, xây mới và sửa chữa 49 căn nhà, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. Đây là một trong những kết quả thể hiện rõ tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của cộng đồng, đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của MTTQ trong công tác an sinh xã hội. Bên cạnh đó, MTTQ phường thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ cho người có công và đối tượng bảo trợ xã hội; triển khai hiệu quả phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Từ năm 2020 đến nay, Ủy ban MTTQ phường đã vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” trên 5 tỷ đồng để giúp đỡ hộ nghèo, hộ khó khăn và ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” tiếp tục được triển khai với nhiều cách làm thiết thực. Giai đoạn 2020-2025, Nhân dân phường Đông Quang đã tự nguyện hiến đất, đóng góp công sức, kinh phí với tổng giá trị 1.452 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng giao thông, rãnh thoát nước, hệ thống chiếu sáng, đường hoa, nâng cấp thiết chế văn hóa... Nhờ đó, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao. Phong trào vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp tiếp tục được duy trì, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, toàn phường có 664 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đủ điều kiện theo quy định.

Các tổ chức thành viên của MTTQ tiếp tục phát huy tốt vai trò trong các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Thanh niên tình nguyện”, “Cựu chiến binh gương mẫu”... Các phong trào diễn ra sôi nổi, góp phần động viên, khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, ý thức tự lực, tự cường trong các tầng lớp Nhân dân.

MTTQ phường Đông Quang cũng chú trọng phát huy dân chủ, nâng cao vai trò tự quản của cộng đồng. Đến nay, 100% khu dân cư trên địa bàn được công nhận “Khu dân cư văn hóa”, 70% khu dân cư đạt khu dân cư kiểu mẫu. Mô hình “Tổ tự quản trong cộng đồng dân cư” được triển khai đồng bộ, phát huy hiệu quả “dân vận khéo” trong cộng đồng. Các tổ tự quản đã vận động Nhân dân hiến đất mở đường, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, đảm bảo an ninh trật tự, gìn giữ tình làng nghĩa xóm và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi hộ dân.

Song song với các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, MTTQ phường phối hợp chặt chẽ với công an, quân sự triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Toàn phường có trên 98% hộ dân ký cam kết phòng, chống tội phạm; nhiều vụ việc mâu thuẫn trong Nhân dân được hòa giải tại cơ sở, góp phần ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Với những kết quả đạt được, MTTQ phường Đông Quang khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân; đồng thời tạo nền tảng vững chắc để phường hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Thanh Huê