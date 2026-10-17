Một học sinh Thanh Hóa đoạt huy chương Olympic Vật lí quốc tế Al-Fergani năm 2026

Thông tin từ Bộ GD&ĐT, tham dự Kỳ thi Olympic Vật lí Quốc tế Al-Fergani lần thứ hai, 4/4 học sinh của đoàn Việt Nam đều đoạt huy chương, đứng thứ tư toàn đoàn.

Đoàn học sinh Việt Nam tại FiPhO 2026 (Từ trái qua phải: PGS.TS Phạm Văn Hải, em Trương Bá Chí Thành, em Lê Bá Tuấn Việt, em Tăng Hạo Nhiên, em Lê Hồng Nhân, tình nguyện viên và PGS.TS Nguyễn Công Toản). Ảnh: Bộ GD&ĐT

Kỳ thi Olympic Vật lí Quốc tế Al-Fergani lần thứ hai (2nd Al-Fergani International Physics Olympiad - FIPhO 2026), diễn ra từ ngày 10/10 đến ngày 17/10/2026 tại thành phố Samarkand, Uzbekistan.

Kỳ thi có sự tham gia của 107 thí sinh đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đội tuyển Việt Nam gồm 4 học sinh được tuyển chọn từ những học sinh lớp 11 năm học 2025-2026 đã tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Vật lí quốc tế năm 2026 của Bộ GD&ĐT (căn cứ vào kết quả thi, xếp hạng từ cao xuống thấp).

Kỳ thi mang tên nhà khoa học Ahmad al-Fergani, nhằm khuyến khích học sinh yêu thích Vật lí, phát triển năng lực nghiên cứu khoa học và tăng cường giao lưu học thuật quốc tế.

Kỳ thi là cơ hội để học sinh Việt Nam thể hiện năng lực, kiến thức chuyên môn và tư duy khoa học trong lĩnh vực Vật lí, đồng thời vận dụng kiến thức để giải quyết các bài toán lý thuyết và thực nghiệm trong môi trường học thuật quốc tế.

Đây cũng là dịp để các em giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với bạn bè quốc tế, mở rộng hiểu biết về khoa học, nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế.

Đoàn học sinh Việt Nam tại FiPhO 2026 (từ trái qua phải: PGS.TS Phạm Văn Hải, em Trương Bá Chí Thành, em Lê Bá Tuấn Việt, em Lê Hồng Nhân, em Tăng Hạo Nhiên và PGS.TS Nguyễn Công Toản). Ảnh: Bộ GD&ĐT

Theo kết quả được công bố tại lễ trao giải, 100% học sinh đoàn Việt Nam đều đạt huy chương, gồm: 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Trong đó, em Lê Bá Tuấn Việt, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đoạt Huy chương Vàng;

Em Trương Bá Chí Thành, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đoạt Huy chương Bạc;

Em Tăng Hạo Nhiên, Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế, TP Huế đoạt Huy chương Bạc;

Em Lê Hồng Nhân, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa đoạt Huy chương Đồng.

Với kết quả trên, đoàn Việt Nam xếp thứ tư toàn đoàn, sau các đoàn Nga, Trung Quốc và nước chủ nhà Uzbekistan.

Thành tích của học sinh Việt Nam tại FiPhO 2026 thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của các học sinh; sự tận tâm, trách nhiệm của các thầy cô trong công tác bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn; cùng sự đồng hành, hỗ trợ và động viên từ gia đình, nhà trường.

NM