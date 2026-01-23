Một “chất văn” logic và giàu cảm xúc

Một “chất văn” logic và giàu cảm xúc

Với 15,75 điểm, nam sinh Dương Hồng Phúc, Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã vinh dự đoạt giải Nhất quốc gia và đồng Á khoa môn Ngữ văn tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026. Điều đặc biệt, ở thời điểm lập thành tích xuất sắc này, Phúc đang là học sinh lớp 11.

Dương Hồng Phúc cùng cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Tuyết và các thành viên đội tuyển quốc gia môn Ngữ văn lớp 11 Văn 1.

Mấy hôm nay, lớp 11 Văn 1, trường THPT Chuyên Lam Sơn trở nên rộn ràng, sôi nổi hơn thường lệ bởi tin nam sinh duy nhất của lớp đoạt giải Nhất quốc gia môn Ngữ văn và đồng Á khoa tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026.

Cô giáo Nguyễn Thị Tuyết, giáo viên chủ nhiệm lớp 11 Văn 1 cho biết: “Tôi biết đến học sinh Dương Hồng Phúc từ ngày em còn học lớp 9. Ngay buổi học đầu tiên, phát hiện ra em có năng khiếu về môn Ngữ văn, tôi đã khích lệ, động viên em tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình. Và, không ngoài sự kỳ vọng của tôi, em đã thi đỗ vào chuyên Văn, trường THPT Chuyên Lam Sơn, đồng thời vào đúng lớp do tôi chủ nhiệm. Lớp học có 35 em, Phúc là nam sinh duy nhất nhưng em rất vui vẻ, hòa đồng, ấm áp. Điều đặc biệt, em thực sự đam mê môn chuyên, có tư duy logic và lối viết văn rất riêng, giàu cảm xúc. Thành quả mà Phúc đạt được hôm nay là cả một hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ”.

Dương Hồng Phúc sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố là giáo viên, mẹ là công chức tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Từ nhỏ, em đã quen với những buổi tối được nghe bố, mẹ đọc thơ, kể chuyện, chia sẻ những trang sách hay. Theo dòng chảy của thời gian, văn học đến với em từ những cảm xúc tự nhiên và sự rung động trước cái hay, cái đẹp của ngôn từ.

Trong những năm tháng học tập tại Trường THCS Trần Mai Ninh, Dương Hồng Phúc luôn là cái tên được thầy cô và bạn bè nhắc đến bởi nhiều giải Nhì, Ba, Khuyến khích cấp thành phố, cấp trường môn Ngữ văn. Đó cũng là động lực để Phúc quyết tâm phấn đấu và thi đỗ vào chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Lam Sơn vào năm 2024.

Dương Hồng Phúc tâm sự: “Những ngày đầu tiên học tại lớp chuyên Văn, chỉ có mình em là nam, 34 bạn còn lại là nữ, em hơi buồn và e ngại. Một số người lại hỏi: Tại sao con trai không học các môn tự nhiên như: Toán, Lý, Hóa mà lại chọn Văn? Em cũng băn khoăn. Nhưng rồi, em nhận thấy, rất nhiều nhà thơ, nhà văn nổi tiếng trong nước và trên thế giới đều là nam giới nên em càng vững tin hơn vào sự lựa chọn của mình. Hơn nữa, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Tuyết cùng các thành viên trong lớp đã dành cho em tình cảm chân thành, ấm áp khiến em thêm yêu lớp chuyên Văn”.

Học tập tại trường THPT Chuyên Lam Sơn, Dương Hồng Phúc luôn đam mê, nhiệt huyết và lựa chọn cho mình một phương pháp học tập khoa học, hợp lý. Không chỉ học ở thầy cô, bạn bè, em còn đọc thêm nhiều tác phẩm văn học của Việt Nam và các nước trên thế giới; tích lũy vốn kiến thức qua sách, báo, tài liệu tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau. Giữa hai mảng thơ và văn xuôi, em không thiên về bên nào mà luôn biết cách cân đối lượng kiến thức hài hòa và tiếp cận mang tính khái quát. Trước mỗi đề Văn, em luôn chọn cho mình một cách hiểu, cách viết chẳng những mang tính tư duy, logic mà còn giàu cảm xúc. Vì thế, văn của Phúc mang phong cách rất riêng, không lẫn với bất kỳ một thành viên nào trong đội tuyển.

Với những nỗ lực không ngừng, năm lớp 11, Dương Hồng Phúc đã vinh dự có tên trong Đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn của tỉnh Thanh Hóa. Tiếp đó, em đã đoạt huy chương Vàng môn Ngữ văn Olympic Làng Sen lần thứ 1 năm 2025. Mới đây nhất, Dương Hồng Phúc đã đoạt giải Nhất môn Ngữ văn và đồng Á khoa tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026 với số điểm là 15,75.

Dương Hồng Phúc nhận Huy chương Vàng môn Ngữ văn Olympic Làng Sen 2025.

Về đề môn Văn tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm nay, Dương Hồng Phúc cho biết: “Đề thi năm nay không quá khó nhưng cũng không phải là dễ. Khi nhận được đề từ giám thị phòng thi, em đã dành thời gian đọc kỹ và tập trung cao độ để làm bài. Có những câu, em tập trung vào kiến thức và có những câu, em lại dành thời gian để bung tỏa suy nghĩ của riêng mình”.

Được biết, đội tuyển môn Ngữ văn của Thanh Hóa tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm nay có 10 em (5 em lớp 12 và 5 em lớp 11), 100% đều đoạt giải, trong đó có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.

Chia sẻ niềm vui về thành tích của con trai mình, anh Dương Văn Đức cho biết: “Nhận thấy con có niềm đam mê Văn học từ nhỏ, vợ chồng tôi ủng hộ và tôn trọng sở thích của con. Chúng tôi luôn động viên con phát huy hết khả năng, sở trường của mình. Thành tích mà con đạt được hôm nay chính hành trang để con thêm tự tin, vững vàng trên con đường học tập và trưởng thành sau này”.

Dương Hồng Phúc cùng gia đình.

Được biết, trước Dương Hồng Phúc 2 năm, trường THPT Chuyên Lam Sơn cũng có em Lê Nguyễn Mai Phương đoạt giải Nhất quốc gia môn Ngữ văn năm học 2023-2024.

Thành tích mà Dương Hồng Phúc, trường THPT Chuyên Lam Sơn đạt được chẳng những tô thắm thêm bảng vàng thành tích của xứ Thanh mà còn minh chứng cho một điều: Văn học có sức sống bền bỉ và nó luôn được vun đắp bởi những tâm hồn biết yêu, biết nghĩ và biết ước mơ.

Tường Vân