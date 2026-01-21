Gặp gỡ Lê Duy Khánh - Thủ khoa toàn quốc trong kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia

Mặc dù đang học lớp 11 chuyên Vật lý, nhưng Lê Duy Khánh, học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn đã trở thành thủ khoa trong Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026. Thành tích mà Duy Khánh đạt được không chỉ phản ánh năng lực nổi trội của em mà còn khẳng định dấu ấn từ phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi bài bản, đúng hướng từ nhà trường.

Thầy giáo Nguyễn Bá Tư và em Lê Duy Khánh trong phòng thí nghiệm.

Chàng trai chinh phục đỉnh cao tại các kỳ thi học sinh giỏi

Duy Khánh sở hữu một bảng vàng thành tích đáng tự hào. Ngay từ bậc THCS, Khánh đã đoạt giải Nhì trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh; Á khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025; huy chương Vàng, đồng thời là thủ khoa môn Vật lý trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ năm lớp 10. Trong kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh dự thi quốc gia năm học 2025-2026, Duy Khánh đoạt giải Nhất và là thủ khoa cấp tỉnh; Khánh cũng là học sinh đầu tiên của Trường THPT Chuyên Lam Sơn tham dự kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý và đoạt giải Nhì khi đang học lớp 10. Cũng trong kỳ thi này năm lớp 11, Duy Khánh đoạt huy chương Vàng và là thủ khoa toàn quốc với 34 điểm.

Ngay từ khi còn nhỏ, khi xem các chương trình truyền hình hoặc xem YouTube, Duy Khánh đã cảm thấy ngạc nhiên, thích thú trước nhiều hiện tượng thú vị mà mình nhìn thấy và em muốn tìm hiểu, lý giải vì sao lại xảy ra những hiện tượng đó. Cứ như vậy niềm yêu thích khám phá đã “dẫn lối” Duy Khánh đến với môn Vật Lý.

Thầy giáo Nguyễn Bá Tư và em Lê Duy Khánh trong giờ học đội tuyển.

Tham dự Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia năm nay, Duy Khánh đã tự tin và bản lĩnh hơn rất nhiều so với lần tham dự trước đó. Duy Khánh chia sẻ: “Đề thi năm nay có 10 bài, thi trong hai ngày. Trong đó, ngày đầu thí sinh thi 5 bài, ngày thứ hai thi 5 bài còn lại. Ngày đầu, khi mới đọc đề thi, em cảm thấy khá bất ngờ, nhưng khi đọc kỹ đề và giải quyết từng câu hỏi một cách cẩn trọng, em nhận ra đề thi cũng không quá khó. Ở ngày thi thứ 2, em ấn tượng với câu hỏi về lớp chuyển tiếp p-n. Là một chủ đề hay nhưng ít gặp, liên quan đến công nghệ bán dẫn, đòi hỏi kiến thức sâu và khả năng phân tích cao, thuộc phần Điện từ học, với đề thi này sẽ giúp đánh giá thí sinh toàn diện. May mắn là em đã hoàn thành tương đối tốt bài thi của mình”.

Chia sẻ về về phương pháp học tập Duy Khánh cho biết, em không học quá muộn và sẽ đi ngủ trước 12 giờ đêm. “Em thường cố gắng tập trung cao khi nghe các thầy cô giảng bài trên lớp, làm đầy đủ bài tập được giao. Từ những bài tập gốc này em sẽ phát triển đề bài cho khó hơn và suy nghĩ thêm các trường hợp mới, các cách giải mới. Ngoài ra em cũng nghiên cứu tài liệu từ Internet do thầy chủ nhiệm và các anh chị lớp trước giới thiệu nguồn, tìm hiểu thêm tài liệu của nước ngoài” – Duy Khánh cho biết.

Là một trong 11 học sinh của Trường THPT Chuyên Lam Sơn được chọn tham gia kỳ Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026 vào tháng 3 tới. Duy Khánh cho biết mục tiêu trước mắt là dành thời gian chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới: “Dù rất hạnh phúc với kết quả đã đạt được, song đây cũng là áp lực rất lớn cho em khi bước vào vòng thi tiếp theo, vì mỗi kỳ thi là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Em sẽ luôn cố gắng và nỗ lực hết mình. Còn về những dự định trong tương lai xa, em nhận thấy các lĩnh vực như công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo đang rất phát triển, do đó em muốn tìm hiểu sâu hơn cũng như có cơ hội khám phá, phát triển ở các lĩnh vực này. Dù phía trước vẫn còn rất nhiều những mục tiêu và đích đến, em cảm thấy mình may mắn và tự tin vì luôn có gia đình, thầy cô, bạn bè ủng hộ, cổ vũ”.

Em Lê Duy Khánh, học sinh lớp 11 chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Lam Sơn.

Nhận định Duy Khánh là một học sinh “hiếm có”, có tố chất đặc biệt, có tư duy nhạy bén và niềm đam mê Vật lý, thầy Nguyễn Bá Tư, giáo viên chủ nhiệm, đồng thời là giáo viên trực tiếp dạy đội tuyển Vật lý của Duy Khánh chia sẻ: “Duy Khánh là một trong những học sinh rất toàn diện. Không chỉ có kiến thức sâu môn Vật Lý, Khánh còn là một trong những học sinh có nền tảng kiến thức môn Toán và tiếng Anh rất tốt. Ngay từ lớp 9, lớp 10, Khánh đã có thể tự đọc được chương trình Toán phổ thông và Toán đại cương dành cho sinh viên đại học. Còn vốn kiến thức ngoại ngữ giúp Khánh tiếp cận, dịch các tài liệu, đề thi từ nước ngoài. Chính những khả năng này đã giúp Khánh đáp ứng tốt các yêu cầu kiến thức trong kỳ thi quốc gia môn Vật lý”.

“Bí quyết” từ thầy giáo Nguyễn Bá Tư

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025-2026, đội tuyển Vật lý của Trường THPT Chuyên Lam Sơn do thầy Nguyễn Bá Tư dẫn dắt đã gây chú ý với thành tích rất đáng tự hào gồm: 2 giải Nhất, 7 giải Nhì, 1 giải Ba. Trong đó có 5 em tiếp tục lọt vào vòng thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế năm 2026.

Thầy giáo Nguyễn Bá Tư và em Lê Duy Khánh trong phòng thí nghiệm.

Nói về “bí quyết” tạo nên thành tích ổn định, thầy Tư cho rằng, truyền thống đào tạo lâu năm của nhà trường, cùng với sự đổi mới trong phương pháp giảng dạy, thường xuyên cập nhật những nội dung mới là yếu tố quan trọng: “May mắn được công tác tại Trường THPT Chuyên Lam Sơn, ngôi trường có bề dày thành tích, bản thân tôi cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi từ những thầy cô đi trước như thầy Lê Văn Hoành, thầy Đỗ Xuân Phong... Nhiều năm đứng đội tuyển học sinh giỏi, tôi luôn chú trọng bồi dưỡng kiến thức nền cho học sinh. Chỉ khi có kiến thức nền vững chắc mới giúp các em có thể nghiên cứu các kiến thức Vật lý chuyên sâu”.

Thầy giáo Nguyễn Bá Tư, giáo viên Trường THPT Chuyên Lam Sơn.

Theo thầy Tư: “Bộ môn Vật lý là bộ môn khoa học thực nghiệm, nên việc trang bị kiến thức thực hành cho học sinh cũng là một nhiệm vụ quan trọng mà bản thân mỗi giáo viên cần quan tâm. Tuy nhiên, điều kiện về cơ sở vật chất của nhà trường vẫn còn hạn chế, do đó, tôi thường xuyên tham mưu cho nhà trường bổ sung thêm thiết bị dạy học, liên hệ với các cơ sở giáo dục đại học như Trường Đại học Hồng Đức để học sinh trong đội tuyển có điều kiện thực hành nhiều hơn, từ đó giúp các em không bị mất điểm trong các bài thi thực hành tại các đầu trường quốc gia, khu vực và quốc tế. Ngoài ra, việc quan tâm, động viên tâm lý cho học sinh là điều vô cùng quan trọng. Trước mỗi kỳ thi, tôi luôn gần gũi, sát sao với em và nhắn nhủ tới các em rằng: “Chỉ cần các em là chính mình thì các em đã là những người chiến thắng”.

Chính sự nỗ lực bền bỉ, học tập có định hướng và quyết liệt trong quá trình học tập, rèn luyện đã giúp thầy trò Trường THPT Chuyên Lam Sơn gặt hái được những mùa vàng trên “cánh đồng” tri thức.

Linh Hương