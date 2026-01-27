Mỗi người dân là một “chiến sĩ” giữ bình yên thôn, xóm

Về xã Tân Tiến những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, điều khiến chúng tôi ấn tượng không chỉ là diện mạo nông thôn khởi sắc, mà là sự bình yên hiện hữu trong từng thôn, xóm. Sự bình yên ấy được dệt nên từ “lá chắn lòng dân” vững chắc - nơi mỗi người dân là một “chiến sĩ” trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

Công an xã Tân Tiến và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tuần tra kiểm soát địa bàn.

Hiệu quả của "mắt thần", tổ bảo vệ an ninh trật tự

Giữa không khí xuân đang chộn rộn, chúng tôi theo chân Đại úy Nguyễn Văn Sơn, Phó trưởng Công an xã Tân Tiến đi dọc các tuyến đường trục chính, nơi những chiếc camera an ninh nhỏ bé được gắn cẩn thận trên cột điện, tường rào, cổng ngõ.

Với ánh mắt đầy tự hào, Đại úy Sơn chia sẻ: “Chúng tôi xác định, việc giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) phải khơi dậy sức mạnh từ chính người dân. Xã Tân Tiến đã khuyến khích và nhân rộng nhiều mô hình tự quản về ANTT mang lại hiệu quả cao. Đây chính là “cánh tay nối dài” đắc lực của lực lượng chức năng tại cơ sở”.

Câu chuyện về mô hình “Camera an ninh” là một minh chứng sống động. Trong thời đại công nghệ 4.0, người dân Tân Tiến còn biết ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin và “mắt thần” an ninh hiện đại. Với 102 “mắt thần” phủ sóng gần như tuyệt đối các tuyến đường trọng yếu, mạng lưới giám sát này hoạt động không ngừng nghỉ. Mỗi camera không chỉ là một thiết bị ghi hình, nó là biểu tượng của sự đồng thuận, chung tay vì cộng đồng. Kinh phí lắp đặt phần lớn đến từ sự đóng góp tự nguyện của Nhân dân và các mạnh thường quân, biến dự án an ninh này thành tài sản chung của toàn xã. Chính nhờ mạng lưới này, các đối tượng có ý định vi phạm pháp luật đều phải e dè.

Hướng đến tương lai, Công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy xã Tân Tiến ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ “xây dựng xã không ma túy giai đoạn 2025-2030”. Nhiều mô hình mới được triển khai như: mô hình “Xây dựng xã không ma túy”, mô hình “Trường học an toàn giao thông” và đặc biệt là mô hình mang tính nhân văn sâu sắc “Chung tay cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng”.

Tại xã Tân Tiến, phương châm “Lấy phòng ngừa làm trọng” đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động, biến lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thành những người lính gác thầm lặng, hiệu quả. Thay vì chạy theo xử lý hậu quả, xã tập trung vào ngăn chặn mầm mống gây mất ANTT ngay từ khi mới manh nha. Trái tim của hệ thống phòng ngừa là 24 tổ bảo vệ ANTT trải đều khắp 24 thôn. Sức mạnh của họ không đo bằng quân hàm, mà đo bằng sự chủ động và hiệu quả công việc. Minh chứng rõ nét là hơn 30 tin báo có giá trị liên quan đến ANTT được cung cấp kịp thời cho công an xã. Đồng thời, 12 vụ việc phức tạp về ANTT được hỗ trợ giải quyết và 3 vụ mâu thuẫn nội bộ Nhân dân được hòa giải thành.

Hoạt động tuần tra là nhiệm vụ xương sống. Lực lượng này đã tự tổ chức hơn 200 lượt tuần tra độc lập và tham gia 86 lượt cùng công an xã. Những bước chân không mệt mỏi của lực lượng ANTT ở cơ sở đã mang lại sự bình yên thiết thực, với 20 nhóm tụ tập đông người được giải tán kịp thời và 2 nhóm thanh niên có nguy cơ xô xát được phát hiện, tránh được những hậu quả đáng tiếc. Với cách làm chủ động, sáng tạo và sự phối hợp nhịp nhàng, lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở tại Tân Tiến đã thực sự trở thành pháo đài vững chắc trong thế trận an ninh Nhân dân.

Đưa kiến thức pháp luật đến mọi người dân

Đã thành nền nếp vào 17 giờ hệ thống loa truyền thanh xã Tân Tiến đều đặn vang lên những thông tin về ANTT. Đó không chỉ là những bản tin khô khan, mà là lời nhắc nhở, là hồi chuông cảnh giác được gửi gắm đến từng người dân. Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” tại Tân Tiến đã và đang được triển khai một cách bài bản, sáng tạo, tạo nên một thế trận an ninh vững chắc từ cơ sở.

Công an xã Tân Tiến tổ chức lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện lớn của đất nước, lễ hội đầu xuân.

Trong thời đại số, Công an xã Tân Tiến đã nhanh chóng bắt nhịp xu thế, đưa công tác tuyên truyền lên các nền tảng mạng xã hội. Trang facebook “Công an xã Tân Tiến” trở thành kênh thông tin chính thống, tương tác trực tiếp với người dân. Hơn 200 bài viết tuyên truyền về phòng ngừa trộm cắp tài sản, lừa đảo qua mạng, ma túy hay bạo lực học đường đã được đăng tải, tiếp cận hàng nghìn lượt người.

Sự tương tác hai chiều qua facebook và zalo không chỉ giúp thông tin pháp luật đến với người dân nhanh chóng hơn, mà còn là kênh tiếp nhận phản ánh, giải đáp thắc mắc về thủ tục hành chính, đăng ký cư trú, định danh điện tử mức độ 2. Người dân có thể gửi gắm những lo lắng, bức xúc về tình hình ANTT trên địa bàn một cách kịp thời, tạo sự tin cậy và gắn kết giữa lực lượng công an với Nhân dân.

Bên cạnh mạng xã hội, những phương thức tuyên truyền truyền thống vẫn giữ vai trò quan trọng, phát huy hiệu quả mạnh mẽ ở vùng nông thôn. Gần 400 lượt tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cố định, 56 lượt tuyên truyền lưu động và 30 buổi tuyên truyền trực tiếp là minh chứng cho sự kiên trì, bền bỉ của cấp ủy, chính quyền cùng lực lượng công an xã.

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và tham gia phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội còn được lồng ghép khéo léo vào các buổi họp thôn, sinh hoạt chi bộ tại 24 thôn, xóm. Nội dung tập trung vào những vấn đề thiết thực, sát sườn với đời sống người dân, như: phòng cháy chữa cháy ở khu dân cư, an toàn giao thông, phòng chống đuối nước cho học sinh. Sự hiện diện của công an xã tại các buổi họp thôn giúp người dân dễ dàng trao đổi, bày tỏ kiến nghị, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác và hiểu biết pháp luật.

Sự đa dạng trong cách làm, sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền, công an và các tổ chức đoàn thể đã tạo nên bức tranh toàn diện về công tác bảo đảm ANTT tại xã Tân Tiến. Nơi đây, mỗi người dân không chỉ là một công dân tuân thủ pháp luật mà còn là một “chiến sĩ” thầm lặng, ngày đêm góp sức giữ vững sự bình yên cho thôn, xóm và xây dựng cộng đồng an toàn, văn minh, phát triển.

Bài và ảnh: Trần Thanh