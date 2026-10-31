Mở dư địa phát triển du lịch chất lượng cao

Hệ thống giao thông ngày càng đồng bộ, cùng sự hiện diện của nhiều dự án nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí cao cấp đang tạo thêm điều kiện để du lịch Thanh Hóa phát triển. Khai thác những lợi thế này gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách là yêu cầu đặt ra đối với các địa phương, doanh nghiệp du lịch trong tỉnh.

Khu đô thị Vlasta Sầm Sơn - điểm nhấn mới của du lịch xứ Thanh. Ảnh: Hoài Anh

Mạng lưới giao thông đường bộ được đầu tư, nâng cấp, kết hợp với việc tăng cường các chuyến bay tại Cảng Hàng không Thọ Xuân trong thời gian gần đây đã góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho du khách khi đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Từ các khu nghỉ dưỡng biển như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa, du khách có thể kết hợp hành trình đến những điểm du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái như Lam Kinh, Thành Nhà Hồ hay Bến En, Pù Luông. Mặt khác, điều kiện giao thông thuận lợi cũng mở ra cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành xây dựng chương trình liên kết tham quan nội địa, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng và khám phá của du khách.

Cùng với hạ tầng giao thông, sự tham gia của các nhà đầu tư lớn đang góp phần nâng cấp cơ sở vật chất và dịch vụ tại những khu du lịch trọng điểm. Tại phường Sầm Sơn, cùng với các cơ sở lưu trú, quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC, công viên nước Sun World, quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội đã tạo thêm không gian nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, tổ chức sự kiện. Trong khi đó, tại phường Nam Sầm Sơn, khu đô thị Vlasta với tiện ích đồng bộ cũng đang từng bước phát triển thêm các dịch vụ gắn với hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Dự kiến, trong thời gian tới một số hoạt động giải trí, trải nghiệm sẽ tổ chức nhằm thu hút du khách, hướng đến những kỳ nghỉ cuối tuần trong khoảng thời gian sau mùa cao điểm du lịch hè.

Theo ông Phạm Viết Trường, giám sát chất lượng dịch vụ, khu đô thị Vlasta Sầm Sơn: “Cùng với chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, sắp tới Vlasta Sầm Sơn sẽ tổ chức thêm một số dịch vụ, trải nghiệm bãi biển như: bar biển, ca nhạc... gắn với tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch nhằm thu hút du khách”.

Thực tế, cùng với điều kiện lưu trú, dịch vụ đi kèm ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu của khách. Theo thống kê, hệ thống lưu trú trên địa bàn toàn tỉnh hiện có gần 1.500 cơ sở, từ homestay, khách sạn đến resort, biệt thự nghỉ dưỡng. Trong đó có 116 khách sạn được xếp hạng từ 1 - 5 sao. Các loại hình lưu trú đa dạng tạo điều kiện phục vụ nhiều nhóm khách, từ phổ thông đến thị trường khách có yêu cầu cao về chất lượng dịch vụ. Cùng với đó, các dịch vụ nhà hàng, mua sắm, sân golf, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe, thể thao và hoạt động văn hóa cộng đồng từng bước được đầu tư tại các khu, điểm du lịch. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đến nay tổng số dự án đầu tư kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh là 76 dự án, với tổng vốn đăng ký khoảng 155.000 tỷ đồng.

Flamingo Ibiza Hải Tiến góp phần đa dạng hóa trải nghiệm nghỉ dưỡng, vui chơi và giải trí khi đến xứ Thanh.

Năm 2026, du lịch Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vị thế qua các giải thưởng của ngành du lịch Việt Nam. Tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam (VITA Awards) do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức, Làng Du lịch Yên Trung được bình chọn là “Làng du lịch cộng đồng hàng đầu”; bãi biển Sầm Sơn được vinh danh “Bãi biển được khách yêu thích hàng đầu”; Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh là “Điểm du lịch đi đầu trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống”; FLC Samson Beach & Golf Resort được trao danh hiệu “Cơ sở lưu trú du lịch có dịch vụ đa dạng và chất lượng hàng đầu”. Các danh hiệu gắn với nhiều loại hình du lịch khác nhau, từ nghỉ dưỡng biển đến khai thác giá trị văn hóa truyền thống, cho thấy sự phong phú trong thế mạnh điểm đến của địa phương.

Chia sẻ bên lề lễ khai mạc Liên hoan Văn hóa ẩm thực xứ Thanh năm 2026, ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho rằng: “Thanh Hóa có nhiều dư địa để phát triển du lịch chất lượng cao từ tài nguyên phong phú, cơ sở vật chất tương đối đồng bộ và đặc biệt là sự tham gia của nhiều nhà đầu tư lớn. Để khai thác hiệu quả những lợi thế này, địa phương cần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp trong phục vụ. Đặc biệt, cùng với chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, tỉnh cần xây dựng đa dạng sản phẩm du lịch mới gắn với phát huy giá trị văn hóa đặc trưng của từng điểm đến. Ngoài ra, cần thúc đẩy liên kết với các thị trường du lịch trọng điểm trong nước nhằm thu hút thị trường khách chất lượng cao trong thời gian tới”.

Hoài Anh