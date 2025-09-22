Miền Bắc nước Đức bất ngờ trở thành “vùng nho mới” nhờ biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu đang tạo ra những thay đổi bất ngờ trong ngành rượu vang Đức, đặc biệt tại khu vực phía Bắc gần thủ đô Berlin.

Biến đổi khí hậu đã mang lại “nhiệt độ phù hợp” để trồng nho ở thị trấn Werder. (Ảnh: AFP)

Tại vườn nho rộng 7,6ha ở thị trấn Werder, cách Berlin khoảng 35km, chủ vườn Manfred Lindicke cho biết nhiệt độ tăng đã giúp nho chín sớm và ngọt hơn. Nếu như năm 1996 mùa thu hoạch bắt đầu từ ngày 1/10, thì nay đã chuyển lên sớm 1 tháng.

Đây là một trong những vườn nho nằm ở vĩ độ cao nhất châu Âu, ngang với Mông Cổ và Alaska.

Các chuyên gia của Viện Rượu vang Đức cho biết nhiệt độ mùa Hè ở khu vực này đã tăng trung bình hơn 1 độ C kể từ khi ngành được khôi phục sau khi Đức tái thống nhất.

Nhờ quy định mở rộng diện tích trồng nho của Liên minh châu Âu từ năm 2016, hơn 200ha vườn nho mới đã được phát triển tại miền Bắc nước Đức.

Khoảng 20 nhà máy rượu cũng mọc lên ở bang Lower Saxony (Niedersachsen), nơi trước đây khí hậu không phù hợp.

Ông Jan Brinkmann, Chủ tịch Hiệp hội sản xuất rượu của bang, cho rằng chính biến đổi khí hậu đã mang lại “nhiệt độ phù hợp” để trồng nho, đồng thời nhấn mạnh giống cây này ít dễ tổn thương hơn so với ngũ cốc.

Tuy nhiên, cùng với thuận lợi, khí hậu ấm lên cũng khiến thời tiết trở nên thất thường hơn. Nông dân đối mặt với nguy cơ sương muộn, hạn hán, mưa lớn bất thường, nắng gắt làm cháy quả và sự xuất hiện của nhiều dịch bệnh như nấm mốc, esca.

Để thích ứng, nhiều vườn chuyển sang trồng các giống nho kháng nấm, hiện chiếm khoảng 3% diện tích cả nước.

Ông Lindicke cho rằng chi phí cao và sự cạnh tranh gay gắt với các loại rượu vang đại trà từ Pháp hay Tây Ban Nha là thách thức lớn. Ông chia sẻ: “Nếu một chai Sauvignon Blanc từ Pháp chỉ có giá 2,5 euro (2,97 USD), trong khi rượu của tôi bán 12-15 euro (14-17 USD), thì rất khó cạnh tranh.”

Các chuyên gia nhận định hiện nay những người trồng nho Đức có thể coi là “những người hưởng lợi từ biến đổi khí hậu”, nhưng mặt trái của hiện tượng này là các rủi ro ngày càng lớn từ thời tiết cực đoan và dịch bệnh, đòi hỏi nỗ lực thích ứng lâu dài./.

Theo TTXVN