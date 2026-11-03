MB lập ngân hàng mới, vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, trụ sở đặt tại Trung tâm Tài chính quốc tế

MB dự kiến thành lập ngân hàng mới với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, sau khi nâng vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ đồng.

MB muốn lập thêm ngân hàng tại Trung tâm Tài chính quốc tế, vốn điều lệ dự kiến 3.000 tỷ đồng (Ảnh: MB)

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - HoSE: MBB) vừa thông qua kế hoạch thành lập ngân hàng con do MB sở hữu 100% vốn tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC), với vốn điều lệ dự kiến 3.000 tỷ đồng hoặc ngoại tệ tương đương.

Theo phương án được thông qua, ngân hàng dự kiến mang tên Ngân hàng TNHH Một thành viên MB Toàn cầu, do MB sở hữu 100% vốn điều lệ. Vốn điều lệ dự kiến là 3.000 tỷ đồng hoặc ngoại tệ tương đương.

Việc thành lập ngân hàng con tại VIFC của MB nằm trong định hướng mở rộng hoạt động quốc tế. Hiện phương án này vẫn cần hoàn tất các thủ tục và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trước khi triển khai.

Đáng chú ý, kế hoạch thành lập ngân hàng mới tại VIFC của MB được công bố chỉ khoảng 1 tháng sau khi MB hoàn tất 2 đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Vốn điều lệ của MB tăng từ 80.550 tỷ đồng lên hơn 100.687 tỷ đồng, trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ.

Trước đó, vào tháng 2, MB đã tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM với vai trò thành viên sáng lập. Ngân hàng xác định 4 lĩnh vực trọng tâm gồm phát triển sản phẩm, dịch vụ tài chính; hạ tầng thanh toán; nền tảng thị trường và công nghệ lõi.

Tới tháng 3, chia sẻ tại sự kiện ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, ông Lưu Trung Thái - Chủ tịch MB cho biết việc phát triển trong Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam là bước đi phù hợp với định hướng của MB khi phát triển thành một tập đoàn tài chính đa ngành và vươn tầm quốc tế.

Tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, MB sẽ phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính - ngân hàng hiện đại, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư và doanh nghiệp trong môi trường quốc tế. Cùng với đó, tham gia xây dựng và vận hành hạ tầng thanh toán tiên tiến, bao gồm thanh toán song phương, đa phương và kết nối liên ngân hàng theo chuẩn quốc tế.

Ngoài ra, ngân hàng sẽ phát triển các nền tảng thị trường mới như Sở giao dịch hàng hóa, lưu ký và thanh toán bù trừ tập trung đa tài sản. Triển khai các nền tảng công nghệ lõi như định danh số, bảo mật, quản trị dữ liệu và quản lý rủi ro.

Trong dài hạn, MB sẵn sàng nghiên cứu việc hiện diện hoạt động chuyên biệt tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam để cung cấp dịch vụ tài chính trực tiếp, trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý.

Về quy mô hoạt động, tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của MB đạt gần 1,84 triệu tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Tổng tín dụng đạt hơn 1,31 triệu tỷ đồng, tăng 18,9%; trong đó, chỉ tiêu cho vay khách hàng lên gần 1.29 triệu tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm.

Quang Trung