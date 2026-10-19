Máy bay từ Israel hạ cánh khẩn cấp tại Bulgaria sau cảnh báo bom

Ngày 18/10, một máy bay của hãng hàng không Austrian Airlines trên hành trình từ Tel Aviv (Israel) đến Vienna (Áo) đã hạ cánh khẩn cấp tại thủ đô Sofia của Bulgaria, sau khi phi hành đoàn nhận được cảnh báo có bom trên máy bay. Nhà chức trách Bulgaria đã triển khai các biện pháp an ninh và mở cuộc điều tra để làm rõ vụ việc.

Theo thông báo của Bộ Giao thông Bulgaria, chuyến bay mang số hiệu OS82, sử dụng máy bay Airbus A320, đang ở gần biên giới Romania khi phi hành đoàn nhận được cảnh báo. Tổ lái sau đó quyết định chuyển hướng và hạ cánh tại sân bay Sofia. Bộ Quốc phòng Bulgaria cho biết một máy bay chiến đấu MiG-29 của không quân nước này đã hộ tống máy bay dân dụng đến sân bay.

Thông tin ban đầu cho thấy trên máy bay có 6 thành viên phi hành đoàn và 51 hành khách. Tất cả đã rời khỏi máy bay an toàn. Hãng Austrian Airlines cho biết công tác kiểm tra an ninh được tiến hành trên máy bay. Sau khi hoàn tất việc kiểm tra, hành khách sẽ được bố trí các chuyến bay thay thế trong thời gian sớm nhất.

Bộ Giao thông Bulgaria thông báo một nhóm ứng phó khủng hoảng đã được thành lập, đồng thời các cơ quan chức năng liên quan đang tiến hành điều tra. Hiện chưa có thông tin chính thức xác nhận nguồn gốc cảnh báo bom hoặc liệu có vật thể nguy hiểm trên máy bay hay không.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy máy bay rời sân bay Ben Gurion tại Tel Aviv lúc 18 giờ 46 phút ngày 18/10 theo giờ địa phương, sau đó hạ cánh xuống sân bay Vasil Levski ở Sofia lúc 21 giờ 43 phút. Máy bay đã đi vào không phận Romania trước khi đổi hướng quay trở lại Bulgaria.

Vụ việc xảy ra sau một sự cố hàng không hồi tháng 9, khi một chuyến bay của hãng Flydubai từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đến Israel phải chuyển hướng hạ cánh tại Saudi Arabia sau khi phát tín hiệu khẩn cấp. Nhà chức trách UAE sau đó cáo buộc cơ phó tìm cách làm rơi máy bay và đã khởi tố người này với các cáo buộc liên quan đến khủng bố. Hai vụ việc hiện chưa có thông tin cho thấy có mối liên hệ với nhau.

Lê Hà.