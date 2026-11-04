Man Utd ngược dòng ngoạn mục ở Champions League; Đội tuyển Việt Nam triệu tập tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức

Công an Hà Nội hòa Kyoto Sanga, tiếp tục gặp khó ở AFC Champions League Elite; Thanh Hóa chuẩn bị gặp Thể Công Viettel: Cơ hội cải thiện vị trí sau vòng 7; PSG thắng 6-0, Man Utd ngược dòng ngoạn mục ở Champions League... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (4/11).

Đội tuyển Việt Nam triệu tập tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức cho đợt tập trung tháng 11

Ở đợt tập trung tháng 11 chuẩn bị cho hai trận giao hữu gặp Đài Loan (11/11) và Kyrgyzstan (17/11), HLV Kim Sang-sik đã đưa ra quyết định thay máu lực lượng mạnh mẽ.

Olaha Mạnh Đức là cầu thủ nhập tịch duy nhất được triệu tập.

Tiền đạo gốc Nigeria Olaha Mạnh Đức là cầu thủ nhập tịch duy nhất được triệu tập, bên cạnh nhân tố Việt kiều Lương Chí Khải và thủ môn Lê Giang Patrik.

Trong bối cảnh nhiều trụ cột như Xuân Son chấn thương còn Văn Lâm, Pendant Quang Vinh vắng mặt, chiến lược gia người Hàn Quốc dành sự ưu tiên cho dàn sao trẻ U23 cùng các nhân tố đang thăng hoa tại V.League như Trần Ngọc Sơn hay Nguyễn Quang Vinh.

Đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức hội quân vào ngày 9/11 tại Ninh Bình.

Công an Hà Nội hòa Kyoto Sanga, tiếp tục gặp khó ở AFC Champions League Elite

CLB Công an Hà Nội hòa 0-0 trước Kyoto Sanga trong trận đấu thuộc lượt thứ tư vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026/2027, diễn ra tối 3/11 trên sân Hàng Đẫy.

Công an Hà Nội (áo đỏ) hoà không bàn thắng trên sân nhà.

Đại diện Việt Nam có thế trận chủ động trong phần lớn hiệp một, tạo được sức ép nhưng không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Kết quả hòa khiến CAHN có 4 điểm sau bốn lượt trận, trong khi Kyoto Sanga nâng tổng điểm lên 7 và tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm cạnh tranh.

Đây là trận đấu cho thấy khoảng cách giữa khả năng tổ chức thế trận và hiệu quả tấn công vẫn là vấn đề mà CAHN cần giải quyết khi đối đầu những đối thủ có tổ chức tốt ở đấu trường châu lục. Việc không tận dụng được lợi thế sân nhà cũng khiến hành trình cạnh tranh suất đi tiếp thêm khó khăn.

Thanh Hóa chuẩn bị gặp Thể Công Viettel: Cơ hội cải thiện vị trí sau vòng 7

Sau 6 vòng đấu V.League 2026/2027, CLB Thanh Hóa có 8 điểm, đứng thứ 11/14 đội. Đội bóng xứ Thanh thắng 2, hòa 2, thua 2, ghi 8 bàn và thủng lưới 9 lần. Trong khi đó, đối thủ sắp tới là Thể Công Viettel mới có 4 điểm, xếp thứ 12 với 1 thắng, 1 hòa và 4 thất bại.

Đội bóng xứ Thanh chuẩn bị có chuyến làm khách trên sân của Thể Công Viettel.

Theo lịch, Thanh Hóa làm khách trên sân Hàng Đẫy lúc 19h15 ngày 8/11, trong khuôn khổ vòng 7.

Đây là cuộc đối đầu có ý nghĩa đáng kể với cả hai đội trong bối cảnh đang ở nhóm cuối bảng. Nếu giành kết quả tích cực, Thanh Hóa có thể tạo thêm khoảng cách với đối thủ trực tiếp; ngược lại, một thất bại sẽ khiến đội bóng tiếp tục chịu sức ép ở khu vực nửa dưới bảng xếp hạng.

PSG thắng 6-0, Man Utd ngược dòng ngoạn mục ở Champions League

Lượt trận ngày 3/11 của vòng phân hạng Champions League chứng kiến nhiều kết quả đáng chú ý.

Nhà vô địch PSG vùi dập Villarreal 6-0.

Paris Saint-Germain thắng Villarreal 6-0, trong đó có bốn bàn thắng được ghi trong khoảng thời gian ngắn nhất lịch sử giải đấu. Chiến thắng giúp đội bóng Pháp tiếp tục dẫn đầu với 12 điểm sau bốn lượt trận.

Cunha dứt điểm tung lưới Roma. Ảnh: EPA

Tâm điểm khác là màn ngược dòng của Manchester United trước Roma. Bị dẫn 0-2 trong hiệp một, đội chủ sân Old Trafford thắng ngược 3-2 sau giờ nghỉ nhờ màn trình diễn nổi bật của Matheus Cunha, người ghi hai bàn.

Trong khi đó, Bayern Munich thắng Atletico Madrid 2-0, còn Barcelona vượt qua Aston Villa 3-0 với cú đúp của Raphinha.

Lịch thi đấu UEFA Champions League lượt trận diễn ra rạng sáng ngày 5/11.

Lượt trận diễn ra rạng sáng ngày 5/11 tiếp tục thu hút sự chú ý với các cặp đấu Real Madrid làm khách trước AEK Athens, Liverpool hành quân tới Fenerbahce, Manchester City gặp Leipzig và Arsenal đối đầu Slavia Prague.

HS