Madam Pang phản ứng vụ HLV Park Hang Seo bị phân biệt chủng tộc; 8 trận cầu tâm điểm chờ đợi ở lượt bốn Champions League

Kỳ thủ 15 tuổi Nguyễn Nam Kiệt gây sốc khi đánh bại đại kiện tướng; Solskjaer sẵn sàng tái xuất giúp đỡ đội bóng cũ; 8 trận cầu tâm điểm chờ đợi ở lượt bốn Champions League... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (3/11).

Kỳ thủ 15 tuổi Nguyễn Nam Kiệt gây sốc khi đánh bại đại kiện tướng, vô địch cờ chớp quốc gia 2026

Tối 1/11, Giải vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia 2026 tại Cần Thơ đã ghi nhận bất ngờ lớn khi kỳ thủ 15 tuổi Nguyễn Nam Kiệt (Hà Nội, Elo 2.244) xuất sắc đoạt HCV nội dung cờ chớp nam với 8 điểm sau 9 ván.

Kỳ thủ trẻ 15 tuổi Nguyễn Nam Kiệt. Ảnh: Liên đoàn Cờ Việt Nam

Dù chỉ là hạt giống số 12, Nam Kiệt đã vượt qua hàng loạt Đại kiện tướng lừng lẫy, tiêu biểu là chiến thắng trước Nguyễn Ngọc Trường Sơn, cùng các tuyển thủ vừa dự Olympiad 2026 như Nguyễn Quốc Hy và Phạm Trần Gia Phúc.

Trần Tuấn Minh nhận HCB và Trần Đăng Minh Quang nhận HCĐ (cùng 7,5 điểm).

Ở bảng nữ, Nguyễn Ngọc Hiền (Ninh Bình) giành HCV cờ chớp với 7,5 điểm, qua đó hoàn tất cú đúp HCV (sau cờ nhanh).

Madam Pang hành động quyết liệt sau vụ HLV Park Hang Seo bị phân biệt chủng tộc tại Thái Lan

Chiều 2/11, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Nualphan Lamsam (Madam Pang) đã chính thức lên tiếng về sự việc HLV Park Hang Seo và tiền đạo John Baggio (CLB Kanchanaburi Power) bị CĐV quá khích của Pattaya United xúc phạm, phân biệt chủng tộc ở vòng 9 Thai-League 2 (ngày 1/11).

HLV Park Hang-seo bức xúc trước những lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc từ CĐV.

Madam Pang cùng FAT khẳng định lập trường kiên quyết phản đối mọi hành vi phân biệt chủng tộc trên sân cỏ và đã yêu cầu báo cáo khẩn để xử lý nghiêm khắc.

Madam Pang quyết xử lý đến nơi đến chốn những người xúc phạm HLV Park Hang Seo.

FAT cam kết đấu tranh triệt để nhằm cải thiện hình ảnh bóng đá xứ sở Chùa Vàng, đồng thời có thể ra án phạt cấm đến sân đối với các CĐV vi phạm cùng án phạt hành chính dành cho CLB Pattaya United.

8 trận cầu tâm điểm chờ đợi ở lượt bốn Champions League

Lượt bốn vòng phân hạng Champions League mùa giải 2026/2027 hứa hẹn hấp dẫn với hàng loạt cuộc đối đầu đáng chú ý.

Harry Kane đứng trước cơ hội cân bằng kỷ lục ghi bàn liên tiếp của Cristiano Ronaldo.

Tâm điểm là màn so tài giữa Atletico Madrid và Bayern Munich, nơi Harry Kane đứng trước cơ hội cân bằng kỷ lục ghi bàn liên tiếp của Cristiano Ronaldo.

Barcelona tiếp Aston Villa, với Lamine Yamal hướng tới cột mốc mới. Với 13 bàn tại Champions League trước tuổi 20, tiền đạo Tây Ban Nha đang ngang thành tích của Kylian Mbappe. Nếu “xé lưới” Aston Villa, Yamal sẽ vượt đàn anh, khi mới 19 tuổi 113 ngày vào hôm thi đấu.

Trong khi đó, Man Utd tái ngộ Roma tại Old Trafford. PSG làm khách trên sân Villarreal để hướng tới chuỗi bất bại kỷ lục.

Lamine Yamal (trái) hướng tới cột mốc mới.

Ở loạt trận ngày 5/11, Real Madrid gặp AEK Athens, Liverpool hành quân tới Fenerbahce, Man City đối đầu Leipzig và Arsenal làm khách trước Slavia Prague. Những thống kê đối đầu cùng các cột mốc cá nhân khiến loạt trận này thêm đáng chờ đợi.

HLV Carrick phủ nhận áp lực giữ ghế tại Man Utd, Solskjaer sẵn sàng tái xuất giúp đỡ đội bóng cũ

Trước thềm trận gặp Roma tại Cúp C1, HLV Michael Carrick phủ nhận cảm giác chỉ còn hai trận (gặp Roma và Aston Villa) để giữ ghế tại Man Utd.

HLV Michael Carrick (áo đen) tại buổi tập của Man Utd ngày 2/11/2026. Ảnh: Reuters

Chiến lược gia 45 tuổi khẳng định sức ép không làm ảnh hưởng tới tinh thần đội bóng, đồng thời tin tưởng tuyệt đối vào sự tận tâm của các học trò. Cùng dự họp báo, tiền vệ Kobbie Mainoo cũng công khai lên tiếng ủng hộ thầy.

Ole Gunnar Solskjaer (phải) lên tiếng ủng hộ Carrick.

Ở một diễn biến khác, cựu HLV Ole Gunnar Solskjaer lên tiếng ủng hộ Carrick vượt qua khủng hoảng, đồng thời khẳng định sẵn sàng trở lại giúp đỡ “Quỷ đỏ” bất cứ khi nào CLB cần, kể cả trong vai trò tạm quyền ngắn hạn.

HS