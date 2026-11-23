Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Phạm Thị Vân vào chung kết 50m tự do nữ

Ngày 23/11, đoàn Thể thao Thanh Hóa tiếp tục tranh tài ở các môn bơi, billiards & snooker, boxing, Kurash và pencak silat tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa cập nhật diễn biến từ các môn thi đấu.

9h43 - Kurash

Đội tuyển Kurash Thanh Hóa bước vào tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X ở 3 hạng cân đối kháng nữ gồm dưới 40kg, dưới 44kg và dưới 48kg.

Ở nội dung đầu tiên, VĐV Lương Thị Quỳnh đã dừng bước tại vòng tứ kết hạng cân dưới 44kg nữ. Các VĐV Thanh Hóa sẽ tiếp tục tranh tài ở những nội dung còn lại trong ngày.

9h30 - Phạm Thị Vân vượt qua vòng loại 50m tự do nữ

Kình ngư Phạm Thị Vân vượt qua vòng loại nội dung 50m tự do nữ với thành tích 27 giây 43, qua đó giành quyền vào chung kết diễn ra tối 23/11.

Đối thủ đáng chú ý của Phạm Thị Vân là Nguyễn Thúy Hiền (đoàn Quân đội) đạt thành tích 27 giây 50 ở vòng loại.

Trước đó, tại chung kết 100m tự do nữ tối 22/11, Nguyễn Thúy Hiền giành HCV, còn Phạm Thị Vân giành HCB. Hai kình ngư sẽ tiếp tục cạnh tranh ở lượt bơi chung kết 50m tự do nữ, dự kiến diễn ra từ 18h00 hôm nay.

7h30 - Thanh Hóa hướng tới những tấm huy chương tiếp theo

Ngày 23/11, các VĐV Thanh Hóa tiếp tục tranh tài ở các môn bơi, billiards & snooker, boxing, pencak silat và kurash. Trong đó, bơi và billiards & snooker được kỳ vọng mang về những tấm huy chương tiếp theo, còn môn kurash bước vào ngày thi đấu quan trọng ở ba hạng cân nữ dưới 40kg, dưới 44kg và dưới 48kg.

Phạm Thị Vân giành HCB duy nhất cho Thanh Hoá trong ngày 22/11.

Ở môn bơi, sau tấm HCB 100m tự do nữ, Phạm Thị Vân tiếp tục tranh tài ở cự ly 50m tự do nữ, nội dung cô từng giành HCV tại Đại hội năm 2022. Cùng thi đấu trong ngày còn có Phạm Trung Hiếu ở nội dung 50m tự do nam. Các lượt bơi vòng loại diễn ra từ 9h00, trong khi chung kết bắt đầu từ 18h00.

Phạm Thị Vân sẽ tiếp tục tranh tài nội dung sở trường 50m bơi tự do ngày hôm nay (23/11).

Đáng chú ý, billiards & snooker Thanh Hóa đứng trước cơ hội giành huy chương ngay trong lần đầu tham dự Đại hội. Lúc 10h00, Nguyễn Tiến Minh sẽ đối đầu Nguyễn Hoàng Phong (Đà Nẵng) ở bán kết Pool 9 bóng. Trước đó, Nguyễn Thanh Tùng gặp Thái Văn Nam (Hà Nội) tại tứ kết Snooker 6 bi đỏ đơn nam lúc 9h00.

Ở môn pencak silat, Nguyễn Tiến Tú tiếp tục tranh tài ở hai nội dung Solo nam và Tunggal nam, lần lượt gặp các đối thủ Cao Tuân (Quân đội) và Trần Thuận Lợi (TP.HCM).

Xe đạp đường trường cũng sẽ ra quân ngày hôm nay với nội dung tính điểm nữ. Phạm Thị My và Hà Ngọc Diệp là 2 VĐV của Thanh Hóa tham gia nội dung này.

Trong khi đó, boxing Thanh Hóa bắt đầu chương trình thi đấu vòng loại từ 14h30 với 7 võ sĩ, gồm 6 nữ và 1 nam, mở đầu hành trình cạnh tranh huy chương tại Đại hội năm nay.

Lịch thi đấu của đoàn Thanh Hóa ngày 23/11 8h00|XE ĐẠP ĐƯỜNG TRƯỜNG Nội dung tính điểm nữ: Phạm Thị My, Hà Ngọc Diệp 8h30|PENCAK SILAT Solo nam: Nguyễn Tiến Tú gặp Cao Tuân (Quân đội).

Tunggal nam: Nguyễn Tiến Tú gặp Trần Thuận Lợi (TP.HCM). 9h00|BƠI 50m tự do nữ: Phạm Thị Vân.

50m tự do nam: Phạm Trung Hiếu.

Vòng loại từ 9h00, chung kết từ 18h00. 9h00|BILLIARDS & SNOOKER Snooker 6 bi đỏ đơn nam (tứ kết): Nguyễn Thanh Tùng (Thanh Hóa) gặp Thái Văn Nam (Hà Nội). 10h00|BILLIARDS & SNOOKER Pool 9 bóng (bán kết): Nguyễn Tiến Minh (Thanh Hóa) gặp Nguyễn Hoàng Phong (Đà Nẵng). 14h30|BOXING Thi đấu vòng loại các hạng cân: 42-45kg nữ: Phạm Thị Dang.

45-48kg nữ: Tô Hồng Minh.

50-52kg nữ: Trần Thị Hoa.

57-60kg nữ: Nguyễn Thị Ngọc Mai.

60-63kg nữ: Nguyễn Thị Ngọc Ánh.

63-66kg nữ: Trần Thị Linh.

48-51kg nam: Đỗ Xuân Anh.

Hoàng Sơn