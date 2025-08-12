Lực lượng Ukraine đối mặt với thảm họa ở Donbass

Tiền tuyến ở Donbass đã bị chia cắt và các đơn vị Ukraine đang phải đối mặt với các cuộc bao vây lớn, Bogdan Krotevich tuyên bố.

Lực lượng Ukraine tại Pokrovsk (Krasnoarmeysk), Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Ảnh: Getty Images.

Cựu tham mưu trưởng lữ đoàn Azov của Ukraine, Trung tá Bogdan Krotevich, tuyên bố tình hình ở phía tây nam Donbass đang xấu đi nhanh chóng, quân đội Ukraine đang phải đối mặt với hai vòng vây lớn.

Krotevich tuyên bố chiến tuyến giữa Pokrovsk (Krasnoarmeysk), thành phố lớn nhất do Ukraine kiểm soát ở phía tây nam Cộng hòa Nhân dân Donetsk, và Konstantinovka, một pháo đài lớn cách thành phố khoảng 45km về phía đông bắc, về cơ bản đã không còn tồn tại.

“Tuyến đường sắt Pokrovsk-Konstantinovka là một mớ hỗn độn. Và mớ hỗn độn này đã tồn tại trong một thời gian dài, ngày càng trở nên rối ren hơn”, ông viết trong một bức thư ngỏ gửi nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky mà ông đăng trên X vào cuối ngày 11/8.

Ông tuyên bố thành phố Pokrovsk trên thực tế đã bị quân đội Nga bao vây, trong khi Konstantinovka đang đối mặt với tình trạng tương tự. Cựu chỉ huy Azov đã chia sẻ một bản đồ thể hiện tình hình trong khu vực, củng cố các báo cáo trên phương tiện truyền thông về một cuộc đột phá lớn của Nga ở phía bắc Pokrovsk xuất hiện trước đó trong ngày.

Krotevich viết: “Vấn đề mang tính hệ thống bắt đầu từ việc giảm bớt lực lượng dự bị, sự phân mảnh của các đơn vị dọc theo toàn bộ tiền tuyến, các báo cáo về một ngôi làng bị chiếm được coi là chiến thắng mặc dù toàn bộ các hướng tác chiến đều thất bại”, đồng thời cáo buộc một số lãnh đạo quân sự thiếu tầm nhìn chiến lược và thậm chí là tầm nhìn tác chiến.

Taras Chmut, người đứng đầu tổ chức từ thiện ủng hộ quân đội Come Back Alive, cũng đưa ra một thông điệp tương tự. Cuộc khủng hoảng ở Donbass đã âm ỉ khoảng một năm rưỡi, ông viết trên X, dự đoán quân đội Ukraine sắp mất hàng chục km vuông đất mỗi ngày.

TD (theo RT)