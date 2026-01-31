Liên hợp quốc đối mặt với nguy cơ sụp đổ tài chính

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 30/1 đã gửi thư tới toàn bộ 193 quốc gia thành viên, trong đó cảnh báo tổ chức này đang đối mặt với khủng hoảng thanh khoản nghiêm trọng, có nguy cơ sụp đổ tài chính trong thời gian tới.

Theo người phát ngôn Liên hợp quốc, Farhan Haq, trong thư, Tổng thư ký Liên hợp quốc Guterres nhấn mạnh đến “mức độ nghiêm trọng của tình hình tài chính” hiện nay của tổ chức đa phương lớn nhất thế giới.

Nguyên nhân chính được chỉ ra là việc các nước thành viên chậm hoặc không thanh toán đầy đủ nghĩa vụ tài chính, cùng với việc Liên hợp quốc buộc phải hoàn trả ngân sách chưa sử dụng do không nhận đủ nguồn đóng góp đúng hạn.

Ông Farhan Haq cho biết Tổng Thư ký Liên hợp quốc Guterres từng đưa ra cảnh báo từ tháng 11/2025 rằng việc hoàn trả gần 300 triệu USD tín dụng sẽ kích hoạt một cuộc khủng hoảng thanh khoản trong năm nay, và hiện nay kịch bản đó đã trở thành hiện thực.

Mặc dù hơn 150 quốc gia thành viên đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong năm 2025 song Liên hợp quốc vẫn kết thúc năm với việc chưa thu được 1,56 tỷ USD tiền đóng góp của những nước còn lại, cao hơn hai lần so với năm trước đó và là mức cao kỷ lục.

Trong thư, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Guterres cho biết cơ quan này đang đứng trước hai lựa chọn: hoặc các quốc gia thành viên phải thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản đóng góp, hoặc phải cải tổ căn bản các quy tắc tài chính hiện hành để tránh nguy cơ sụp đổ tài chính cận kề.

Theo ông Guterres, tình trạng hiện tại là “không bền vững” và Liên hợp quốc đang đối mặt với rủi ro tài chính mang tính cơ cấu.

Liên hợp quốc đã nhiều năm rơi vào tình trạng khó khăn tài chính do những khoản đóng góp không được thanh toán đầy đủ hoặc đúng hạn, buộc tổ chức này phải đóng băng tuyển dụng và thu hẹp hoạt động của một số phái bộ trên toàn cầu.

Chính phủ Mỹ gần đây cũng đã cắt giảm tài trợ cho một số cơ quan thuộc Liên hợp quốc, đồng thời trì hoãn hoặc từ chối một số khoản đóng góp bắt buộc, góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt ngân sách của Liên hợp quốc./.

