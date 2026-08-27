Lịch tập Upper Lower 4 buổi giúp tăng cơ cân đối cho người bận rộn

Không phải ai cũng có thể đến phòng gym sáu ngày mỗi tuần. Với người đi làm, sinh viên hoặc anh em muốn tập luyện lâu dài mà vẫn có đủ thời gian phục hồi, Upper Lower là một trong những cách chia lịch đáng cân nhắc.

Phương pháp này đơn giản nhưng bao phủ đầy đủ các nhóm cơ lớn. Thay vì dành riêng từng ngày cho ngực, lưng, vai hoặc tay, người tập chia tuần thành buổi thân trên và buổi thân dưới.

Upper Lower là gì?

Upper Lower là cách chia lịch tập thành hai loại buổi:

Upper: tập thân trên, gồm ngực, lưng, vai, tay trước và tay sau.

Lower: tập thân dưới, gồm đùi trước, đùi sau, mông, bắp chân và core.

Cấu trúc phổ biến nhất là bốn buổi mỗi tuần:

Thứ Hai: Upper 1.

Thứ Ba: Lower 1.

Thứ Tư: nghỉ.

Thứ Năm: Upper 2.

Thứ Sáu: Lower 2.

Cuối tuần: nghỉ hoặc vận động nhẹ.

Nhờ cách phân bổ này, mỗi nhóm cơ có thể được tập khoảng hai lần một tuần. Khối lượng không bị dồn hết vào một ngày và cơ thể vẫn có thời gian nghỉ trước khi lặp lại cùng nhóm cơ.

Điểm tôi đánh giá cao ở Upper Lower là tính linh hoạt. Nếu bận và bỏ lỡ một buổi, anh em vẫn dễ sắp xếp lại hơn so với lịch chia riêng mỗi ngày một nhóm cơ.

Lợi ích của lịch tập Upper Lower

Lợi ích đầu tiên là dễ cân bằng thân trên với thân dưới. Nhiều người mới tập thường dành nhiều thời gian cho ngực và tay nhưng ít tập chân. Khi đã có hai buổi Lower cố định, khả năng bỏ qua thân dưới sẽ giảm đi.

Lợi ích tiếp theo là chất lượng buổi tập. Thay vì thực hiện quá nhiều hiệp cho ngực trong một ngày rồi chờ cả tuần mới tập lại, anh em có thể chia lượng tập sang hai buổi Upper. Những hiệp cuối nhờ đó ít bị ảnh hưởng bởi mệt mỏi hơn.

Upper Lower cũng phù hợp với người muốn kết hợp tăng cơ và tăng sức mạnh. Các bài compound như Bench Press, Row, Squat và Romanian Deadlift có thể được đặt đầu buổi. Sau đó, người tập bổ sung bài cô lập cho nhóm cơ cần cải thiện.

Tuy nhiên, phương pháp này không tự động mang lại kết quả. Hiệu quả vẫn phụ thuộc vào cách chọn bài, tổng số hiệp, mức độ nỗ lực, dinh dưỡng và giấc ngủ. Anh em có thể xem phần giải thích đầy đủ về lịch tập Upper Lower để hiểu rõ các biến thể theo số buổi và trình độ tập luyện.

Mẫu lịch Upper Lower 4 buổi

Hai buổi Upper và hai buổi Lower không cần giống hệt nhau. Một buổi có thể ưu tiên chuyển động đẩy hoặc đùi trước, buổi còn lại ưu tiên chuyển động kéo hoặc chuỗi cơ phía sau.

Buổi Upper 1

Barbell Bench Press: 3 hiệp. Incline Dumbbell Press: 2–3 hiệp. Lat Pulldown hoặc Pull-up: 3 hiệp. Barbell Row: 3 hiệp. Dumbbell Shoulder Press: 3 hiệp. Cable Lateral Raise: 3 hiệp Incline Dumbbell Curl: 2 hiệp Cable Overhead Extension: 2 hiệp.

Buổi này ưu tiên Bench Press và các chuyển động đẩy ngực. Dù vậy, lưng vẫn được tập bằng một bài kéo dọc và một bài kéo ngang để giữ sự cân đối.

Buổi Lower 1

Back Squat: 3 hiệp. Leg Press: 2–3 hiệp. Romanian Deadlift: 3 hiệp. Barbell Hip Thrust: 3 hiệp. Standing Calf Raise: 3 hiệp. Hanging Knee Raise: 3 hiệp

Back Squat được đặt đầu buổi để ưu tiên đùi trước và sức mạnh toàn thân dưới. Romanian Deadlift bổ sung kích thích cho đùi sau và mông.

Buổi Upper 2

Incline Dumbbell Press: 3 hiệp Machine Chest Press: 3 hiệp. Straight Arm Pulldown: 3 hiệp. Machine Row: 3 hiệp Machine Shoulder Press: 3 hiệp. Dumbbell Lateral Raise: 3 hiệp. Machine Preacher Curl: 2 hiệp. Tricep Pushdown: 2 hiệp.

Buổi Upper thứ hai ưu tiên lưng và vai. Ngực vẫn được tập nhưng sử dụng máy để giảm yêu cầu giữ thăng bằng sau những bài thân trên trước đó.

Buổi Lower 2

Barbell Deadlift hoặc Hip Thrust: 3 hiệp. Leg Curl: 3 hiệp. Hack Squat: 3 hiệp. Seated Calf Raise: 3 hiệp Cable Crunch: 3 hiệp Một bài tập core (Cable Wood Chop): 2–3 hiệp.

Buổi này nhấn nhiều hơn vào đùi sau và mông. Bulgarian Split Squat giúp bổ sung chuyển động đơn chân, hỗ trợ cải thiện sự chênh lệch giữa hai bên.

Lịch trên chỉ là bộ khung. Người mới có thể bỏ bớt một đến hai bài phụ ở mỗi buổi. Tập ít bài nhưng giữ được kỹ thuật và tiến bộ ổn định vẫn tốt hơn cố hoàn thành một chương trình vượt quá khả năng phục hồi.

Cách điều chỉnh lịch để tập hiệu quả hơn

Trước tiên, không nên biến mỗi buổi Upper thành một buổi tập toàn bộ thân trên với quá nhiều hiệp. Nếu mỗi nhóm cơ đều có ba đến bốn bài, buổi tập sẽ kéo dài và chất lượng các hiệp cuối dễ giảm.

Cách hợp lý hơn là chọn một hoặc hai nhóm cơ ưu tiên trong từng buổi. Chẳng hạn, Upper 1 ưu tiên ngực, Upper 2 ưu tiên lưng và vai. Những nhóm còn lại vẫn được tập nhưng với lượng vừa phải.

Tương tự, hai buổi Lower nên có trọng tâm khác nhau:

Lower 1 ưu tiên Squat và đùi trước.

Lower 2 ưu tiên Hip Hinge, đùi sau và mông.

Anh em cũng cần tính lượng tải gián tiếp. Bench Press đã sử dụng vai trước và tay sau; Row và Lat Pulldown đã huy động tay trước. Vì vậy, không nhất thiết phải thêm quá nhiều bài tập tay ở cuối buổi.

Để tìm cách chia lịch khác theo ba, bốn, năm hoặc sáu ngày mỗi tuần, người tập có thể tham khảo hướng dẫn xây dựng lịch tập gym của Manup rồi lựa chọn phương án phù hợp với thời gian thực tế.

Những lỗi thường gặp khi tập Upper Lower

Lỗi phổ biến nhất là sử dụng cùng một danh sách bài trong cả hai buổi Upper hoặc Lower. Điều này không hẳn sai nhưng dễ tạo kích thích trùng lặp và bỏ sót những chuyển động khác.

Lỗi thứ hai là đưa quá nhiều bài compound nặng vào cùng buổi. Squat, Deadlift, Leg Press và Bulgarian Split Squat đều tạo mệt mỏi lớn. Không cần tập tất cả ở cường độ cao trong một ngày.

Lỗi thứ ba là tăng khối lượng quá nhanh. Khi mới áp dụng Upper Lower, người tập thường thấy mỗi nhóm cơ xuất hiện hai lần một tuần nên cố giữ nguyên lượng tập của lịch cũ trong từng buổi. Kết quả là tổng số hiệp trong tuần tăng gần gấp đôi.

Hãy bắt đầu với lượng tập vừa phải, ghi lại mức tạ và số rep. Chỉ bổ sung hiệp khi cơ thể phục hồi tốt nhưng hiệu suất chưa đủ để tạo tiến bộ.

Nếu đau mỏi kéo dài, mức tạ giảm qua nhiều buổi hoặc chất lượng giấc ngủ đi xuống, anh em nên giảm số hiệp hay cường độ thay vì tiếp tục ép cơ thể theo lịch trên giấy.

Kết luận

Upper Lower phù hợp với người muốn tập khoảng bốn buổi mỗi tuần, phát triển cân đối cả thân trên và thân dưới nhưng vẫn có thời gian phục hồi.

Một chương trình tốt nên có các chuyển động đẩy, kéo, squat, hip hinge và bài cô lập cần thiết. Hai buổi cùng loại nên có trọng tâm khác nhau để phân bổ khối lượng hợp lý.

Quan trọng nhất, lịch tập phải phù hợp với thời gian và khả năng phục hồi của người tập. Một lịch bốn buổi được duy trì đều đặn sẽ hiệu quả hơn giáo án sáu buổi nhưng thường xuyên phải bỏ giữa chừng.

Quang Trung