Lãnh đạo Nga - UAE hội đàm, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan đã tiến hành hội đàm tại Điện Kremlin nhân chuyến thăm chính thức Nga của nhà lãnh đạo UAE.

Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan thăm Nga. Ảnh: APT.

Cuộc hội đàm ngày 29/1 diễn ra theo hình thức mở rộng với sự tham gia của đoàn đại biểu hai nước, sau đó là cuộc gặp riêng giữa hai Tổng thống. Nội dung trao đổi tập trung vào các lĩnh vực hợp tác nhiều mặt giữa Nga và UAE, tình hình Trung Đông và một số vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Phát biểu tại hội đàm, Tổng thống Putin nhấn mạnh năm 2026 đánh dấu 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nga-UAE, đồng thời khẳng định Moscow coi trọng vai trò và đóng góp của Tổng thống Mohamed bin Zayed Al Nahyan trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược song phương. Theo Tổng thống Nga, hợp tác giữa hai nước đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, đầu tư đến công nghệ, năng lượng và giao lưu nhân dân. Tổng thống Putin cho biết UAE hiện là đối tác thương mại quan trọng của Nga tại khu vực Arab, với kim ngạch song phương duy trì đà tăng trưởng ổn định. Hai bên đạt nhiều kết quả trong hợp tác đầu tư, trong đó có các dự án do Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga và các đối tác UAE triển khai.

Nhà lãnh đạo Nga đánh giá cao vai trò trung gian và các nỗ lực của UAE trong một số vấn đề quốc tế, bao gồm hỗ trợ các hoạt động nhân đạo và tạo điều kiện cho các cuộc tiếp xúc giữa các bên liên quan nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Ukraina. Hai bên cũng trao đổi quan điểm về tình hình Trung Đông, trong đó có vấn đề Palestine, Dải Gaza và một số hồ sơ khu vực khác.

Tổng thống Nga và người đồng cấp Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hội đàm tại Điện Kremlin. Ảnh: Asharq Al-Awsat.

Về phần mình, Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan khẳng định, UAE coi trọng quan hệ hợp tác lâu dài với Nga, dựa trên nền tảng hơn năm thập kỷ hợp tác. Ông nhấn mạnh cam kết của UAE trong việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng và công nghệ, đồng thời ủng hộ các nỗ lực tìm kiếm giải pháp chính trị, ngoại giao đối với các vấn đề khu vực và quốc tế.

Hai bên nhất trí duy trì đối thoại thường xuyên, tăng cường phối hợp nhằm thúc đẩy quan hệ song phương và đóng góp cho ổn định, phát triển ở khu vực cũng như trên phạm vi quốc tế.

Thanh Giang

Nguồn: Arab News, Gulf News.