Làng trẻ em SOS Thanh Hóa thông báo hoạt động

Căn cứ Quyết định số 1581/QĐ-CT ngày 17 - 05 -2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc Làng trẻ em SOS Thanh Hóa thông báo nội dung hoạt động, cụ thể như sau:

1. Thông tin cơ sở:

- Tên cơ sở: Làng trẻ em SOS Thanh Hóa

- Địa chỉ cơ sở: Số 525 đường Lê Lai, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa.

- Điện thoại: 02373912300

- Email: soscv.thanhhoa@sosvietnam.org

2. Đối tượng phục vụ:

2.1. Trẻ em dưới 16 tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định sau: (a) Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi; (b) Trẻ em mà cả cha mẹ đẻ đã chết hoặc một trong hai người đã chết và người kia không xác định được; (c) Trẻ em có cha hoặc mẹ đã chết hoặc không xác định được và người còn lại bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật; (d) Trẻ em có cha hoặc mẹ đã chết hoặc không xác định được và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội; (đ) Trẻ em có cha hoặc mẹ đã chết hoặc không xác định được và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; (e) Cả cha và mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật; (g) Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội; (h) Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; (i) Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội; (k) Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; (l) Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

2.2. Các đối tượng khác theo chương trình, đề án hỗ trợ hoặc do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

3. Loại hình cơ sở: Là cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam; có tư cách pháp nhân, có trụ sở làm việc, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

4. Nhiệm vụ của cơ sở: Thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017, Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ và Văn bản Thông báo hoạt động ngày 22/9/2026 của cơ sở:

4.1. Tham vấn, trị liệu rối nhiễu tâm trí, khủng hoảng tâm lý và phục hồi thể chất cho đối tượng.

4.2. Tư vấn và trợ giúp đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ giúp xã hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức phù hợp khác để bảo vệ, trợ giúp đối tượng.

4.3. Xây dựng kế hoạch can thiệp và trợ giúp đối tượng; giám sát và rà soát lại các hoạt động can thiệp, trợ giúp và điều chỉnh kế hoạch.

4.4. Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng theo quy định.

4.5. Tổ chức các hoạt động phục hồi chức năng, trợ giúp các đối tượng trong các hoạt động tự quản, văn hóa, thể thao, các hoạt động khác phù hợp với lứa tuổi và sức khỏe của từng nhóm đối tượng.

4.6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức để dạy văn hóa, dạy nghề, giáo dục hướng nghiệp nhằm giúp đối tượng phát triển về thể chất, trí tuệ, nhân cách và hòa nhập cộng đồng.

4.7. Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội và nâng cao năng lực: (a) Cung cấp dịch vụ về giáo dục xã hội để giúp đối tượng phát triển khả năng tự giải quyết các vấn đề, bao gồm cả giáo dục kỹ năng làm cha mẹ cho những đối tượng có nhu cầu, đào tạo kỹ năng sống cho trẻ em và người chưa thành niên; (b) Hợp tác với các cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác xã hội cho đội ngũ nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội hoặc làm việc tại các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội; (c) Tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo cung cấp kiến thức, kỹ năng cho các nhóm đối tượng có nhu cầu.

4.8. Quản lý đối tượng được cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

4.9. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối tượng rơi vào hoàn cảnh khó khăn và bị xâm hại, bạo lực, ngược đãi.

4.10. Phát triển cộng đồng: (a) Liên hệ với người dân, chính quyền các cấp trong việc xác định các vấn đề của cộng đồng để xây dựng chương trình, kế hoạch trợ giúp cộng đồng; (b) Đề xuất chính sách với các cơ quan có thẩm quyền; (c) Xây dựng mạng lưới nhân viên, tình nguyện viên công tác xã hội.

4.11. Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức.

4.12. Quản lý tài chính, tài sản và người lao động theo quy định của pháp luật.

4.13. Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ theo yêu cầu và các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền quyết định.

5. Địa bàn hoạt động: Hoạt động trên phạm vi liên tỉnh.

6. Số tài khoản: 0781000393638 tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa.

7. Mã số thuế: 2800834248

Trân trọng thông báo!

GIÁM ĐỐC

Phan Văn Ẩm