Ba lý do khiến POCO C95 Pro 4G trở thành thiết bị đáng mua trong tầm giá hơn 6 triệu đồng

Phân khúc điện thoại phổ thông luôn có sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các thương hiệu. Trong bối cảnh đó, POCO C95 Pro 4G xuất hiện như một lựa chọn sáng giá cho những ai đang tìm kiếm một chiếc máy phụ hoặc một thiết bị bền bỉ để làm việc, giải trí hằng ngày. Với mức chi phí đầu tư hợp lý, mẫu máy này chinh phục người dùng bằng 3 ưu điểm cốt lõi vô cùng thiết thực.

Viên pin 7500 mAh thay đổi hoàn toàn thói quen sạc

Lý do đầu tiên và cũng là điểm sáng giá nhất trên sản phẩm chính là dung lượng pin chạm mức 7500 mAh. Khi kết hợp cùng khả năng tiết kiệm điện năng từ con chip Helio G91 Ultra, thời gian sử dụng của máy được tính bằng ngày thay vì bằng giờ.

Người dùng có thể thoải mái sử dụng thiết bị trong 2 ngày liên tục với các tác vụ cơ bản như nghe gọi, kiểm tra email hay xem video mà không cần lo lắng về phần trăm pin. Trung bình 1 tuần, bạn chỉ phải cắm sạc khoảng 3 lần, mang lại sự tiện dụng rất lớn cho những người có lịch trình bận rộn.

Máy cũng đi kèm bộ sạc 45 W, giúp nạp từ mức kiệt pin lên đầy 100% trong khoảng 90 phút. Tính năng sạc ngược 22.5 W cũng được tích hợp, giúp máy có khả năng sạc trực tiếp cho tai nghe hoặc biến thành nguồn dự phòng cho thiết bị của bạn bè rất tinh tế và gọn gàng.

POCO C95 Pro 4G đang có mức giá tốt tại Thế Giới Di Động.

Không gian hiển thị 6.9 inch và chất lượng hoàn thiện chắc chắn

Lý do thứ hai khiến sản phẩm này ghi điểm là sự rộng rãi về không gian thao tác. Tấm nền kích thước lên đến 6.9 inch cùng tần số quét 120 Hz giúp trải nghiệm lướt web, xem phim hay làm việc với tài liệu văn bản trở nên thoải mái. Độ sáng màn hình đạt khoảng 825 nits, đủ để quan sát rõ ràng khi dùng ở điều kiện ngoài trời.

Dù độ phân giải dừng ở mức HD+ khiến chi tiết hiển thị hơi kém nét khi nhìn thật gần, nhưng đối với nhu cầu phổ thông hoặc cho người lớn tuổi sử dụng thì đây vẫn là một không gian hiển thị đáp ứng tốt. Viền màn hình xung quanh được làm khá mỏng, mang lại cảm giác cân đối và dễ chịu cho mắt.

Ngoại hình máy cũng được chăm chút kỹ với viền nhựa nhám sơn giả kim loại và mặt lưng mịn, mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn, không bị ọp ẹp. Cụm camera 50 MP ở mặt sau được thiết kế chìm, giúp máy nằm phẳng trên mặt bàn mà không bị bấp bênh. Ở điều kiện đủ sáng, camera này cho ra các bức ảnh có chi tiết khá tốt và màu sắc chân thực để lưu giữ khoảnh khắc hằng ngày.

POCO C95 Pro 4G đang có mức giá tốt tại Thế Giới Di Động.

Cấu hình đủ dùng và chính sách giá hấp dẫn

Lý do thứ ba nằm ở sự cân bằng giữa hiệu năng hoạt động và giá bán. Vi xử lý Helio G91 Ultra cùng 6 GB RAM thực (có thể mở rộng lên 12 GB) giúp máy chạy trơn tru nhiều ứng dụng cùng lúc và chơi ổn định các tựa game cơ bản ở mức đồ họa trung bình.

Mức giá bán của sản phẩm được phân bổ khá tốt cho nhiều nhu cầu. Phiên bản 6 GB RAM, 128 GB bộ nhớ hiện có giá 6.490.000 đồng. Phiên bản 8 GB RAM, 256 GB bộ nhớ được niêm yết ở mức 7.690.000 đồng. Máy cung cấp các tùy chọn màu sắc dễ dùng như đen, xanh dương và xanh lá.

Tại hệ thống Thế Giới Di Động, khi chọn mua chiếc Xiaomi POCO C95 Pro, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi giảm ngay 400.000 đồng. Đặc biệt, những ai yêu thích các thiết bị Xiaomi còn có thể dễ dàng sở hữu máy qua chính sách trả chậm 0% với mức trả trước 0 đồng. Các quyền lợi khác như thu cũ đổi mới trợ giá đến 2 triệu đồng và gói bảo hành 18 tháng cũng giúp người dùng an tâm tuyệt đối khi chọn mua thiết bị này để gắn bó lâu dài.