PEGAS NEXT tiếp quản NDH.vn: Kiến tạo nền tảng dữ liệu bảo hiểm số

Thị trường bảo hiểm đang đòi hỏi các nguồn thông tin minh bạch, được tổ chức có hệ thống để phục vụ cả người tiêu dùng cá nhân lẫn giới phân tích doanh nghiệp. Quyết định tiếp quản và vận hành nền tảng NDH.vn của PEGAS NEXT diễn ra cùng thời điểm nhu cầu tra cứu dữ liệu ngành này đang tăng cao. Động thái này chuyển dịch trọng tâm hoạt động của một kênh truyền thông quen thuộc sang hướng đi chuyên biệt hóa nội dung, đáp ứng sự thay đổi trong hành vi tiếp nhận tin tức của người dùng.

Sự kiện Pegas Next tiếp quản nền tảng NDH.vn

Pegas Next tiếp nhận toàn bộ quyền điều hành trên nền tảng NDH.vn, đặt mục tiêu xây dựng một không gian tra cứu khách quan, hỗ trợ người tiêu dùng tiếp cận thông tin bảo hiểm chuẩn xác.

Là hệ sinh thái công nghệ, dữ liệu và truyền thông số hoạt động trong các lĩnh vực: Công nghệ, giáo dục, bất động sản và bảo hiểm, PEGAS NEXT đưa các giải pháp phân tích dữ liệu vào quản trị nội dung. Nền tảng NDH cung cấp cho độc giả góc nhìn đa chiều về các gói sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ và quy trình giải quyết quyền lợi.

Kế hoạch tái cơ cấu nền tảng dữ liệu bảo hiểm số trên hệ sinh thái NDH.vn

Chiến lược tái cấu trúc tập trung vào ba trụ cột thông tin chính: phân tích điều khoản hợp đồng, cập nhật pháp lý ngành bảo hiểm và giám sát chỉ số hài lòng dịch vụ. Dữ liệu được chuẩn hóa thành các mô hình so sánh trực quan, giảm bớt tính phức tạp của các văn bản pháp lý chuyên ngành.

Chuẩn hóa dữ liệu điều khoản và biểu phí

Hệ thống xử lý thông tin chuyển đổi các quy tắc bảo hiểm dài dòng thành các bảng đối chiếu trực quan. Khách hàng dễ dàng tra cứu danh mục điểm loại trừ, thời gian chờ và mức khấu trừ bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm tài sản.

Việc chuẩn hóa này giúp người mua nhận diện quyền lợi cốt lõi, tránh các hiểu lầm phổ biến khi ký kết hợp đồng.

Minh bạch hóa quy trình bồi thường

Nền tảng xây dựng cơ sở dữ liệu về thủ tục thanh toán quyền lợi thực tế tại các công ty bảo hiểm đang hoạt động. Các chỉ số về thời gian phản hồi, hồ sơ yêu cầu bồi thường và tỷ lệ chấp thuận chi trả được tổng hợp khách quan.

Định hướng của NDH.vn dưới sự quản lý của Pegas Next

NDH hướng đến việc xây dựng một bộ cơ sở dữ liệu có độ tin cậy cao, hỗ trợ đắc lực cho cả bên mua và bên bán. Những phân tích chuyên sâu về xu hướng thị trường giúp các nhà đầu tư nhận diện rõ rệt bức tranh toàn cảnh về hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành. Đồng thời, nền tảng cung cấp các báo cáo rủi ro chi tiết dựa trên dữ liệu thực tế.

Mô hình hoạt động mới chú trọng đến khả năng tiếp cận thông tin của người dùng. Thay vì sử dụng những thuật ngữ chuyên môn đánh đố, nội dung được chuyển ngữ sang dạng thức gần gũi nhưng vẫn đảm bảo sự chặt chẽ về mặt pháp lý. Sự minh bạch này đóng góp vào việc xây dựng niềm tin của công chúng đối với một ngành nghề vốn đòi hỏi sự rõ ràng cao độ.

Dưới sự vận hành của Pegas Next, nền tảng tập trung vào chiều sâu nội dung thay vì chạy theo số lượng thông tin đại trà. Các bản tin, báo cáo phân tích được thiết kế để cung cấp giá trị tham khảo thiết thực cho các quyết định ký kết hợp đồng. Nền tảng sẽ tiếp tục đồng hành cùng độc giả với tư cách là một kho lưu trữ và phân tích thông tin sắc bén, khách quan.