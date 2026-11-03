Lan tỏa yêu thương, chăm lo người nghèo

Gần một tháng chuyển về ngôi nhà mới khang trang, bà Nguyễn Thị Tiếp, thôn Phú Vinh, xã Đông Thành vẫn không giấu được niềm xúc động khi chia sẻ về mái ấm nghĩa tình vừa được xây dựng. Với người phụ nữ đơn thân, tuổi cao, sức yếu, có được ngôi nhà mới kiên cố là niềm hạnh phúc lớn và mong ước mà bà chưa từng nghĩ có ngày trở thành hiện thực.

Bà Nguyễn Thị Tiếp (bên phải), thôn Phú Vinh, xã Đông Thành, trong ngôi nhà mới khang trang.

Dẫn chúng tôi vào căn nhà mới còn thơm mùi sơn, bà Tiếp xúc động, nói: “Căn nhà bố mẹ tôi để lại được xây dựng từ năm 1960 nên đã xuống cấp nghiêm trọng. Ở một mình lo cuộc sống hàng ngày còn khó khăn, nhiều khi ốm đau chỉ biết trông chờ vào anh em, họ hàng và hàng xóm nên chưa bao giờ tôi mơ đến việc sửa chữa, huống gì là xây dựng nhà mới”.

Được sự quan tâm của chính quyền địa phương và các nguồn lực xã hội khác, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của xã hỗ trợ 80 triệu đồng cùng sự đóng góp, giúp đỡ của anh em, họ hàng và bà con trong thôn, căn nhà mới với tổng kinh phí 160 triệu đồng của bà Tiếp đã được hoàn thành chỉ sau 1 tháng khởi công xây dựng. Ngôi nhà kiên cố đã giúp bà vơi bớt nỗi lo trong những ngày mưa gió, có thêm điểm tựa để ổn định cuộc sống lúc tuổi già.

Niềm vui cũng đến với mẹ con chị Lê Thị Sơn ở thôn Đồng Tiến. Đây là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bản thân chị bị câm, điếc bẩm sinh, không có công việc ổn định, con đang đi học. Nhiều năm qua, hai mẹ con sống trong ngôi nhà đã xuống cấp. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn đó, từ kinh phí “Quỹ vì người nghèo” của xã đã hỗ trợ 40 triệu đồng với sự giúp đỡ của họ hàng, bà con hàng xóm, gia đình chị đã sửa chữa được ngôi nhà khang trang với tổng giá trị 110 triệu đồng.

Những ngôi nhà được xây mới, sửa chữa không chỉ giúp các gia đình có nơi ở an toàn mà còn thể hiện sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể cũng như sự chung tay của cộng đồng trong việc chăm lo những mảnh đời còn gặp nhiều khó khăn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đông Thành Đỗ Thị Tuyết cho biết: “Để hỗ trợ đúng đối tượng, MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã rà soát hoàn cảnh nhà ở của từng hộ, lựa chọn những gia đình thuộc diện được hỗ trợ phù hợp. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ xã thường xuyên phối hợp với ban công tác mặt trận thôn vận động doanh nghiệp hỗ trợ vật liệu, người dân đóng góp ngày công, tiền mặt, giúp gia đình giảm bớt chi phí xây dựng... Qua đó, phát huy tinh thần tương thân, tương ái và thắt chặt đoàn kết tình làng, nghĩa xóm trong cộng đồng”.

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban MTTQ xã Đông Thành đã vận động, kết nối nguồn lực xã hội, triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình khó khăn. Trong 9 tháng năm 2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã triển khai thực hiện trích hỗ trợ Quỹ “Vì người nghèo” đối với 1 hộ xây mới và 1 hộ sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí hỗ trợ là 120 triệu đồng; đồng thời, thực hiện thăm hỏi động viên đối tượng khó khăn, bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ đột xuất... Qua đó, góp phần động viên, giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

Cùng với hỗ trợ nhà ở, công tác chăm lo cho người nghèo cũng được MTTQ xã quan tâm thực hiện, nhất là trong dịp lễ, tết. Triển khai tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, xã Đông Thành đã phát động kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và toàn thể Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Ngay sau lễ phát động, số tiền tiếp nhận được gần 30 triệu đồng, xã Đông Thành phấn đấu vận động xây dựng Quỹ năm 2026 đạt hơn 500 triệu đồng. Nguồn quỹ được ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ sinh kế, phương tiện sản xuất, học tập và các nhu cầu thiết yếu khác theo quy định. Qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cộng đồng, góp phần chăm lo đời sống Nhân dân, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Bài và ảnh: Trung Hiếu