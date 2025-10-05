Lan tỏa phong trào thi đua đặc biệt

Đầu năm 2025, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng đại hội đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025). Đến nay đã có hơn 4.000 công trình, phần việc của các cấp hội trên các lĩnh vực được thực hiện, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ.

Tuyến đường hàng cây xanh được phụ nữ xã Quảng Chính chăm sóc thường xuyên.

Nội dung đợt thi đua thực hiện đồng loạt toàn tỉnh với 6 công trình/phần việc gồm: Phấn đấu toàn tỉnh giới thiệu 1.095 hội viên phụ nữ ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; toàn tỉnh vận động, hỗ trợ xây/sửa 50 “Mái ấm tình thương”; mỗi cơ sở hội thành lập ít nhất 1 mô hình thu hút phụ nữ trên không gian mạng tham gia hoạt động, tương tác trên mạng xã hội; gắn biển 10.000 công trình phần việc liên quan đến XDNTM, đô thị văn minh; thực hiện có hiệu quả phong trào “Từ thu gom phế liệu đến triệu phần quà” để thực hiện có hiệu quả chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” phấn đấu trao 50.000 suất quà cho phụ nữ, trẻ em khó khăn; toàn tỉnh có 95 công trình/phần việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội triển khai thực hiện đợt thi đua đặc biệt gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và đăng ký thực hiện các công trình, phần việc cụ thể; tích cực tuyên truyền kết quả thực hiện của các đơn vị trên Fanpage, facebook; phối hợp với các cơ quan báo chí đăng tải tin, bài, phóng sự về các hoạt động ở các cấp hội, các mô hình, điển hình tiêu biểu trong quá trình thực hiện để tạo sự lan tỏa trong thi đua. Nhìn chung, phong trào thi đua được tổ chức thiết thực, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

Đối với công trình phấn đấu giới thiệu 1.095 hội viên, phụ nữ ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, hội LHPN các cấp đã làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho hội viên phụ nữ; nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới trong cộng đồng để khơi dậy mong muốn, nguyện vọng trở thành đảng viên của hội viên phụ nữ, tạo điều kiện để hội viên chủ động, tích cực phấn đấu, rèn luyện. Tính đến thời điểm hiện tại, các cấp hội đã giới thiệu hơn 600 quần chúng nữ ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và đã có gần 500 chị được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhiệm vụ thi đua vận động hội viên phụ nữ đóng góp xây/sửa 50 “Mái ấm tình thương”, đến nay, các cấp hội đã vận động xây/sửa mới 52 nhà, tổng kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng. Bên cạnh vận động các nguồn lực hỗ trợ trên, các cấp hội đã triển khai phong trào với nhiều việc làm thiết thực, như: huy động 1.500 lượt cán bộ, hội viên tham gia hỗ trợ giúp đỡ các hộ có nhu cầu 750 công, hơn 8.000 gạch, nhiều xe cát, trao tặng giường ngủ và các vật dụng phục vụ ổn định đời sống. Qua đó đã lan tỏa thông điệp “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”.

Đối với công trình thực hiện mô hình tập hợp phụ nữ trên không gian mạng, các cấp hội đã thành lập được gần 1.300 nhóm zalo, 705 nhóm facebook, 45 nhóm ở các hình thức khác như (viber, switter, telegram...) với sự tham gia của hơn 200.000 hội viên phụ nữ. Thông qua các trang facebook, zalo, các địa phương, đơn vị đã chủ động tuyên truyền hoạt động của hội, thường xuyên cập nhật, chia sẻ thông tin nhanh nhất về các mô hình hay, cách làm hiệu quả, hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em, tạo sự kết nối, tương tác giữa các cấp hội, giữa tổ chức hội với hội viên phụ nữ, nhất là phụ nữ đi làm ăn xa.

Đối với công trình phấn đấu toàn tỉnh gắn 10.000 biển liên quan đến XDNTM, các cấp hội đã xây dựng được nhiều mô hình: “Gia đình 5 có, 3 sạch”, “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Nhà sạch, vườn mẫu”, “Vườn rau xanh - Nhà sạch đẹp - bếp ngăn nắp - chuồng xa nhà/chuồng không mùi”, “Đường hoa phụ nữ” và đã gắn biển gần 9.000 công trình/phần việc liên quan đến XDNTM, đô thị văn minh; trồng, chăm sóc gần 500km đường hoa, hàng rào xanh, hàng cây xanh.

Thực hiện có hiệu quả chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, phấn đấu trong năm toàn tỉnh trao 50.000 suất quà cho hội viên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các cấp hội phụ nữ đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thu gom và tự phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình; bán phế liệu, sản phẩm từ vật liệu tái chế để gây quỹ, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng đô thị văn minh, NTM. Từ nguồn quỹ gom phế liệu, các cấp hội đã trao 19.000 suất quà, tổng trị giá gần 7 tỷ đồng cho trẻ em mồ côi, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với phấn đấu toàn tỉnh có 95 công trình/phần việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giúp phụ nữ vươn lên thoát nghèo bền vững. Bằng nhiều cách làm, giải pháp sáng tạo về hỗ trợ vốn, giống cây, con, ngày công lao động... đến nay, toàn tỉnh có 271 công trình/phần việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Mặc dù đợt thi đua đặc biệt diễn ra trong thời điểm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp nên việc đầu tư nhân lực, nguồn lực để triển khai thực hiện các hoạt động còn hạn chế, nhưng với những kết quả đạt được đã minh chứng tinh thần nỗ lực, sự quyết tâm của các cấp hội và sự sáng tạo trong tổ chức thực hiện để phong trào thực sự lan tỏa trong đời sống, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Bài và ảnh: Lê Hà