Tạo sinh kế bền vững cho hộ nghèo ở Nam Xuân

Từ nguồn lực chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, mô hình “Chăn nuôi dê cái sinh sản” ở xã Nam Xuân đã giúp nhiều hộ nghèo trên địa bàn cải thiện kinh tế, góp phần ổn định cuộc sống...

Mô hình “Chăn nuôi dê cái sinh sản” của hộ ông Ngân Văn Sơng ở bản Lếp.

"Nuôi không tốn kém, hiệu quả lại cao"

Cuối năm 2023, xã Nam Tiến cũ (nay là xã Nam Xuân) có 63 hộ nghèo, cận nghèo và thoát nghèo được nhận hỗ trợ mỗi hộ 2 con dê giống. Trước đó, xã cũng đã họp bàn cùng người dân để đi đến thống nhất lựa chọn mô hình. Nhìn nhận khách quan, nuôi dê cái sinh sản vẫn phù hợp hơn so với một số vật nuôi khác. Bởi, Nam Xuân có điều kiện thuận lợi về địa hình đồi núi, khí hậu, lại tận dụng được nguồn thức ăn tự nhiên nên thích ứng cho việc phát triển chăn nuôi.

Sự lựa chọn được xem là đúng đắn vì sau 2 năm, mô hình đã thực sự phát huy hiệu quả, trong đó tiêu biểu phải kể đến bản Lếp - một trong những bản đặc biệt khó khăn của xã Nam Xuân với 100% đồng bào dân tộc thiểu số. Đây cũng là bản có nhiều nhất số hộ tham gia mô hình với 33 hộ. Đến nay, số lượng đàn dê của các hộ tăng từ 2 con/hộ lên 10 - 15 con/hộ. Trưởng bản Vi Hùng Cường phấn chấn: “Con dê nuôi cũng tốt, đã góp phần nâng cao thu nhập. Bản còn nghèo lắm. Bà con chủ yếu dựa vào cây luồng thôi, nhưng luồng giá bấp bênh nên khó mang lại no ấm"...

Hai năm trước, gia đình ông Ngân Văn Sơng, một hộ nghèo của bản Lếp cũng đã được nhận hỗ trợ 2 con dê giống. Sự hỗ trợ này đã mở ra nhiều hy vọng trong phát triển kinh tế đối với gia đình ông. Từ 2 con dê giống, sau 2 năm, đã tăng lên 10 con. Ông Sơng cho biết: “1 năm 2 lứa dê và dê con sau khi sinh được khoảng 6 - 7 tháng với trọng lượng trên 10kg là có thể xuất chuồng, giá bán từ 120.000 - 150.000 đồng/kg. Gia đình đang rất hy vọng vào đàn dê"...

Cách đây 1 tháng, hộ ông Vi Hùng Đăng - hộ mới thoát nghèo ở bản Lếp đã bán 4 con dê, mỗi con khoảng 15kg. Hiện, trong chuồng nhà ông còn 7 con. “Gia đình cũng đã xuất chuồng 2 lần với 8 con. Dê rất dễ bán. Dê đực bán được giá hơn dê cái. Lần xuất chuồng mới đây gia đình bán 4 con dê cũng được gần 10 triệu đồng. Thực tế cho thấy, nuôi dê không tốn kém mà hiệu quả lại cao”, ông Đăng nói.

Thay đổi tư duy, nhận thức

Đây không phải lần đầu tiên bà con ở xã Nam Xuân nuôi dê. Cách đây khoảng 10 năm, dê đã được nhiều người dân mua về nuôi. Tuy nhiên, dê nuôi theo hình thức chăn thả tự do nên hiệu quả không cao. Ông Hà Văn Phướng ở bản Phố Mới nhớ lại: “Dê nuôi thả rông nên phá ruộng, phá vườn, có con đã chết vì ăn phải lá ngón... Ngày đấy, các hộ nuôi không đúng quy trình nên năng suất kém. Khi tiếp cận với mô hình “Chăn nuôi dê cái sinh sản”, chúng tôi đã được mở mang kiến thức nên hiệu quả hơn"...

Tham gia mô hình, bà con thuộc diện hỗ trợ đã được tập huấn kỹ thuật, phòng chống dịch bệnh, làm chuồng trại... Trên đất vườn, đất đồi, những “ngôi nhà” cho dê đã được dựng lên, chất thải được thu gom, xử lý hàng ngày, như chia sẻ hóm hỉnh của ông Ngân Văn Sơng - hộ nghèo ở bản Lếp, rằng: “Con dê giờ là “cần câu cơm” rồi, sẽ giúp cho bản thoát nghèo sớm thôi”.

Xã Nam Xuân có gần 70% đồng bào dân tộc Mường. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã là 12,58%. Thu nhập của người dân chủ yếu từ nông - lâm nghiệp, trong đó cây luồng là chủ lực. Nhưng, nếu dựa vào cây luồng thì khó mang lại thu nhập ổn định. Nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đã góp phần giúp người dân thay đổi tư duy, nhận thức, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Trong đó, mô hình “Chăn nuôi dê cái sinh sản” đã và đang giúp một bộ phận người dân trong xã tạo hiệu quả kinh tế. Bí thư Đảng ủy xã Nam Xuân Hà Thị Cươi nhấn mạnh: “Cùng với một số mô hình khác, mô hình “Chăn nuôi dê cái sinh sản” được đánh giá là mô hình phù hợp với trình độ của người DTTS tại địa phương. Mô hình đang có những tín hiệu tích cực khi đàn dê với sự sinh trưởng nhanh, tạo thu nhập ổn định và được xem là sinh kế lâu dài... Mô hình đang tiếp tục được duy trì, nhân rộng, góp phần giúp bà con từng bước thoát nghèo".

Bài và ảnh: VI AN