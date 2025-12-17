Kỳ tích “hồi sinh” sản phụ ngừng tuần hoàn: Sức mạnh của kết nối liên viện và phối hợp đa chuyên khoa

Có những thời khắc mà ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh đến mức chỉ được tính bằng từng nhịp tim. Trong khoảnh khắc ấy, không chỉ cần trình độ chuyên môn vững vàng, mà còn đòi hỏi bản lĩnh, sự quyết đoán và một hệ thống y tế vận hành đồng bộ, không có khoảng trễ. Câu chuyện hồi sinh ngoạn mục của sản phụ Kim Thị Mỹ P., 36 tuổi, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa - người mẹ sinh con lần thứ ba - là minh chứng sinh động cho sức mạnh của kết nối liên viện và phối hợp đa chuyên khoa trong cấp cứu, hồi sức người bệnh nguy kịch.

30 phút giành giật sự sống tại tuyến cơ sở và quyết định táo bạo “ICU di động”

Sáng 27/11, sản phụ Kim Thị Mỹ P., được mổ lấy thai tại Bệnh viện Đa khoa Hà Trung. Em bé chào đời khỏe mạnh, nặng 3,1kg, ca mổ diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, đến khoảng 18 giờ cùng ngày, trong quá trình theo dõi hậu phẫu, sản phụ bất ngờ xuất hiện cơn co giật và nhanh chóng rơi vào tình trạng ngừng tim, ngừng thở.

Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Trung đã khẩn trương kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn cấp, triển khai hồi sức tim phổi ngay tại chỗ. Suốt 30 phút liên tục, ê-kíp cấp cứu kiên trì ép tim, duy trì hồi sinh tim phổi cho người bệnh.

Chính sự xử trí kịp thời, bền bỉ và đầy trách nhiệm của tuyến cơ sở đã giữ lại cơ hội sống mong manh cho sản phụ, tạo tiền đề quyết định cho các bước điều trị chuyên sâu tiếp theo.

Khi tim bệnh nhân đập trở lại nhưng tình trạng vẫn cực kỳ nguy kịch, một bài toán khó được đặt ra: chuyển viện ngay tiềm ẩn nguy cơ tử vong trên đường vận chuyển; trong khi chậm trễ đồng nghĩa với việc đánh mất “thời gian vàng”. Thay vì chờ bệnh nhân được chuyển tuyến, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, ê-kíp bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực 1 - Chống độc đã lập tức lên đường về Hà Trung. Một đội ngũ tinh nhuệ mang theo đầy đủ trang thiết bị hồi sức hiện đại, biến xe cứu thương thành “ICU di động”, trực tiếp tiếp cận người bệnh, ổn định các chỉ số sinh tồn ngay tại tuyến dưới và đưa bệnh nhân về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa an toàn.

Chia sẻ về quyết định này, ThS.BS Đỗ Minh Thái, Trưởng khoa Hồi sức tích cực 1 - Chống độc cho biết: Đây là sự phối hợp nhịp nhàng, linh hoạt, sẵn sàng phá bỏ mọi rào cản hành chính vì mục tiêu tối thượng: giành giật sự sống cho người bệnh.

Cuộc chiến đa chuyên khoa và những quyết định cân não

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu (Glasgow 8 điểm), suy đa tạng, sốc và toan chuyển hóa nặng. Ngay lập tức, các biện pháp hồi sức chuyên sâu được triển khai: đặt nội khí quản, thở máy, lọc máu liên tục, sử dụng thuốc vận mạch liều cao nhằm hỗ trợ các cơ quan suy yếu và loại bỏ độc tố sau ngừng tim. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy bệnh nhân có huyết khối bán phần tại các nhánh động mạch phổi thùy dưới hai bên, được chẩn đoán tắc động mạch phổi, kèm theo dịch màng phổi. Đồng thời, tình trạng thiếu máu tiến triển nhanh khiến các bác sĩ nghi ngờ đờ tử cung gây chảy máu sản khoa. Ê-kíp đã phối hợp với Khoa Chẩn đoán hình ảnh thực hiện can thiệp nút mạch cầm máu. Tuy nhiên, xuất huyết vẫn không được kiểm soát triệt để. Trong khi đó, bệnh nhân lại cần điều trị chống đông do tắc động mạch phổi, đặt ra thách thức đặc biệt lớn trong việc cân bằng giữa cầm máu và duy trì điều trị huyết khối.

Trước nguy cơ mất máu đe dọa trực tiếp tính mạng, cuộc hội chẩn khẩn cấp toàn viện được thiết lập với sự tham gia của Ban Giám đốc Bệnh viện, các chuyên gia Bệnh viện Phụ sản, cùng các khoa: Ngoại Tiêu hóa - Gan mật, Gây mê Hồi sức, Hồi sức tích cực và Huyết học - Truyền máu. Hội chẩn thống nhất chỉ định phẫu thuật mở ổ bụng cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ xác định nguyên nhân mất máu đúng như dự đoán lâm sàng: máu tràn nhiều trong ổ bụng do đờ tử cung. Trước tình huống nguy kịch, ê-kíp buộc phải cắt tử cung để cầm máu, đồng thời khâu phục hồi các vị trí tổn thương, duy trì hồi sức tích cực và truyền máu khối lượng lớn. Tổng cộng, trong vòng 10 giờ trước, trong và sau phẫu thuật, bệnh nhân được truyền 45 đơn vị máu và các chế phẩm máu. Ca phẫu thuật thành công, tình trạng chảy máu được kiểm soát, huyết động dần ổn định.

Sau 4 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân tỉnh táo, được rút ống nội khí quản, tự thở tốt, ngừng các thuốc vận mạch, không cần truyền bổ sung máu, vết mổ khô, các chỉ số xét nghiệm trong giới hạn bình thường. Hai tuần sau biến cố sinh tử, điều kỳ diệu đã xảy ra: từ một bệnh nhân hôn mê sâu, ngừng tim kéo dài 30 phút, sản phụ tỉnh táo hoàn toàn, giao tiếp tốt, không để lại di chứng thần kinh hay vận động, đủ điều kiện xuất viện trong niềm vui, hạnh phúc của gia đình và đội ngũ y, bác sĩ.

Thành công này không đến từ phép màu, mà là kết tinh của sự nỗ lực bền bỉ từ tuyến cơ sở, sự chỉ đạo quyết đoán, kịp thời của lãnh đạo, cùng sự hỗ trợ chuyên môn hiệu quả từ tuyến chuyên sâu và sức mạnh phối hợp chặt chẽ của các ê-kíp đa chuyên khoa. Câu chuyện hồi sinh của sản phụ Kim Thị Mỹ P., một lần nữa khẳng định: khi hệ thống y tế được vận hành đồng bộ, kết nối bằng trách nhiệm, trí tuệ và lòng nhân ái, những điều tưởng chừng không thể vẫn có thể trở thành hiện thực - mang lại sự sống, niềm tin và hạnh phúc cho người bệnh và gia đình.

Tô Hà