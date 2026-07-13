Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX dự kiến tổ chức từ ngày 16 đến 17/7

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa thông báo thời gian, dự kiến chương trình Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 để cử tri và Nhân dân trong tỉnh được biết.

Quang cảnh Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Quốc Hương

Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh quyết định triệu tập kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thời gian: 02 ngày, từ ngày 16 đến 17/7/2026.

Khai mạc kỳ họp vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 16/7/2026.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị của tỉnh (25B), số 133 đường Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Dự kiến Chương trình kỳ họp được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tại địa chỉ: dbndthanhhoa.gov.vn

NM (Nguồn: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh)