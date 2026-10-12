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Kịp thời giúp người bị nạn, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an

Mai Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Vào khoảng 16 giờ ngày 11/10, tại khu vực ngã tư đường Hạc Thành - Nguyễn Trãi, thuộc phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe mô tô. Vụ va chạm khiến bà Bùi Thị Đào, sinh năm 1960, trú tại số nhà 03/65 đường Lý Nhân Tông, phường Hạc Thành bị thương nặng.

Kịp thời giúp người bị nạn, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an

Vào khoảng 16 giờ ngày 11/10, tại khu vực ngã tư đường Hạc Thành - Nguyễn Trãi, thuộc phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe mô tô. Vụ va chạm khiến bà Bùi Thị Đào, sinh năm 1960, trú tại số nhà 03/65 đường Lý Nhân Tông, phường Hạc Thành bị thương nặng.

Kịp thời giúp người bị nạn, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an&nbsp;

Các chiến sỹ công an phát hiện vụ việc, nhanh chóng tiếp cận hiện trường và cứu người bị nạn.

Đúng thời điểm này, tổ công tác Đội Cảnh sát trật tự, Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa, do Trung tá Lê Việt Hà, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự, làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tuần lưu trên tuyến đường đã kịp thời phát hiện vụ việc.

Trước tình huống khẩn cấp, các cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để cấp cứu, điều trị; đồng thời tổ chức bảo vệ hiện trường, phân luồng, ổn định tình hình.

Kịp thời giúp người bị nạn, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an&nbsp;

Các chiến sỹ công an đưa người bị nạn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Hành động khẩn trương, trách nhiệm của tổ công tác không chỉ góp phần hỗ trợ người bị nạn trong thời điểm nguy cấp, mà còn thể hiện tinh thần tận tụy, sẵn sàng giúp đỡ Nhân dân của lực lượng Công an nhân dân.

Mai Phương

Từ khóa:

#chiến sĩ #công an tỉnh Thanh Hóa #phường Hạc Thành #Tinh thần #Công an nhân dân #Nhân dân phục vụ #Trách nhiệm #Hành động đẹp #Lực lượng công an #Cảnh sát

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