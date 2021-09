Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022 vùng miền Trung và Tây Nguyên

Sáng 15-9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 19 địa phương vùng miền Trung và Tây Nguyên về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đại diện các ban, bộ ngành Trung ương.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành liên quan.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày tóm tắt báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022 vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Miền Trung và Tây Nguyên. Theo đó, GRDP của vùng miền Trung 6 tháng năm 2021 ước đạt 6,4%, cao hơn bình quân cả nước (5,64%) và cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2020. Có được kết quả này là nhờ sự đóng góp của các địa phương có tốc độ tăng trưởng cao như: Quảng Nam (11,72%); Thanh Hóa (8,66%), Nghệ An (7,58%), Bình Thuận (7,53%). GRDP của vùng Tây Nguyên 6 tháng đầu năm đạt 7,21%, cao hơn bình quân cả nước.

Sản xuất công nghiệp vùng miền Trung tiếp tục tăng trưởng. Chỉ số công nghiệp (IIP) 8 tháng một số địa phương cao như: Thanh Hóa tăng 15,5%, Hà Tĩnh tăng 18,28%, Quảng Nam 21% so với cùng kỳ năm 2020. Chỉ số IIP của một số địa phương vùng Tây Nguyên cũng đạt cao, như: Đắk Lắk tăng 29,46%, Lâm Đồng tăng 11%, Kon Tum tăng 9,57%...

Chỉ số công nghiệp (IIP) 8 tháng một số địa phương trong khu vực cao, điển hình như Thanh Hóa tăng 15,5%. (Trong ảnh: Một góc Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn)

Về hoạt động xuất nhập khẩu vùng miền Trung tăng 25% so với cùng kỳ năm 2020. Các địa phương có tỷ trọng xuất khẩu lớn trong vùng và có kết quả đạt khá, tăng cao so với cùng kỳ như Thanh Hóa (tăng 16,3%), Đà Nẵng (tăng 17,8%), Quảng Nam (tăng 28%) và Quảng Ngãi (tăng 18,6%). Kim ngạch xuất khẩu toàn vùng Tây Nguyên tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2020. Về thu ngân sách Nhà nước vùng miền Trung trên địa bàn 8 tháng đầu năm 2021 đạt 88% so với dự toán năm, cao hơn mức bình quân cả nước (cả nước 77%). Vùng Tây Nguyên đạt 96% dự toán năm.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, vùng miền Trung đã cấp mới được 59 dự án FDI với số vốn đăng ký 1,09 tỷ USD; vùng Tây Nguyên cấp mới 7 dự án với tổng vốn đăng ký đạt gần 443 triệu USD.

Song song với phát triển kinh tế, các địa phương thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ, triển khai quyết liệt các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 và chính sách hỗ trợ người lao động.

Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng nêu rõ, do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đã tác động tiêu cực đến tình hình sản xuất, kinh doanh của hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế và đời sống Nhân dân. Sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gặp khó khăn; tiêu thụ sản phẩm, sản xuất công nghiệp một số địa phương bị đứt gãy chuỗi cung ứng, tiêu thụ, vận chuyển. Người lao động rơi vào tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm tăng cao, kéo dài… Một số địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp như: Đà Nẵng (4,99%), Quảng Ngãi (4,03%), Khánh Hòa (0,49%)…

Tại hội nghị, các địa phương đã tập trung thảo luận những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc; đặc biệt là những giải pháp quan trọng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã khái quát bức tranh phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, từ đầu năm đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã ưu tiên cao nhất và thực hiện quyết liệt việc phòng, chống dịch COVID-19. Vì vậy, mặc dù là địa bàn rộng, dân số đông nhưng tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn được kiểm soát tốt, không bùng phát trên diện rộng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại điểm cầu Thanh Hóa

6 tháng đầu năm, tỉnh Thanh Hóa cũng là địa phương có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cao nhất các tỉnh Bắc Trung Bộ và ước tính đạt 9,01% trong năm 2021. Nhiều chỉ tiêu kinh tế của tỉnh dự kiến vượt và đạt kế hoạch, như: Giá trị xuất khẩu ước đạt 4,1 tỷ USD, thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 30.000 tỷ đồng, thành lập mới được 3.000 doanh nghiệp… Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có bước phát triển. Thanh Hóa hiện đang là địa phương dẫn đầu 63 tỉnh, thành phố về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đầu năm (đạt 79,1%).

Trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình trong nước, thế giới và thực tế bối cảnh của tỉnh, tỉnh Thanh Hóa dự kiến một số chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2021, như sau: GRDP đạt 12,3% trở lên, tổng giá trị xuất khẩu đạt 5,4 triệu USD trở lên, huy động vốn đầu tư phát triển đạt khoảng 145.000 tỷ đồng, thu ngân sách Nhà nước đạt trên 27.600 tỷ đồng, thành lập mới 3.000 doanh nghiệp, kế hoạch đầu tư công năm 2022 dự kiến là 12.380 tỷ đồng.

Tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ chủ động xây dựng các kịch bản, kế hoạch ứng phó kịp thời, linh hoạt trong phục hồi kinh tế và kiểm soát dịch bệnh COVID-19, nhất là các lĩnh vực chịu tác động nặng nề. Đồng thời, sát sao trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách để hỗ trợ, duy trì, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tuyệt đối không để gián đoạn sản xuất, nhất là các doanh nghiệp chủ lực, có đóng góp lớn cho tăng trưởng của tỉnh và giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh, cơ cấu lại thực chất nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để tạo động lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Địa phương cũng sẽ giao sớm và đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công năm 2022 cho các chương trình, dự án.

Thanh Hóa hiện đang là địa phương dẫn đầu 63 tỉnh, thành phố về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đầu năm. (Trong ảnh: Thi công đường đi Hải Tiến, đoạn qua thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa)

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu trên, tỉnh Thanh Hóa đề nghị các bộ, ngành có thẩm quyền sớm ban hành quy định về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án xã hội hóa theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện; đồng thời sớm ban hành sửa đổi, bổ sung quyết định về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, trong đó bổ sung một số chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất các sản phẩm trên địa bàn, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, năng suất lao động xã hội… để đáp ứng tốt hơn công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Bên cạnh đó, kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng sớm giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để tỉnh sớm có kế hoạch triển khai thực hiện.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao các địa phương tại 2 vùng đã có những quyết sách linh hoạt điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Với sự chủ động này, một số chỉ tiêu kinh tế ước tính sẽ có dấu hiệu tăng trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, nhiều thách thức không nhỏ cũng đang đặt ra trước mắt khi các địa phương vẫn phải tập trung nguồn lực cho công tác chống dịch. Các chuỗi sản xuất, cung ứng gián đoạn, nhu cầu thị trường suy giảm, cước vận chuyển tăng. Đời sống người dân một số vùng gặp khó khăn do thiếu việc làm…

Trước tình hình đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các địa phương cần khẩn trương nghiên cứu xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế để đón đầu ngay các cơ hội sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Trong kế hoạch này, cần phân tích sự tác động của dịch bệnh đến các ngành nghề có lợi thế; đẩy mạnh gặp gỡ, đối thoại, tháo gỡ khó khăn đối với các ngành sản xuất trọng điểm; đồng thời gắn với các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá, các quy hoạch đã được duyệt.

Về kế hoạch đầu tư công, các địa phương cần bám sát Nghị quyết, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương để triển khai thực hiện. Trong đó, cần xây dựng kế hoạch, đề xuất nhu cầu vốn phân bổ phù hợp khả năng giải ngân của địa phương, chủ động theo thầm quyền, phân cấp trong nội bộ tỉnh.

Trên cơ sở tiếp thu, lắng nghe các ý kiến phát biểu, đề xuất từ các tỉnh, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng giải đáp các đề xuất của các địa phương. Đồng thời sẽ xem xét ban hành các Thông tư trong thẩm quyền hoặc đề xuất Chính phủ ban hành, sửa đổi các Nghị định, Luật để xây dựng hành lang pháp lý thuận lợi cho các địa phương vận hành khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng ghi nhận, cập nhật các thông tin, khó khăn riêng, đặc thù của các tỉnh trong vùng để bổ sung, hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022.

Minh Hằng