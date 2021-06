Mở rộng vùng sản xuất rau an toàn tập trung

Những năm gần đây, nhận thức được tầm quan trọng của sản xuất rau an toàn (RAT) đối với việc nâng cao chất lượng, giá trị kinh tế trong sản xuất nông nghiệp cũng như sức khỏe cộng đồng, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện nhiều giải pháp phát triển diện tích sản xuất RAT tập trung trên địa bàn tỉnh.

Diện tích trồng rau an toàn tập trung tại thị trấn Vĩnh Lộc.

TP Thanh Hóa có số người sinh sống và làm việc nhiều nhất tỉnh; bởi vậy, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm lương thực, thực phẩm, nhất là RAT cao. Để đáp ứng nhu cầu của người dân và phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, TP Thanh Hóa đã thực hiện rà soát, lập quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp từng vùng. Trên cơ sở rà soát diện tích và cây trồng sản xuất nông nghiệp, thành phố đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây rau màu, hoa, cây ăn quả theo hướng an toàn thực phẩm. Trong đó, tại các vùng ven đô, ưu tiên mở rộng diện tích trồng RAT tập trung; đồng thời, phát triển các mô hình nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, hữu cơ. Hiện, TP Thanh Hóa đã phát triển được 2.485 ha rau sản xuất theo hướng an toàn; trong đó, hình thành và phát triển được nhiều vùng sản xuất RAT tập trung theo quy trình VietGAP, như: Vùng RAT các phường Quảng Thắng, Quảng Thành, Thiệu Khánh... Và mỗi năm TP Thanh Hóa cung ứng ra thị trường khoảng 32.000 tấn rau, củ các loại.

Là địa phương có truyền thống trồng rau, trình độ thâm canh tốt, nên huyện Thiệu Hóa đã và đang quan tâm mở rộng diện tích trồng RAT trên địa bàn. Theo đó, cùng với việc chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện rà soát lại diện tích đất sản xuất nông nghiệp để làm căn cứ xây dựng lộ trình phát triển nông nghiệp và bố trí quỹ đất để mở rộng diện tích sản xuất RAT theo hướng tập trung, chuyên canh, huyện Thiệu Hóa cũng ban hành và triển khai thực hiện nhiều chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp quy mô lớn, an toàn; trong đó, ưu tiên diện tích sản xuất RAT. Nhờ đó, hiện nay diện tích trồng rau theo hướng an toàn của huyện Thiệu Hóa đã được mở rộng lên tới 2.469 ha, với tổng sản lượng rau được cung ứng ra thị trường hàng năm đạt khoảng 28.000 tấn. Trong đó, vùng sản xuất RAT tập trung sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP khoảng 33 ha, tập trung tại thị trấn Thiệu Hóa và các xã Thiệu Toán, Thiệu Hợp, Thiệu Phúc, Tân Châu...

Để mở rộng diện tích sản xuất RAT, những năm qua tỉnh đã thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả quá trình thực hiện việc phát triển RAT và xây dựng đề án phát triển RAT đến năm 2025. Cùng với việc có kế hoạch bố trí quỹ đất sản xuất, các địa phương trong tỉnh đã và đang đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh RAT. Đồng thời, đầu tư có trọng điểm các vùng trồng rau truyền thống, có điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng, đủ điều kiện để sản xuất RAT, thuận lợi trong tiêu thụ sản phẩm để nhân ra diện rộng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã và đang tập trung thực hiện việc cấp giấy chứng nhận VietGAP cho sản phẩm RAT ở những địa phương có đủ điều kiện; tập huấn, hướng dẫn nông dân kỹ thuật bảo quản sản phẩm sau thu hoạch theo quy chuẩn kỹ thuật. Bên cạnh đó, tỉnh đã ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chính sách hỗ trợ phát triển vùng RAT trên địa bàn, như: Diện tích sản xuất RAT tập trung, chuyên canh có quy mô từ 3 ha trở lên đối với vùng đồng bằng, ven biển hoặc 2 ha tập trung trở lên đối với vùng miền núi được hỗ trợ kinh phí xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng, hỗ trợ nhà sơ chế, đóng gói sản phẩm RAT, với mức hỗ trợ 170 triệu đồng/ha đối với vùng đồng bằng, ven biển và 200 triệu đồng/ha đối với vùng miền núi; hỗ trợ kinh phí chứng nhận VietGAP cho RAT, với mức hỗ trợ 7 triệu đồng/ha. Ngoài ra, hàng năm tỉnh còn hỗ trợ kinh phí thuê kiểm soát chất lượng và dán tem, với mức hỗ trợ 16 triệu đồng/ha/năm đối với vùng đồng bằng, ven biển và 18 triệu đồng/ha/năm đối với vùng miền núi.

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển vùng sản xuất RAT, trên địa bàn tỉnh đã hình thành và phát triển được 97 vùng sản xuất RAT chuyên canh tập trung, với tổng diện tích khoảng 12.560 ha, sản lượng đạt gần 600.000 tấn mỗi năm. Trong đó, diện tích RAT áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP khoảng 4.000 ha, sản lượng khoảng 170.754 tấn mỗi năm.

Bài và ảnh: Tiến Xuân