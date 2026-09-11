Kiểm tra, xử lý tình trạng bụi, nước thải màu đen phát sinh từ khu vực cảng chuyên dụng Nam Nghi Sơn

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, chiều 11/9, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Nghi Sơn và các đơn vị liên quan kiểm tra thực địa, xác minh phản ánh của báo chí về tình trạng bụi, nước thải màu đen phát sinh từ khu vực cảng chuyên dụng Nam Nghi Sơn, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân.

Đoàn công tác làm việc về các nội dung có liên quan đến phản ánh của báo chí về việc bụi, nước thải màu đen phát sinh từ các khu vực cảng chuyên dụng Nam Nghi Sơn.

Trên cơ sở kết quả buổi làm việc, đoàn công tác yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục triệt để tình trạng trên; đồng thời có giải pháp phòng ngừa, không để tái diễn.

Kết quả thực hiện phải được tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/9/2026.

Trước đó, ngày 7/9/2026, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của báo chí về tình trạng nước có màu đen tại khu vực cảng Nam Nghi Sơn, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh cùng các đơn vị liên quan khảo sát thực tế.

Qua khảo sát cho thấy, tại khu vực Cảng Đại Dương của Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Đại Dương và Cảng Quang Trung của Công ty TNHH Quang Trung có hoạt động tập kết, lưu chứa, bốc xúc và trung chuyển than.

Khu vực Cảng Đại Dương.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh, UBND phường Nghi Sơn yêu cầu các doanh nghiệp khai thác cảng khẩn trương kiểm tra, rà soát hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn, các tuyến rãnh, hố thu, hồ chứa, bờ bao; tách nước mưa sạch với nước chảy tràn qua khu vực chứa than; nạo vét bùn than, bảo đảm dung tích chứa, không để nước có màu, bùn than hoặc chất ô nhiễm chảy trực tiếp ra biển.

Các đơn vị phải chủ động phương án ứng phó trước, trong và sau các đợt mưa lớn.

Khu vực Cảng Quang Trung.

Trong tháng 4 và tháng 5/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp kiểm tra các đơn vị hoạt động cảng tại khu vực Nam Nghi Sơn. Qua kiểm tra, Cảng Đại Dương và Cảng Quang Trung còn một số tồn tại như hệ thống che chắn, phun nước giảm bụi chưa đầy đủ; vật liệu, than rơi vãi, tích tụ trên sân cảng; một số vị trí than lẫn nước có nguy cơ chảy tràn khi mưa lớn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xử phạt Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Đại Dương 70 triệu đồng và Công ty TNHH Quang Trung 50 triệu đồng do thực hiện không đúng, không đầy đủ nội dung giấy phép về môi trường.

Lan Anh