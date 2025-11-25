Kiểm soát chặt chẽ hơn, quyết tâm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng khai thác IUU

Chiều tối 25/11, Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tổ chức phiên họp thứ 23 theo hình thức trực tuyến, kết nối đến các tỉnh, thành phố ven biển trên cả nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi Trường Trần Đức Thắng chủ trì phiên họp.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, các xã, phường ven biển.

Tính đến ngày 21/11, các bộ, ngành và địa phương được giao 99 nhiệm vụ chống khai thác IUU, trong đó đã hoàn thành 85 nhiệm vụ, 14 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện. Đến nay, có 79.295/79.295 tàu cá đã đăng ký VnFishbase và đồng bộ với VNeID, VMS, eCDT, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Với những chuyển biến thực chất, Việt Nam đã được Liên minh châu Âu (EU) ghi nhận, đánh giá cao.

Đại biểu tham luận tại Trụ sở Chính phủ và quang cảnh hội nghị tại các điểm cầu. (Ảnh chụp màn hình)

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố ven biển đã phát biểu tham luận, giải trình làm rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU, như tình trạng số tàu cá mất kết nối VMS vẫn còn xảy ra, một số tỉnh xử lý vi phạm VMS còn thấp so với vụ việc được phát hiện...

Các đại biểu đề xuất, kiến nghị Chính phủ tổ chức thực hiện một số giải pháp để chống khai thác IUU đạt hiệu quả cao hơn.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Cùng với cả nước, trong tuần vừa qua, tỉnh Thanh Hóa đã quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với thực tiễn địa phương.

Tính đến ngày 25/11, tỉnh Thanh Hoá đã hoàn thành 16/19 nhiệm vụ, còn 3 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện.

Toàn tỉnh có 6.232 tàu cá; trong đó, hoạt động ven bờ 4.459 tàu, chiếm 71,6%, hoạt động vùng lộng 764 tàu, chiếm 12,3%, hoạt động vùng khơi 1.009 tàu, chiếm 16,2% tổng số tàu cá.

100% tàu cá thuộc diện đăng ký đã nhập dữ liệu vào Hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VnFishbase và dữ liệu Google Sheet do Chi cục Biển đảo và Thuỷ sản thiết lập; 100% tàu cá lắp thiết bị giám sát hành trình theo quy định.

Từ ngày 17/11 đến 24/11, các lực lượng chức năng của tỉnh đã xử lý 17 phương tiện vi phạm các quy định khai thác IUU. Luỹ kế từ đầu năm đến nay, đã xử phạt 301 trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt hơn 4,56 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến nay toàn tỉnh vẫn còn 27 tàu không đủ điều kiện hoạt động. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, lực lượng Bộ đội Biên phòng và các địa phương vận động chủ tàu thực hiện các thủ tục để đủ điều kiện hoạt động. Đồng thời, có văn bản gửi các tỉnh, thành đề nghị kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm các vi phạm của nhóm tàu này (nếu có)...

Tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các địa phương tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp theo dõi, quản lý chặt chẽ tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; đưa các tàu cá về khu neo đậu tập trung, niêm phong, đóng biển tàu cá không đủ điều kiện hoạt động.

Đồng thời, tổ chức các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát tàu cá trên biển, cửa lạch, bãi ngang, cảng cá; kiên quyết không cho các tàu cá không đủ thủ tục, giấy tờ, trang thiết bị đi khai thác, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Đại diện các ngành, đơn vị dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Công tác chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, hàng đầu trước mắt, đồng thời có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ.

Các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp, kiểm soát chặt chẽ hơn, quyết tâm đẩy lùi, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng khai thác IUU. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Khẩn trương phân loại và hoàn thành việc đăng ký, đăng kiểm, cấp hoặc gia hạn giấy phép các tàu cá đủ điều kiện. Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, theo dõi, tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát trên biển; kiên quyết không cho tàu ra khơi, tạm giữ hoặc tịch thu giấy tờ đối với tàu cá không đáp ứng điều kiện an toàn, không lắp hoặc cố tình vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương duy trì trực 24/7 tại các trung tâm giám sát tàu cá; cảnh báo liên hệ kịp thời với chủ tàu, thuyền trưởng bảo đảm không để phát sinh các vụ việc vi phạm mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển. Phân công rõ trách nhiệm người đứng đầu trong xử lý tàu mất kết nối, tàu vi phạm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra tại cảng cá, bảo đảm 100% số tàu xuất, nhập bến được kiểm soát, quản lý đầy đủ hồ sơ, nhật ký khai thác và sản lượng.

Các tỉnh, thành phố ven biển đẩy mạnh chuyển đổi các nghề khai thác bị cấm sang nghề phù hợp; đồng thời khuyến khích phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm công nghệ cao, gắn với xây dựng chuỗi giá trị chế biến - tiêu thụ nhằm bảo đảm sinh kế bền vững cho ngư dân. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về IUU bằng nhiều hình thức trực quan, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng, trong đó tăng cường vai trò của chính quyền cơ sở, các tổ đội sản xuất trên biển trong giám sát cộng đồng.

Khánh Phương