Kích hoạt tối đa động lực, mở đường cho tăng trưởng GRDP (Bài cuối): Đồng bộ giải pháp, tăng tốc về đích

“Chặng nước rút” đầy thách thức nhưng không phải là bất khả thi. Để “về đích” đúng kỳ vọng, cần sự đồng bộ từ chỉ đạo điều hành, huy động nguồn lực đến tổ chức thực thi trên từng lĩnh vực. Chuyển động từ thị trường, cộng đồng doanh nghiệp (DN) và hệ thống chính trị sẽ là chất xúc tác để Thanh Hóa bứt phá ngoạn mục trong nửa cuối năm - không chỉ hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, mà còn tạo đà bền vững trên hành trình mới.

Tuyến vận tải ven biển Hải Phòng - Nghi Sơn bằng container mới khai trương kỳ vọng gia tăng thu ngân sách cho tỉnh.

Tiếp tục “nuôi dưỡng” các động lực tăng trưởng

Tiếp nối đà tăng, tháng 7/2025 chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Thanh Hóa tăng 17,05% so với cùng kỳ, nâng mức tăng 7 tháng lên 15,17%. Trong số 18 sản phẩm công nghiệp chủ lực, có 10 sản phẩm ghi nhận mức tăng mạnh như: sắt thép tăng 49,8%, xi măng 27,3%, phân bón 24,7%, quần áo may sẵn 21,8%, giày thể thao 17,4%... Kết quả này phản ánh xu hướng phục hồi rõ nét, đặc biệt từ các DN lớn có khả năng dẫn dắt thị trường.

Tại Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa, hoạt động sản xuất, kinh doanh đang được đẩy mạnh với nhiều giải pháp đồng bộ. Ông Đỗ Trường Giang, Phó giám đốc Công ty, cho biết: "DN tiếp tục đầu tư, cải tiến máy móc, thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Song song với đó, tập trung phát triển sản phẩm mới, đổi mới mẫu mã để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Đặc biệt, bên cạnh thị trường nội tỉnh truyền thống, trong năm nay công ty đã mở rộng đáng kể thị phần ra các tỉnh phía Bắc, mở ra hướng đi mới trong chiến lược phát triển thị trường bền vững".

Trước bối cảnh nguồn cung xăng dầu toàn cầu dư thừa, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, biên lợi nhuận giảm và thị trường chịu tác động từ lạm phát, bất ổn địa chính trị, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) đã chủ động triển khai chiến lược duy trì vận hành ổn định, tối ưu chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý và thích ứng linh hoạt với biến động thị trường.

Ông Kazutaka Yamato, Tổng Giám đốc NSRP, cho biết: “Cung vượt cầu tiếp tục là yếu tố chính chi phối thị trường trong thời gian tới, ảnh hưởng đến biên lợi nhuận và công suất vận hành, đặc biệt trong nửa cuối năm khi nhu cầu tiêu thụ giảm sau mùa cao điểm. Để ứng phó, NSRP triển khai đồng bộ các giải pháp như đảm bảo nguồn cung dầu thô ổn định, đa dạng hóa nguyên liệu đầu vào, tối ưu kế hoạch sản xuất và nghiên cứu mở rộng chuỗi sản phẩm”. Thông qua đó, NSRP tiếp tục khẳng định cam kết cung ứng nhiên liệu ổn định cho thị trường nội địa, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Ngành công thương đánh giá, dư địa tăng trưởng vẫn còn đáng kể ở nhiều lĩnh vực. Trong đó, sản xuất điện có khả năng mở rộng nếu được huy động tối đa; đầu tư công được chỉ đạo quyết liệt là cú hích thúc đẩy tiêu thụ vật liệu xây dựng như xi măng, thép, gạch ngói - khi sản lượng xi măng mới đạt hơn 10/24 triệu tấn mục tiêu cả năm. Với ngành dệt may, da giày, sau khi Hoa Kỳ chính thức công bố mức thuế quan, các DN có thể ổn định chiến lược sản xuất mới. Một số dự án công nghiệp mới cũng sắp đi vào hoạt động, điển hình là Nhà máy lốp ô tô Radial của Công ty TNHH Lốp Cofo Việt Nam, dự kiến vận hành trong quý III, hứa hẹn bổ sung năng lực sản xuất và tạo giá trị gia tăng cho ngành công nghiệp tỉnh.

“Chúng tôi đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng đầy thách thức. Trước hết là ổn định sản xuất, bám sát tình hình tiêu thụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN trong các lĩnh vực chủ lực. Cùng với đó là đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu, nâng cao hiện diện sản phẩm công nghiệp Thanh Hóa trên thị trường quốc tế”, Giám đốc Sở Công Thương Trần Anh Chung cho biết.

Để tạo thêm dư địa tăng trưởng, ngành công thương kiến nghị tỉnh ưu tiên tháo gỡ ngay các điểm nghẽn của những dự án đang triển khai, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư để sớm đưa các dự án vào vận hành. Đồng thời, yêu cầu sự phối hợp chủ động giữa các sở, ngành, địa phương, đặc biệt là chính quyền cơ sở trong xử lý đất đai, pháp lý và tổ chức thi công. Đây sẽ là nguồn lực quan trọng góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP của tỉnh trong năm 2025.

Để thúc đẩy đầu tư công, tỉnh Thanh Hóa đã kiện toàn các tổ công tác, đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt, với mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2025. Mục tiêu này không chỉ nhằm bảo đảm tiến độ giải ngân, mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường xây dựng và sản xuất vật liệu.

Trong lĩnh vực xuất khẩu, dù chịu tác động từ chính sách thuế mới của Hoa Kỳ, song nhiều DN vẫn khẳng định được năng lực cạnh tranh bằng chất lượng và sự chuyên nghiệp. Bà Hoàng Thị Kim Dung, Giám đốc Công ty TNHH May Huệ Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thanh Hóa, cho biết: Các quốc gia có mức thuế quan thấp hơn tuy có lợi thế về chi phí lao động, nhưng thiếu nền tảng kỹ thuật và tay nghề. Trong khi đó, những mặt hàng yêu cầu cao về tính thẩm mỹ, kỹ năng, vốn là thế mạnh truyền thống của Việt Nam vẫn giữ được lợi thế nhất định, mở ra cơ hội chuyển đổi và bứt phá cho các DN nếu nắm bắt kịp thời.

Điển hình như tại Công ty TNHH SQSTOY VINA - Chi nhánh Thanh Hóa, chuyên sản xuất thú nhồi bông xuất khẩu sang Mỹ và EU, trong đó thị phần thị trường Mỹ chiếm tới 70%. Bà Lê Thị Lý, phụ trách kinh doanh, chia sẻ: “Chúng tôi xuất khẩu trực tiếp sang đối tác Mỹ, hiện đơn hàng vẫn dồi dào và còn ghi nhận sự dịch chuyển từ thị trường Trung Quốc. Công ty đã có đơn hàng đến tháng 11/2025, các đối tác truyền thống vẫn duy trì cam kết, chỉ chờ phê duyệt sản lượng”.

Hoạt động logistics của Thanh Hóa tiếp tục mở rộng dư địa phát triển khi Cảng Nghi Sơn vừa đón thêm một hãng tàu container mới, thiết lập tuyến vận tải ven biển Hải Phòng - Nghi Sơn. Đây là cột mốc quan trọng trong lộ trình nâng cao năng lực dịch vụ logistics, đa dạng hóa loại hình vận tải tại đây. Tuyến vận tải mới không chỉ tăng kết nối hàng hóa, giảm áp lực cho vận tải đường bộ, mà còn góp phần tiết giảm chi phí logistics, thúc đẩy xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư và tăng thu ngân sách cho địa phương.

Ngành may mặc trình độ cao vẫn có lợi thế cạnh tranh trên thương trường (Trong ảnh: Công nhân Công ty TNHH SAB Việt Nam sản xuất phụ liệu may mặc xuất khẩu).

Theo ông Trần Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT MacStar Group, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN dịch vụ logistics Việt Nam, chia sẻ: "Trung bình mỗi chuyến tàu trên tuyến mới có thể vận chuyển khoảng 200 TEU hàng hóa của 10 - 20 DN khu vực Bắc Trung bộ. Dự kiến, từ năm 2026, khi nhu cầu hàng hóa tăng, tần suất chuyến tàu sẽ được nâng lên 6 chuyến/tuần, tạo động lực tăng trưởng mới cho ngành logistics và hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh".

Không nằm ngoài dòng chảy, ngành du lịch cũng đang tích cực làm mới sản phẩm, tăng tính hấp dẫn và trải nghiệm cho du khách. Một số điểm đến, sản phẩm mới được đưa vào khai thác như Khu sinh thái đồi Thọ (hay Lamori Resort & Spa), du lịch cộng đồng miền núi, du lịch mạo hiểm... đang tạo hiệu ứng tích cực trên thị trường. Bên cạnh đó, các hoạt động quảng bá, tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn đã được đầu tư bài bản, góp phần khẳng định hình ảnh Thanh Hóa là điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc.

Kỳ vọng những “xung lực” mới

Dòng vốn đầu tư tiếp tục là một trong những “xung lực” quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Trong tháng 7, Thanh Hóa thu hút thêm 15 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 4 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt 953 tỷ đồng và 213,1 triệu USD. Tính đến ngày 15/7/2025, toàn tỉnh đã thu hút được 75 dự án (gồm 9 dự án FDI), với tổng vốn đăng ký đạt 13.845 tỷ đồng và 411,7 triệu USD, tăng 44,8% so với cùng kỳ năm trước.

Điểm đáng ghi nhận là nhiều dự án đã nhanh chóng bắt tay vào triển khai. Điển hình như dự án Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Khu Công nghiệp Bỉm Sơn. Với quy mô 22,5ha đất gắn với hạ tầng kỹ thuật từ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4, tổng mức đầu tư hơn 1.489 tỷ đồng, công suất thiết kế 400.000 tấn phân lân nung chảy và 100.000 tấn phân bón NPK mỗi năm, đây là một trong những dự án công nghiệp hiện đại, thân thiện môi trường, góp phần gia tăng năng lực sản xuất, tạo việc làm và đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách địa phương mỗi năm.

Cùng với tích cực chuẩn bị khởi công Khu Công nghiệp WHA Smart Technology - Thanh Hóa giai đoạn 1, Công ty CP WHA Industrial Zone Thanh Hóa cũng đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục để khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp WHA Smart Technology 2 - Thanh Hóa trong quý IV năm nay. Dự án có quy mô gần 175ha, tổng vốn đầu tư 1.450 tỷ đồng, được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp thông minh, xanh - sạch - hiện đại.

Công ty TNHH SQSTOY VINA - Chi nhánh Thanh Hóa vẫn có đơn hàng sản xuất thú nhồi bông dồi dào sang thị trường Mỹ.

Việc tiếp tục mở rộng đầu tư của WHA - tập đoàn hàng đầu Thái Lan về hạ tầng công nghiệp không chỉ thể hiện niềm tin chiến lược của nhà đầu tư vào môi trường đầu tư Thanh Hóa, mà còn mở ra cơ hội đón dòng vốn FDI thế hệ mới, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp điện tử, năng lượng tái tạo, logistics tích hợp. Khu công nghiệp này cũng đang được kỳ vọng trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư quốc tế đang tìm kiếm vị trí chiến lược, hạ tầng đồng bộ, dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp và chính quyền đồng hành.

Tỉnh Thanh Hóa đang quyết liệt tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng theo Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 29/7/2025. Theo đó, tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, nâng công suất 9 mỏ đủ điều kiện; đẩy nhanh thủ tục với các mỏ đã cấp phép; xử lý dứt điểm các vi phạm. Về lâu dài, công tác quy hoạch, đấu giá, lựa chọn nhà đầu tư sẽ được thực hiện bài bản, minh bạch, gắn với phát triển bền vững, tạo thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Trong dài hạn, xác định công nghiệp là trụ cột thúc đẩy tăng trưởng GRDP, Thanh Hóa đang tập trung thu hút có chọn lọc các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn như sau lọc hóa dầu, dược phẩm, ô tô, điện tử, phần mềm... Song song với đó, tỉnh ưu tiên phát triển các ngành sử dụng nhiều lao động như may mặc, giày da, tiểu thủ công nghiệp tại vùng nông thôn, miền núi, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo sinh kế bền vững.

Tỉnh cũng đẩy mạnh cải cách, linh hoạt vận dụng cơ chế Trung ương kết hợp chính sách ưu đãi địa phương, tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, hỗ trợ hạ tầng khu, cụm công nghiệp, đào tạo nhân lực. Xúc tiến thương mại, đầu tư được định hướng chuyên sâu, sát nhu cầu thị trường và nhà đầu tư tiềm năng. Các quy hoạch, dự án được gắn với lợi thế vùng sau sáp nhập, từng bước kiến tạo nền tảng vững chắc để các ngành, lĩnh vực kinh tế phát triển toàn diện, mạnh mẽ trong tương lai.

