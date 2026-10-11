Khủng hoảng nhà ở phủ bóng bầu cử sớm tại Tây Ban Nha

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cam kết củng cố các biện pháp bảo vệ người thuê nhà và duy trì luật nhà ở nếu đảng của ông giành đa số tuyệt đối trong cuộc tổng tuyển cử sớm ngày 29/11. Khủng hoảng nhà ở, giá thuê tăng cao và tình trạng thiếu nhà ở có giá phải chăng đang trở thành những vấn đề trọng tâm của chiến dịch tranh cử.

Thủ tướng Pedro Sánchez đã khởi động chiến dịch tranh cử tại thị trấn Dos Hermanas, thuộc tỉnh Sevilla, miền Nam Tây Ban Nha, trước khoảng 5.000 người ủng hộ. Đây là địa điểm có ý nghĩa chính trị đối với đảng Công nhân Xã hội Tây Ban Nha (PSOE), khi đảng này vẫn duy trì quyền lực tại địa phương sau các cuộc bầu cử khu vực gần đây.

Ông Sánchez tuyên bố chính sách nhà ở sẽ tiếp tục được duy trì lâu dài và một quốc hội có đa số tiến bộ rộng rãi cùng chính phủ tiến bộ trong nhiệm kỳ tới sẽ củng cố, bảo vệ các quy định về nhà ở, nhằm bảo vệ những chủ sở hữu bất động sản nhỏ và người thuê nhà trước tình trạng đầu cơ.

Cam kết được đưa ra sau khi chính phủ thiểu số của ông không thể thông qua các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp về nhà ở tại quốc hội. Giá thuê nhà tăng, tình trạng trục xuất người thuê và nguồn cung nhà ở giá phải chăng thiếu hụt đã làm gia tăng bất bình trong xã hội, đồng thời châm ngòi cho các cuộc biểu tình trên toàn quốc.

Trong khi đó, lãnh đạo đảng Nhân dân (PP) đối lập, ông Alberto Núñez Feijóo, cũng khởi động chiến dịch tại Madrid, kêu gọi thay đổi chính phủ và cam kết nỗ lực vì những người mong muốn có sự thay đổi tại đất nước. Ông Feijóo công kích Thủ tướng Sánchez, nhấn mạnh kinh nghiệm quản lý ngân sách, duy trì dịch vụ công và điều hành trong những giai đoạn thuận lợi cũng như khó khăn.

Cuộc bầu cử sớm ngày 29/11 diễn ra sau khi các kế hoạch nhà ở của chính phủ gặp bế tắc tại quốc hội. Đây được xem là một phép thử quan trọng đối với PSOE sau khi đảng này chịu thất bại trong một loạt cuộc bầu cử địa phương, khu vực, quốc hội và Nghị viện châu Âu trong những năm gần đây.

Theo số liệu được công bố, có 2.769.645 cử tri mang hộ chiếu Tây Ban Nha đang sinh sống ở nước ngoài đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu, tăng hơn 19%, tương đương 444.335 người, so với cuộc bầu cử năm 2023. Từ năm 2023, danh sách cử tri toàn quốc của Tây Ban Nha tăng thêm 1,26 triệu người; khoảng 1,6 triệu thanh niên đã đến tuổi đi bầu và đủ điều kiện tham gia bầu cử lần đầu.

Bích Hồng