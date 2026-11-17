Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Lĩnh Độ

Chiều 17/11, đồng chí Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 cùng cán bộ, Nhân dân thôn Lĩnh Độ, xã Đông Thành.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Lương Thị Hoa và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng cán bộ, Nhân dân thôn Lĩnh Độ bức ảnh “Bác Hồ bắt tay Bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai thôn Phượng Lĩnh và Phương Độ, thôn Lĩnh Độ có 725 hộ với 2.658 nhân khẩu. Sau sắp xếp, thôn nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa.

Năm 2026, thôn đã tuyên truyền, vận động 19/21 hộ dân tự nguyện hiến đất, với diện tích hàng nghìn m2 phục vụ việc mở rộng, chỉnh trang khu vực nhà văn hóa. Đến nay, số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm 88,27%.

Cùng với đó, các chi hội, đoàn thể đã có nhiều cách làm thiết thực như duy trì nguồn quỹ cho hội viên vay phát triển kinh tế, thành lập các tuyến đường tự quản về vệ sinh môi trường; hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công và các ứng dụng số, hàng năm quan tâm chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công...

Bí thư Chi bộ thôn Lĩnh Độ ôn lại lịch sử Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân trong thôn đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm của MTTQ Việt Nam, tìm hiểu ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11; đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Trên cơ sở đó, các đại biểu và người dân đã trao đổi, đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, phát triển vững mạnh.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa phát biểu chung vui với cán bộ, Nhân dân thôn Lĩnh Độ.

Chung vui với cán bộ, Nhân dân thôn Lĩnh Độ, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa ghi nhận, biểu dương những kết quả thôn đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh trật tự, góp phần xây dựng thôn Lĩnh Độ ngày càng phát triển.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng Nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Đinh Thị Ngọc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh cho cán bộ, Nhân dân thôn Lĩnh Độ; trao tặng Nhà Đại đoàn kết và quà cho gia đình bà Đinh Thị Ngọc; trao quà cho 10 hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn.