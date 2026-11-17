Ngày hội Đại đoàn kết tại tổ dân phố Biện Sơn, phường Nghi Sơn

Chiều 17/11, tổ dân phố Biện Sơn, phường Nghi Sơn đã tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Dự và chung vui ngày hội có đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh, lãnh đạo phường Nghi Sơn cùng đông đảo cán bộ và Nhân dân tổ dân phố.

Tổ dân phố Biện Sơn hiện có 1.193 hộ với 4.776 nhân khẩu, trong đó có 570 hộ gia đình theo đạo Công giáo. Phát huy tinh thần đoàn kết, cán bộ và Nhân dân tổ dân phố đã tích cực phát triển kinh tế với các ngành nghề chủ yếu là dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp, khai thác, nuôi trồng và dịch vụ hậu cần nghề cá; thu nhập bình quân đầu người đạt 72 triệu đồng/năm.

Các đại biểu và Nhân dân tổ dân phố Biện Sơn dự ngày hội.

Phong trào xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn được Nhân dân hưởng ứng tích cực. Công tác an sinh xã hội, khuyến học, khuyến tài được quan tâm; an ninh trật tự được giữ vững.

Phát biểu chung vui với cán bộ và Nhân dân tổ dân phố Biện Sơn, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Hoàng Văn Hưng biểu dương những kết quả tổ dân phố đạt được, nhất là trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và chăm lo an sinh xã hội. Đồng thời mong muốn cán bộ và Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo trong lao động, sản xuất; khai thác hiệu quả lợi thế về kinh tế biển, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh tặng cán bộ, Nhân dân tổ dân phố Biện Sơn bức ảnh “Bác Hồ bắt tay Bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn của phường Nghi Sơn.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại tổ dân phố Biện Sơn, phường Nghi Sơn.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh, lãnh đạo phường Nghi Sơn đã tặng quà cho cán bộ và Nhân dân tổ dân phố Biện Sơn; trao biển hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết và tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hồng Ngọc