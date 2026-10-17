Khi du khách lựa chọn “Du lịch xanh”

Lựa chọn của du khách có tác động quan trọng đến cách các doanh nghiệp lữ hành xây dựng chương trình và tổ chức hoạt động du lịch theo hướng xanh, có trách nhiệm hơn với môi trường và cộng đồng. Mỗi hành trình không chỉ đáp ứng nhu cầu trải nghiệm mà còn đặt ra yêu cầu gìn giữ cảnh quan, bảo vệ môi trường và các giá trị văn hóa tại điểm đến.

Du khách tìm hiểu các hành trình du lịch xanh do Công ty CP Du lịch Vietravel cung cấp tại Liên hoan văn hóa ẩm thực xứ Thanh năm 2026.

Tại các buổi tư vấn tour do Công ty CP Du lịch Vietravel tổ chức trong khuôn khổ Liên hoan Văn hóa ẩm thực xứ Thanh năm 2026 (diễn ra tại Công viên Hội An, phường Hạc Thành, từ ngày 8 - 11/10), du khách được tìm hiểu các chương trình tham quan, nghỉ dưỡng và khám phá điểm đến. Thông tin về lịch trình, địa danh tham quan, thời gian di chuyển và dịch vụ được giới thiệu để khách cân nhắc theo nhu cầu. Cùng với các tour nghỉ dưỡng, những hành trình kết hợp tham quan di tích, di sản, khám phá cảnh quan và tìm hiểu văn hóa địa phương trong mùa thu - đông cũng đã được doanh nghiệp giới thiệu.

Theo bà Trần Thị Nga, Giám đốc Vietravel chi nhánh Thanh Hóa: “Việc tư vấn, định hướng hành trình trước hết cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của du khách. Đặc biệt, trong bối cảnh thông tin về điểm đến ngày càng đa dạng, khách hàng chủ động hơn trong việc tìm hiểu và lựa chọn chuyến đi, đòi hỏi doanh nghiệp phải nắm bắt nhu cầu để xây dựng chương trình phù hợp. Với các hành trình “du lịch xanh” tại Thanh Hóa, du khách có xu hướng lựa chọn các trọng điểm du lịch văn hóa - lịch sử như Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh kết hợp các sự kiện văn hóa, du lịch. Cùng với đó là các chương trình du lịch sinh thái cộng đồng kết hợp tham quan cảnh quan với tìm hiểu đời sống bản làng, kiến trúc nhà ở, ẩm thực và phong tục của người dân địa phương”.

Tại các điểm du lịch sinh thái cộng đồng của tỉnh, hoạt động trải nghiệm thường gắn với cảnh quan tự nhiên và đời sống bản địa. Trong đó, Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông là một trong những điểm đến với các chương trình tham quan, trekking, tìm hiểu kiến trúc nhà sàn, thưởng thức ẩm thực địa phương và nghỉ dưỡng. Cảnh quan núi rừng, ruộng bậc thang cùng không gian sinh sống của đồng bào dân tộc Thái là những yếu tố được các đơn vị lữ hành đưa vào chương trình “du lịch xanh” phục vụ du khách.

Ông Đỗ Đức Mạnh, Chi hội trưởng Chi hội Du lịch Pù Luông, cho biết: “Cùng với lượng khách đi theo các đơn vị lữ hành, có khoảng 20% là khách du lịch tự túc. Với nhóm khách này, thông tin về sản phẩm, điều kiện tham quan, dịch vụ lưu trú và các hoạt động trải nghiệm có vai trò quan trọng trong quá trình chuẩn bị chuyến đi. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch vì thế cần nắm bắt nhu cầu, chủ động cung cấp thông tin và tổ chức dịch vụ phù hợp với hình thức trải nghiệm, thời gian lưu trú của từng nhóm khách".

Cũng theo ông Đỗ Đức Mạnh, việc lựa chọn những điểm đến gắn với thiên nhiên, di sản và văn hóa bản địa cũng đặt ra yêu cầu về ý thức của du khách trong quá trình tham quan. Tại các khu vực sinh thái, việc không xả rác, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, tuân thủ hướng dẫn và giữ gìn cảnh quan góp phần bảo vệ môi trường điểm đến. Đối với các di tích, di sản, du khách cần chủ động hơn trong việc tìm hiểu quy định bảo vệ công trình, hiện vật và không gian tham quan. Tại các bản du lịch cộng đồng, việc tôn trọng phong tục, tập quán, giữ gìn không gian sinh hoạt của người dân cũng cần được chú trọng.

Cùng với ý thức của du khách, trách nhiệm của doanh nghiệp và các đơn vị cung cấp dịch vụ là những yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển du lịch xanh. Việc xây dựng chương trình cần đi đôi với cung cấp thông tin rõ ràng về đặc điểm điểm đến, điều kiện tham quan và những lưu ý cần thiết. Các cơ sở lưu trú, nhà hàng cần chú trọng vệ sinh môi trường, quản lý rác thải, sử dụng hợp lý nguồn nước và tài nguyên tại chỗ. Đặc biệt, tại các địa bàn phát triển du lịch cộng đồng, việc gìn giữ cảnh quan, bảo tồn giá trị văn hóa và gắn hoạt động du lịch với sinh kế của người dân cũng là những vấn đề cần được quan tâm.

Từ những chuyến tham quan di sản đến hành trình khám phá thiên nhiên, lựa chọn của du khách không chỉ thể hiện ở điểm đến hay loại hình trải nghiệm mà còn ở cách ứng xử trong suốt chuyến đi. Khi du khách có ý thức bảo vệ môi trường, tôn trọng văn hóa bản địa và doanh nghiệp chú trọng trách nhiệm trong cung cấp dịch vụ, các giá trị của điểm đến sẽ được gìn giữ trong quá trình khai thác du lịch xanh trên vùng đất xứ Thanh.

Bài và ảnh: Lê Anh