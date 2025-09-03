Khi các chủ thể “bắt tay” tiêu thụ sản phẩm OCOP

Không chỉ chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, hoàn thiện sản phẩm OCOP mà thời gian gần đây, nhiều chủ thể OCOP của tỉnh đã “bắt tay” triển khai nhiều hình thức thúc đẩy, tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, toàn tỉnh đã có 649 sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, hầu hết các chủ thể OCOP có quy mô nhỏ, sản xuất theo phương thức truyền thống; đồng thời, hạn chế về vốn, nhân lực, công nghệ nên việc mở rộng thị trường tiêu thụ vẫn còn nhiều khó khăn. Từ thực tế đó, nhiều chủ thể đã có cách làm chủ động, sáng tạo nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm của mình.

Các chủ thể OCOP trong buổi livestream đồng đội bán hàng trên nền tảng số.

Tham gia Chương trình OCOP từ năm 2020, HTX Chế biến thủy sản Hải Bình, phường Hải Bình đã có 3 sản phẩm OCOP 3 sao là nước mắm cốt cá cơm Vị Thanh, mắm tôm Vị Thanh, mắm tép Vị Thanh. Với sự năng động, các sản phẩm OCOP của HTX Chế biến thủy sản Hải Bình có sự phát triển đáng kể. Từ chỗ sản xuất theo phương thức truyền thống, nhỏ lẻ, bán “thô” theo can, chai thì đến nay, cơ sở này đã áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại, bao bì, nhãn mác đẹp mắt, được thị trường, người tiêu dùng đánh giá cao. Để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, HTX đã tích cực tham gia xúc tiến thương mại tại các hội chợ, triển lãm trong, ngoài tỉnh. Anh Nguyễn Thế Hoàng, giám đốc HTX, cho biết: "Thông qua việc tham gia xúc tiến thương mại, HTX đã kết nối, liên kết và hợp tác với nhiều đơn vị, chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP khác để xây dựng các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, mỗi năm, các thành viên của HTX đã đưa ra thị trường khoảng 300 - 500 nghìn lít nước mắm cốt và khoảng 100 tấn mắm tôm, mắm tép, mắm chua các loại”. Được biết, các sản phẩm của HTX luôn đảm bảo nghiêm ngặt quy trình sản xuất, nên chất lượng bảo đảm, được khách hàng tin tưởng lựa chọn sử dụng. Hiện nay, HTX đang tạo việc làm cho 10 lao động, với thu nhập bình quân từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng.

Sau hơn 2 năm phát triển, các sản phẩm OCOP như: Mắc ca Thành Phát, trà thu ca của HTX Mắc ca Thành Phát, xã Thượng Ninh đã được người tiêu dùng đón nhận, sức tiêu thụ khá trên thị trường. Song, chị Phạm Thị Thu - chủ thể sản xuất vẫn chưa bằng lòng với thành quả ấy. Chị luôn trăn trở tìm hướng tiêu thụ mới phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại. Sau nhiều lần tham gia các lớp tập huấn về ứng dụng chuyển đổi số vào tiêu thụ sản phẩm do các sở, ban, ngành của tỉnh tổ chức, chị Thu đã chủ động học hỏi, sáng tạo để thực hiện các video quảng bá sản phẩm, mở gian hàng trên nền tảng số. Tháng 8/2025, chị đã kết nối, liên kết với một số chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP có sản phẩm tương đồng về văn hóa, vùng miền để tổ chức livestream bán hàng trực tuyến trên nền tảng tiktok. Với nội dung, cách thể hiện sáng tạo, phiên livestream của các chủ thể đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem, số lượng đơn hàng bán ra cũng vượt kế hoạch. Chị Thu cho biết: “Việc “bắt tay” với các chủ thể khác để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trên tiktok không quá xa lạ trên thị trường nhưng với cộng đồng chủ thể OCOP Thanh Hóa thì đây là cách làm mới. Qua việc livestream “đồng đội”, chúng tôi có cơ hội tiếp cận với lượng khách hàng đông hơn, không giới hạn về địa lý, do đó số lượng sản phẩm bán ra cũng nhiều hơn”.

Thực tế cho thấy, hiện nay, nhiều chủ thể OCOP đã tận dụng sự phát triển của công nghệ số để quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Nhận thức rõ vấn đề này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác chuyển đổi số để đưa các sản phẩm OCOP giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ trên không gian mạng. Trong đó, tỉnh hỗ trợ các chủ thể đăng tải thông tin, nguồn gốc sản phẩm OCOP trên một số website như:

ocoptinhthanhhoa.vn; nongsanantoanthanhhoa.vn và trên nền tảng mạng xã hội facebook, zalo, tiktok. Bên cạnh đó, hướng dẫn các chủ thể có sản phẩm OCOP tạo các gian hàng để bán sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử như postmart.vn, voso.vn, shopee, lazada, alibaba... Đồng thời, phối hợp tổ chức phiên livestream “Chợ phiên OCOP Thanh Hóa” để giới thiệu sản phẩm nông sản đặc sản của tỉnh nhà. Việc sử dụng nền tảng số không chỉ dừng lại ở việc quảng bá sản phẩm, mà còn hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực bán hàng online cho các chủ thể OCOP, giúp họ bắt nhịp xu thế thương mại điện tử.

Từ việc được “cầm tay, chỉ việc”, nhiều chủ thể OCOP đã linh hoạt, năng động và chủ động kết nối với nhau để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Theo thống kê, toàn tỉnh đã có hơn 500 sản phẩm OCOP được đăng tải, bán trên các sàn thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội. Việc “bắt tay” tiêu thụ sản phẩm OCOP đã và đang minh chứng rõ nét cho sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa sản phẩm bản địa với công nghệ số, mở ra cơ hội lớn để đặc sản tỉnh Thanh Hóa vươn xa ra thị trường trong và ngoài nước.

Bài và ảnh: Lê Hòa