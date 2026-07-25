Xã Phú Lệ cần tận dụng tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển 3 loại hình du lịch

Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ tại xã Phú Lệ sáng 25/7, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị địa phương cần xây dựng giải pháp, kế hoạch phát huy tiềm năng, lợi thế trong phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh nhằm tạo ra sản phẩm mới, cụ thể, tăng thêm nguồn thu mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong thăm, kiểm tra thực tế tại xã Phú Lệ.

Từ ngày 1/7/2025, xã Phú Lệ chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở sáp nhập các xã: Phú Sơn, Phú Thanh và Phú Lệ trước đây. Với điều kiện tự nhiên và địa hình phong phú, địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế trong phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong và các thành viên trong đoàn đi thăm, đánh giá tiềm năng phát triển du lịch tại xã Phú Lệ.

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã và sự đồng lòng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã Phú Lệ đạt nhiều kết quả tích cực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo xã Phú Lệ.

Tuy nhiên, địa phương vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. Theo báo cáo của lãnh đạo xã, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn chưa tạo được chuyển biến tích cực, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa hình thành được các vùng sản xuất tập trung và chưa tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao.

Tiến độ thực hiện một số công trình, dự án còn chậm so với kế hoạch; công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ thấp (37,7%), ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn vốn và tiến độ hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc tác động đến sự phát triển của địa phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Phú Lệ, đặc biệt là người đứng đầu cần phải thay đổi tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; chuyển trạng thái quản lý sang trạng thái quản trị, phục vụ người dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với xã Phú Lệ.

Địa phương cần xây dựng giải pháp, kế hoạch phát huy tiềm năng, lợi thế trong phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh nhằm tạo ra sản phẩm mới, cụ thể, tăng thêm nguồn thu mới cho địa phương. Quan tâm đến việc quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa truyền thống và con người để thu hút du khách và phát triển kinh tế.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, là một trong những thế mạnh của địa phương. Trong đó, phải quan tâm đến chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi; phát triển sản xuất trên cơ sở bám sát điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và nhu cầu thị trường; nghiên cứu triển khai mô hình kết nối “3 nhà”: Nhà nước - Nhà nông - Doanh nghiệp. Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, thực hiện nghiêm công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng chống lũ quét, sạt lở đất, nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các công trình, dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Cùng với đó, Phú Lệ cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người dân; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa; xóa bỏ các hủ tục. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công; tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, số hóa hồ sơ và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu dùng chung.

Quốc Hương