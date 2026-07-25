Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực đưa Phú Xuân phát triển

Làm việc với cán bộ chủ chốt xã Phú Xuân chiều 25/7, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất; nhận diện những khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” để xây dựng phương án, kế hoạch, tổ chức thực hiện hiệu quả. Đồng thời, thay đổi cách tiếp cận, lấy mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với nỗ lực, quyết tâm cao nhất.

Toàn cảnh buổi làm việc.

6 tháng đầu năm 2026, sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn xã Phú Xuân duy trì ổn định; chăn nuôi phát triển, không phát sinh dịch bệnh lớn; công tác quản lý, bảo vệ rừng được tăng cường. Thu ngân sách nhà nước đạt 78,69% dự toán năm, vượt tiến độ bình quân; công tác giải phóng mặt bằng và triển khai các công trình đầu tư được tập trung thực hiện. Các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân, cơ cấu kinh tế và giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích chưa đến thời điểm đánh giá nhưng cơ bản bảo đảm lộ trình thực hiện.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, lao động, việc làm và an sinh xã hội được triển khai đồng bộ; chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và công tác giảm nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các chỉ tiêu về giảm nghèo, bảo hiểm y tế, gia đình văn hóa, thôn văn hóa và lao động qua đào tạo cơ bản bảo đảm tiến độ.

Lãnh đạo xã Phú Xuân phát biểu tại buổi làm việc.

Trên cơ sở nội dung báo cáo, ý kiến đại biểu cũng như qua nắm bắt tình hình thực tiễn, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đề nghị cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên địa phương tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất; nhận diện những khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” để xây dựng phương án, kế hoạch, tổ chức thực hiện hiệu quả. Đồng thời, thay đổi cách tiếp cận, lấy mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với nỗ lực, quyết tâm cao nhất.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí đề nghị địa phương tập trung tuyên truyền thay đổi phương thức sản xuất giúp người dân chuyển từ canh tác nhỏ lẻ sang nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng khoa học - kỹ thuật và gắn với thị trường, đặc biệt quan tâm phát triển cây lâm nghiệp. Quan tâm đẩy mạnh kết nối vùng tạo dựng không gian phát triển, trong đó quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Cùng với đó, tập trung đầu tư cơ sở vật chất cho trạm y tế, triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế nhằm đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân; quan tâm cơ sở vật chất trường học để nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Quan tâm đến đời sống Nhân dân khu vực có nguy cơ bị sạt lở.

Địa phương cũng cần xây dựng phương án, kế hoạch trong phát triển du lịch, dịch vụ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số nhằm đáp ứng tốt nhu cầu công việc cũng như giải quyết nhanh chóng thủ tục cho người dân.

Quốc Hương