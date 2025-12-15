Khám phá nơi tranh tài của Thanh Trúc và tuyển Jujitsu Việt Nam

SEA Games 33 không chỉ nóng bởi những tấm huy chương, mà còn gây ấn tượng bởi những địa điểm thi đấu chứa đựng nhiều bất ngờ. Hôm nay, hãy cùng khám phá tòa nhà Ronnaphakat - nơi gương mặt quen thuộc của thể thao Thanh Hóa - Nguyễn Thanh Trúc tranh tài của đội tuyển Jujitsu Việt Nam.

Tòa nhà Ronnaphakat nằm uy nghiêm trong khuôn viên căn cứ Không quân tại Đôn Mường.

Ngay từ cổng vào, những chiếc máy bay chiến đấu được trưng bày uy nghi như những “vệ sĩ” khổng lồ chào đón các đoàn thể thao quốc tế.

Những chiếc máy bay quân sự được trưng bày ngay lối vào, tạo nên bối cảnh check-in độc đáo cho kỳ SEA Games này.

Rời khỏi sự ồn ào, náo nhiệt đặc trưng của Bangkok, khuôn viên dẫn lối vào khu vực thi đấu mở ra rộng rãi. Cảm giác thoáng đãng này giúp các VĐV giải tỏa bớt áp lực tâm lý trước giờ thi đấu.

Công tác an ninh được nước chủ nhà Thái Lan đặt lên hàng đầu. Ban tổ chức (BTC) đã thể hiện sự chu đáo trong việc phân luồng. Khu vực lối vào dành riêng cho VIP, quan chức và trọng tài được tách biệt, đảm bảo sự trang trọng và trật tự.

Không khí ngày hội thể thao khu vực hiện lên rực rỡ ngay tại sảnh chính. Cổng chào được trang trí công phu với cờ của 11 quốc gia Đông Nam Á.

Đặc biệt quan trọng với các tuyển thủ là khu vực khởi động (Warm-up area) dành cho VĐV được bố trí riêng biệt bên hông nhà thi đấu. Không gian này đủ kín đáo và yên tĩnh để Thanh Trúc và các đồng đội có thể tập trung khởi động, ép dẻo và chuẩn bị tâm lý tốt nhất trước khi bước ra “ánh đèn sân khấu”.

Bước vào bên trong nhà thi đấu, thảm đấu theo tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống ánh sáng được thiết kế tập trung, làm nổi bật khu vực thi đấu nhưng không gây chói mắt cho trọng tài và VĐV. Mọi thứ sẵn sàng cho những màn so tài đỉnh cao.

Để phục vụ khán giả và công tác chuyên môn, hệ thống màn hình LED lớn được lắp đặt ngay tại trung tâm, trình chiếu trực tiếp diễn biến trận đấu.

Các vị trí đặt máy quay truyền hình cũng được bố trí bao quát mọi góc độ, hứa hẹn mang đến những hình ảnh sắc nét nhất cho người hâm mộ quê nhà theo dõi qua màn ảnh nhỏ.

Hoàng Sơn (Từ Bangkok)