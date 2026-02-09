Khai mạc Hội sách, báo Xuân Bính Ngọ 2026

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng xuân mới, chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), sáng 9/2, Trung tâm Bảo tồn di sản, Bảo tàng và Thư viện Thanh Hóa tổ chức khai mạc Hội sách, báo Xuân Bính Ngọ 2026.

Hội sách, báo Xuân Bính Ngọ 2026 giới thiệu 250 số báo, tạp chí xuân đến bạn đọc.

Tại hội sách, Trung tâm Bảo tồn di sản, Bảo tàng và Thư viện Thanh Hóa (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trưng bày và giới thiệu hơn 250 số báo, tạp chí xuân của các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các ấn phẩm có nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, phản ánh toàn diện những thành tựu nổi bật của đất nước và của tỉnh Thanh Hóa trong năm 2025 trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh. Qua đó, giúp bạn đọc nhìn lại một năm nhiều dấu ấn đổi mới, củng cố niềm tin, niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc và tạo khí thế, động lực cho năm mới 2026.

Văn nghệ chào mừng tại lễ khai mạc Hội sách, báo xuân Bính Ngọ 2026.

Cùng với không gian báo xuân, Trung tâm Bảo tồn di sản, Bảo tàng và Thư viện Thanh Hóa tổ chức triển lãm sách với chủ đề “Mừng Đảng - Mừng Xuân - Mừng đất nước đổi mới”, gồm hơn 2.500 tư liệu viết về Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, những thành tựu nổi bật trong công cuộc đổi mới đất nước; về lịch sử, văn hóa, con người và sự phát triển của quê hương Thanh Hóa xưa và nay. Hoạt động này góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và khơi dậy tinh thần học tập, nghiên cứu trong Nhân dân.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày sách, báo xuân.

Trong khuôn khổ hội sách, Trung tâm Bảo tồn di sản, Bảo tàng và Thư viện Thanh Hóa phối hợp với Câu lạc bộ Thư pháp và các nhà thư pháp tổ chức Lễ hội Thư pháp và tặng chữ ngày xuân.

Thông qua những nét bút tài hoa, các nhà thư pháp gửi gắm những ước vọng tốt đẹp về một năm mới bình an, hạnh phúc, thịnh vượng, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống và gìn giữ nét đẹp xin - cho chữ của dân tộc mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Lễ hội Thư pháp và tặng chữ ngày xuân.

Hội sách, báo Xuân Bính Ngọ 2026 là hoạt động văn hóa đầu năm có ý nghĩa thiết thực, góp phần tôn vinh giá trị của tri thức, báo chí và xuất bản; đồng thời tạo không gian văn hóa lành mạnh, bổ ích phục vụ Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đây cũng là dịp để Trung tâm Bảo tồn di sản, Bảo tàng và Thư viện Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm văn hóa, thông tin, tri thức của tỉnh; là cầu nối giữa sách, báo với cộng đồng, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và xây dựng xã hội học tập suốt đời.

Hương Quỳnh