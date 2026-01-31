Khai mạc Chương trình “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ năm 2026

Sáng 31/1, tại xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức Lễ khai mạc Chương trình “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ năm 2026 cấp Trung ương.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình trao quà cho người dân.

Tham dự Chương trình có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Đỗ Thị Thu Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình; cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Ninh Bình.

Dự chương trình còn có lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội; lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ các tỉnh Hưng Yên, Hà Nội; đại diện các doanh nghiệp, tổ chức, nhà tài trợ, cùng đông đảo cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và 1.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Bà Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, bà Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chia sẻ: Chương trình “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ năm 2026 diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng , kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và hướng tới cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

“Chương trình trao 1.000 suất quà ngày hôm nay cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người yếu thế trong xã hội là minh chứng sinh động cho sự chung tay, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của các tổ chức nhân đạo, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong việc chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần để ‘không ai bị bỏ lại phía sau’ trong quá trình phát triển của tỉnh”, bà Hà Lan Anh nhấn mạnh.

Theo bà Lan Anh, chương trình không chỉ trao những suất quà ý nghĩa đến tận tay người có hoàn cảnh khó khăn mà còn tạo ra không gian Tết ấm áp, thân thiện với các gian hàng quà tặng, hoạt động vui chơi, cắt tóc miễn phí và nhiều hoạt động nhân văn khác, góp phần mang đến niềm vui, sự sẻ chia và động viên tinh thần để nhân dân đón Tết cổ truyền trong không khí đầm ấm, nghĩa tình.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nhân đạo và ông Tống Văn Tam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình trao Bảng ghi nhận tấm lòng vàng cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã ủng hộ Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Đỗ Thị Thu Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhấn mạnh: Phong trào “Tết Nhân ái” là hoạt động nhân đạo trọng tâm, có ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, thể hiện sinh động truyền thống nhân ái, nghĩa tình của dân tộc Việt Nam; đồng thời phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong việc vận động toàn xã hội cùng chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo cho biết, Xuân Bính Ngọ năm 2026, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai Phong trào “Tết Nhân ái” trên phạm vi toàn quốc với mục tiêu toàn hệ thống Hội vận động và trao tặng 1,5 triệu suất quà Tết, trị giá tối thiểu 500.000 đồng mỗi suất, tổng giá trị nguồn lực đạt ít nhất 750 tỷ đồng, hướng tới người nghèo, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, người cao tuổi cô đơn và các hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Thực hiện sự phân công của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Trung tâm Dịch vụ Nhân đạo được giao chủ trì, vận động nguồn lực tổ chức khai mạc Chương trình “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ năm 2026 tại tỉnh Ninh Bình - một trong 10 tỉnh, thành phố được lựa chọn tổ chức chương trình quy mô cấp Trung ương. Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm đã vận động được hơn 4 tỷ đồng bao gồm tiền và hàng để hỗ trợ tỉnh Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh, Yên Bái và thành phố Hải Phòng theo sự phân công của Thường trực Trung ương Hội.

Tại tỉnh Ninh Bình, Chương trình trao tặng 1.000 suất quà Tết, trị giá 1,4 triệu đồng mỗi suất (bao gồm tiền mặt và hiện vật) dành cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Trong khuôn khổ Chương trình, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao biển tượng trưng hỗ trợ 1 tỷ 460 triệu đồng cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình để tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho người dân.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại chương trình.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá cao nỗ lực của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chính quyền tỉnh Ninh Bình và cộng đồng doanh nghiệp trong việc chăm lo Tết cho người nghèo, người yếu thế; đồng thời khẳng định Phong trào “Tết Nhân ái” đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ các giá trị nhân văn, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Ninh Bình và xã Tân Thanh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân, mọi gia đình đều được đón Tết đầm ấm, nghĩa tình; không để ai, không để gia đình nào không có Tết.

Cùng đó, cần tiếp tục chú trọng các hoạt động hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững, nhất là tại những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Đồng chí Phạm Tất Thắng cũng đề nghị Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo; gắn các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, người yếu thế với việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, lan tỏa những câu chuyện nhân ái, cách làm hay trong phong trào “Tết Nhân ái”, để tinh thần sẻ chia, nghĩa tình ngày Tết được nhân lên trong cộng đồng.

Dịp này, đồng chí Phạm Tất Thắng kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chung tay cùng Đảng, Nhà nước và các địa phương chăm lo ngày càng tốt hơn cho các đối tượng yếu thế...

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nhân đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thăm hỏi và trao quà cho người dân tại gian hàng.

Tại chương trình khai mạc “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ năm 2026 tại tỉnh Ninh Bình đã nhận được sự đồng hành, ủng hộ tích cực của hơn 20 doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Không khí tại các gian hàng diễn ra sôi nổi, ấm áp.

Trong khuôn khổ chương trình, bên cạnh hoạt động trao quà, Ban tổ chức còn tổ chức các gian hàng “Chợ Tết Nhân ái”. Theo đó, người dân sử dụng phiếu, nhận hàng trong các gian hàng Chợ Tết với nhiều mặt hàng thiết yếu như gạo, bánh chưng, sữa, bánh kẹo, quần áo... Không khí tại các gian hàng diễn ra sôi nổi, ấm áp, tạo điểm nhấn ý nghĩa trong hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Nguồn: https://nhandan.vn/khai-mac-chuong-trinh-tet-nhan-ai-xuan-binh-ngo-nam-2026-post940309.html