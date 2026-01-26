Hội báo xuân Bính Ngọ 2026 phục vụ công chúng từ ngày 25 tháng Chạp

Hội Nhà báo Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, các đơn vị liên quan tổ chức Hội báo xuân Bính Ngọ 2026 phục vụ công chúng dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Theo kế hoạch, Hội báo xuân Bính Ngọ 2026 khai mạc vào 8h ngày 12/2 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Hạc Thành).

Hội báo xuân năm nay mở cửa phục vụ công chúng trong thời gian 12 ngày, đến 23/2/2026 (tức ngày 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Với chủ đề “Báo chí Thanh Hóa đồng hành cùng đất nước, quê hương bước vào kỷ nguyên mới”, Hội báo xuân Bính Ngọ 2026 sẽ tập trung giới thiệu kết quả nổi bật, sự đóng góp và những ấn phẩm tiêu biểu, ấn phẩm đẹp của các cơ quan báo chí - xuất bản, cơ quan quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh.

Trong đó nổi bật là các ấn phẩm báo, tạp chí số Tết, số Xuân Bính Ngọ 2026; các sách chủ đề về Đảng, Bác Hồ; một số bộ sách quý xuất bản trong những năm gần đây; các sản phẩm phát thanh, truyền hình; tranh, ảnh báo chí phản ánh hoạt động báo chí trong năm qua, những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh của tỉnh; ảnh đoạt giải tại Cuộc thi ảnh “Nét đẹp người làm báo Xứ Thanh” lần thứ 3, năm 2025.

Bên cạnh đó là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu phục vụ công chúng tham quan.

Hội báo xuân hằng năm là nét đẹp truyền thống của báo giới cả nước nói chung, những người làm báo Thanh Hóa nói riêng; là dịp để các cơ quan báo chí thể hiện những đóng góp trong sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước trong năm qua; tạo cơ hội để công chúng báo chí tiếp cận nhiều hơn với các sản phẩm báo chí cũng như giao lưu với người làm báo.

Việc tổ chức Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân trong những ngày tết đến, xuân về, mà còn là hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), chào mừng đất nước, quê hương ngày càng đổi mới.

NM