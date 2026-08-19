Khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hợp Tiến

Chiều 19/8, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Thanh Hóa khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hợp Tiến năm 2026.

Toàn cảnh lễ khai mạc diễn tập.

Dự và chỉ đạo diễn tập có Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Tổng đạo diễn diễn tập; Đại tá Phạm Ngọc Nhân, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Tổng đạo diễn diễn tập; thủ trưởng các phòng, ban liên quan; đại diện lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Các đại biểu tham gia khai mạc diễn tập.

Cuộc diễn tập với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ”. Nội dung được chia thành ba giai đoạn gồm: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu; thực hành chiến đấu phòng thủ.

Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo diễn tập, Đại tá Đinh Bạt Văn yêu cầu xã Hợp Tiến bám sát ý định của Ban Chỉ đạo, vận dụng linh hoạt nguyên tắc, lý luận vào điều kiện thực tế địa phương; phát huy vai trò của từng thành phần trong cơ chế lãnh đạo, điều hành, xử trí hiệu quả các tình huống đặt ra. Trong quá trình thực hành, các bộ phận phải duy trì nghiêm kỷ luật, hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm sát thực tế, đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và phương tiện.

Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập tỉnh và các cơ quan liên quan theo dõi chặt chẽ từng nội dung, kịp thời hướng dẫn, điều hành và tổ chức rút kinh nghiệm; qua đó làm cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã, phường trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Ngọc Lê (CTV)