Kết nối “3 nhà”, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Chiều 25/11, Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị giới thiệu và tài trợ sản phẩm phần mềm cho Trường Đại học Hồng Đức, các trường cao đẳng và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa giới thiệu các phần mềm.

Hội nghị nhằm thúc đẩy mô hình hợp tác 3 nhà “Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp”, tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa, Trường Đại học Hồng Đức, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã trao đổi, chia sẻ về việc triển khai mô hình hợp tác 3 nhà, các giải pháp gắn kết hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Trong đó, chú trọng thúc đẩy ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ, các sản phẩm phần mềm vào công tác quản lý, điều hành, đào tạo và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

PGS.TS Đậu Bá Thìn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức phát biểu tại hội nghị.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa đang tập trung nghiên cứu, phát triển các sản phẩm phần mềm phục vụ quản lý, điều hành và đào tạo nội bộ, hướng đến đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp.

Công ty đã giới thiệu 4 sản phẩm phần mềm gồm: XVP (bộ phần mềm văn phòng tiếng Việt); XCAD (phần mềm thiết kế CAD 2D thuần Việt); DNSO (phần mềm số hóa điều hành doanh nghiệp) và phần mềm Đào tạo nhân sự. Trên cơ sở nhu cầu sử dụng thực tế, công ty đã tài trợ các sản phẩm phần mềm phù hợp cho Trường Đại học Hồng Đức, các trường cao đẳng và doanh nghiệp.

Đại diện các đơn vị được nhận tài trợ sản phẩm phần mềm.

Việc giới thiệu và tài trợ các sản phẩm phần mềm góp phần đưa các giải pháp công nghệ đến gần hơn với hoạt động đào tạo, quản lý và sản xuất, kinh doanh; đồng thời tạo điều kiện để nhà trường, doanh nghiệp tiếp cận, khai thác hiệu quả các sản phẩm công nghệ do doanh nghiệp trong tỉnh phát triển. Qua đó, từng bước cụ thể hóa mô hình hợp tác 3 nhà, phát huy thế mạnh của từng chủ thể, tạo thêm nguồn lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Lê Quỳnh